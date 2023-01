Quatre paralympiens élus au Conseil des athlètes paralympiques canadiens

Amy Burk, Jeremy Hall, Tyler McGregor et Abi Tripp entament un mandat de quatre ans

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Quatre paralympiens ont été élus par leurs pairs au Conseil des athlètes paralympiques canadiens, a annoncé aujourd'hui le Comité paralympique canadien (CPC).

Amy Burk (goalball), Jeremy Hall (para-aviron), Tyler McGregor (para-hockey sur glace) et Abi Tripp (paranatation) sont membres du Conseil des athlètes pour les quatre prochaines années.

Tyler McGregor (para-hockey sur glace), Amy Burk (goalball), Jeremy Hall (para-aviron) et Abi Tripp (paranatation) sont membres du Conseil des athlètes pour les quatre prochaines années. PHOTO: Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Ils rejoignent Ina Forrest (curling en fauteuil roulant), la vice-présidente Erica Gavel (basketball en fauteuil roulant) et Mike Whitehead (rugby en fauteuil roulant), qui ont été élus à la fin 2020. Les membres sortants du Conseil des athlètes sont Rob Armstrong (para-hockey sur glace), Jennifer Brown (para-athlétisme), Alison Levine (boccia) et le président Tony Walby (parajudo).

Le Conseil des athlètes élira bientôt un nouveau président, qui siégera également au conseil d'administration du CPC.

Quadruple paralympienne et leader de longue date dans son sport, Burk a concouru le mois dernier au Portugal, où le Canada a terminé à la quatrième place aux Championnats du monde de goalball 2022.

« Je suis très heureuse d'avoir été élue au Conseil des athlètes paralympiques canadiens », déclare Burk, originaire de Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard, mais qui vit aujourd'hui à Ottawa. « Je me réjouis déjà à l'idée d'en apprendre davantage sur le conseil et sur la contribution que je peux apporter pour faire entendre la voix des athlètes dans notre système sportif et pour continuer à promouvoir le Mouvement paralympique au Canada. Merci à tous mes collègues athlètes qui ont pris le temps de voter. »

Le pararameur Jeremy Hall a fait ses débuts paralympiques aux Jeux de Tokyo 2020, où il a concouru à l'épreuve du deux de couple mixte avec sa coéquipière Jessye Brockway. Originaire de St. Paul, en Alberta, il est également double médaillé d'argent des championnats du monde en skiff.

« À un moment où le sport canadien est à la croisée des chemins, je suis ravi de me joindre au Conseil des athlètes afin de défendre les intérêts de la communauté des para-athlètes », déclare Hall. « Plusieurs organismes nationaux de sport sont en train de transitionner vers des environnements beaucoup plus sécuritaires et inclusifs, et cela nous offre l'occasion de faire avancer la discussion autour du Mouvement paralympique. Grâce à mon expérience de la compétition et à mon travail dans le sport de haute performance, je peux être une voix forte pour le parasport au Canada et aider à protéger les intérêts les plus importants de nos athlètes. »

Originaire de Forest, en Ontario, Tyler McGregor est un triple paralympien qui a remporté la médaille d'argent aux deux dernières éditions des Jeux paralympiques d'hiver, soit celles de Beijing et de Pyeongchang, et la médaille de bronze à Sotchi 2014.

« C'est pour moi un honneur et une joie d'être élu au Conseil des athlètes paralympiques canadiens afin de défendre, d'une voix forte, les intérêts des paralympiens au Canada », affirme McGregor, qui est le capitaine de l'équipe de para-hockey sur glace du Canada depuis 2019. « J'espère offrir un apport précieux dans la réalisation des objectifs, des missions et des actions indiqués par le CPC tout en m'assurant du respect des droits des athlètes. »

Abi Tripp, de Kingston en Ontario, a concouru aux Jeux paralympiques de 2020 et de 2016 et est médaillée de bronze des Championnats du monde de paranatation de 2019.

« C'est formidable d'avoir été élue par mes coéquipiers paralympiques au Conseil des athlètes ! », commente Tripp. « Je suis fière de représenter le sport de la natation et la voix de tous les athlètes. Le Mouvement paralympique est quelque chose qui me tient à cœur. Je m'efforcerai de plaider pour une expérience paralympique améliorée pour nos athlètes actifs et ceux qui travaillent en vue de faire leur entrée dans l'Équipe paralympique canadienne au cours des années à venir. »

Le Conseil des athlètes paralympiques canadiens est un groupe élu composé d'athlètes paralympiques actifs et retraités qui défendent les intérêts des paralympiens canadiens et du Mouvement paralympique au Canada.

« Nous sommes enchantés à l'idée de travailler aux côtés du nouveau conseil des athlètes, alors que nous continuons à faire croître et évoluer le sport paralympique au Canada », déclare Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel des membres sortants du conseil. Nous adressons nos plus vifs remerciements à Tony Walby pour les efforts et le dévouement dont il a fait preuve en tant que président pendant les quatre dernières années, ainsi qu'à Rob Armstrong, Jennifer Brown et Alison Levine pour leurs remarquables contributions. »

Pour plus d'information, visitez Paralympique.ca/Conseil-des-athlètes.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700