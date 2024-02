Quatre nouvelles ententes pour le Syndicat national des archéologues du Québec

MONTRÉAL, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale le samedi 10 février dernier, les membres du Syndicat national des archéologues du Québec (SNAQ-CSN) ont adopté les ententes de principe conclues entre le syndicat et quatre importants employeurs dans le secteur de l'archéologie au Québec : Arkéos, Artefactuel, Ethnoscop et Patrimoine Experts.

« Nous avons réussi à faire des gains sur tous nos enjeux prioritaires, affirme Maxime Vaillancourt, président du SNAQ-CSN. Que ce soit en matière de santé et de sécurité au travail, du droit au rappel, de la conciliation vie-travail-famille, de la reconnaissance de la profession ou des considérations pécuniaires, ces ententes viennent corriger plusieurs des conditions archaïques et injustes imposées aux archéologues du Québec pendant trop longtemps. Nous pouvons être fiers d'avoir autant fait progresser la profession en seulement quatre années d'existence du syndicat. »

Adoptées à hauteur de 85 % à 100 %, ces ententes prévoient des conventions collectives d'une durée de trois ans, au cours desquelles le plafond salarial sera majoré de 10 $ l'heure, passant de 28 $ à plus de 38 $/heure, ce qui représente une augmentation de plus de 35 %.

« Nous sommes ravis que la patience et la détermination affichées par les membres du syndicat tout au long de la négociation et du processus de syndicalisation portent finalement leurs fruits, se réjouit Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN). Ces nouvelles ententes, convenues à l'amiable, balisent clairement la voie à suivre pour l'ensemble du marché. Les employeurs qui sont toujours récalcitrants n'ont d'autre choix que de se rendre à l'évidence : il faut donner un coup de barre pour rehausser et uniformiser les conditions de travail des archéologues. »

Représentant plus de 150 membres œuvrant dans plusieurs régions du Québec au sein de 11 firmes d'archéologie, le SNAQ-CSN est affilié à la Fédération des professionnèles-CSN.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) compte quelque 8 000 membres répartis partout au Québec et œuvrant dans plusieurs secteurs, dont ceux de la santé et des services sociaux et du développement régional et local.

