PETIT-DE-GRAT, NS, le 3 août 2023 /CNW/ - Il est important pour le gouvernement du Canada de fournir à nos agents des pêches l'équipement et les outils dont ils ont besoin pour protéger la biodiversité marine. C'est pourquoi nous veillons à ce que les navires qu'ils utilisent soient modernes, efficaces et équipés de manière à garantir la sécurité de nos agents.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que quatre nouveaux navires de 44 pieds seront construits pour remplacer quatre petits navires régionaux vieillissants qui ne seront plus opérationnels.

Les navires augmenteront la capacité des agents des pêches à mener des opérations d'application de la loi sur l'eau, à récupérer plus d'engins de pêche, y compris les engins abandonnés, perdus ou rejetés, et à surveiller les baleines et d'autres espèces menacées dans le Canada atlantique. Ils appuieront également la sécurité des agents, capables d'opérer dans des conditions météorologiques défavorables dans l'ensemble de la région.

L'acquisition de ces petits navires favorisera la création d'emplois bien rémunérés dans notre industrie maritime. Ils seront construits par Samson Enterprises Ltd, qui a obtenu le contrat de 5,4 millions de dollars dans le cadre d'un processus ouvert. Cela offrira de bonnes perspectives économiques à l'est du Cap-Breton.

Deux des navires de patrouille devraient être livrés à l'automne 2023 au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et les deux autres devraient être livrés à l'équipe de Conservation et Protection au Canada atlantique au printemps 2024.

« Les agents des pêches sont en première ligne lorsqu'il s'agit de protéger nos écosystèmes et habitats marins. Nous nous engageons à leur fournir les équipements adéquats, comme ces nouveaux petits bateaux, afin qu'ils puissent effectuer leur travail de conservation et de protection correctement et en toute sécurité ».

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« Je suis fier de dire que ces navires de 44 pieds sont fabriqués au Canada, créant ainsi de bons emplois ici même au Cap-Breton, et soutenant nos vaillants agents en uniforme. Ces petites embarcations contribueront à renforcer la capacité des agents des pêches à protéger nos précieuses ressources marines pour les générations futures ».

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes honorés d'avoir obtenu le contrat de construction de quatre navires de patrouille pour Pêches et Océans Canada. En tant que constructeur de bateaux d'ici même, nous sommes profondément engagés à investir dans notre communauté, et à offrir des possibilités d'emploi aux travailleurs qualifiés de l'industrie maritime. Ce projet entraînera des retombées qui profiteront aux fournisseurs, aux fabricants et aux diverses entreprises de soutien de la région. Nous y voyons un témoignage de l'expertise et du dévouement de notre équipe, et nous sommes pleinement engagés à livrer des navires qui dépassent les attentes, en veillant à ce que Pêches et Océans Canada dispose de biens fiables et de premier ordre, pour protéger et préserver nos ressources marines. Ce partenariat marque un grand pas en avant dans notre mission de contribuer à la croissance et à la prospérité de notre communauté, tout en contribuant simultanément à la protection et à la durabilité de nos océans. »

Rachelle Samson, gestionnaire de bureau, Samson Enterprises Ltd

Le financement de ces navires provient du Programme d'acquisition de petits bateaux (PAPB). Le PAPB a pour mandat de remplacer la flotte vieillissante de petits bateaux de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne au cours des 25 prochaines années.

Plusieurs agents des pêches ont contribué à la conception et à la définition des caractéristiques de ces navires, afin de répondre aux besoins spécifiques du ministère.

La longueur et la taille du patrouilleur de 44 pieds ont été choisies pour sa stabilité et sa capacité à lever des engins. La longueur supplémentaire offre trois mètres d'espace de stockage de plus que notre navire de détachement moyen, ce qui permet d'accueillir les engins saisis et récupérés, et est plus stable pour le transport d'engins par mauvais temps.

