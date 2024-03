La Subaru Ascent nommée PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+

Les Subaru Impreza, Outback et Solterra nommées PREMIER CHOIX SÉCURITÉ

Depuis 2013, Subaru a récolté plus de mentions PCS+ que tout autre constructeur

(en date de février 2024)

MISSISSAUGA ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est ravie d'annoncer que quatre modèles Subaru ont été primés par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) dans le cadre des essais 2024 PREMIER CHOIX SÉCURITÉ (PCS) et PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ (PCS+), encore plus rigoureux pour 2024. Les Impreza, Outback et Solterra ont chacune reçu la mention PCS, tandis que l'Ascent s'est démarquée avec la mention PCS+.

Parmi les changements apportés aux essais cette année, mentionnons que les véhicules doivent à présent obtenir une cote Bon ou Acceptable à la version révisée de l'évaluation de prévention des collisions avant avec un piéton. Cette nouvelle version remplace les essais de jour et de nuit par une seule évaluation qui inclut des essais effectués de jour et d'autres dans l'obscurité. L'an dernier, les véhicules pouvaient recevoir la mention de base, qu'ils parviennent ou non à détecter et à éviter des piétons dans l'obscurité.

Le changement le plus important porte sur l'essai de collision avant modérément décalée actualisé qui remplace l'évaluation d'origine dans les exigences relatives aux mentions PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+. Les véhicules doivent à présent recevoir une cote Bon ou Acceptable à l'évaluation actualisée qui inclut un deuxième mannequin derrière le conducteur et représente la sécurité des passagers arrière. Les véhicules doivent toujours recevoir une cote Bon à l'essai de collision modérément décalée d'origine pour recevoir la mention de base PREMIER CHOIX SÉCURITÉ.

Pour recevoir la mention PCS ou PCS+, un véhicule doit offrir une bonne protection lors d'une collision avant légèrement décalée avec un autre véhicule ou un objet stationnaire, sur 25 % de sa largeur d'un côté et de l'autre. Cette année, les évaluations côtés conducteur et passager ont été combinées en une seule cote. L'essai est effectué sur les deux côtés (conducteur et passager) et la cote correspond au résultat le plus faible, d'un côté ou de l'autre. Tous les récipiendaires doivent être équipés de phares ayant reçu la cote Bon ou Acceptable sur toutes les versions de la gamme.

« Aux exigences plus strictes inaugurées l'an dernier, nous avons grandement actualisé un autre critère pour 2024 », a déclaré David Harkey, président de l'IIHS. « Les récipiendaires de cette année se démarquent réellement et offrent le plus haut niveau de protection tant pour les occupants que pour les usagers de la route plus vulnérables. »

L'Ascent a à présent reçu la mention PCS ou une mention plus élevée sur sept ans de suite, alors que l'Outback enregistre sa seizième mention de suite et l'Impreza, sa dix-septième mention de suite. La Solterra entièrement électrique entame sa deuxième année avec une deuxième mention consécutive.

« C'est encourageant de voir que nous continuons à être reconnus pour notre engagement en matière de sécurité », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous avons hâte que les autres modèles Subaru soient testés au cours de 2024, ainsi que nos prochains nouveaux véhicules. »

En date de février 2024, Subaru demeure le constructeur ayant reçu le plus de mentions PCS+ que tout autre constructeur depuis 2013, avec un total de 71 PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ .

SOURCE Subaru Canada Inc.

