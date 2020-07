Quatre des cinq méga transactions mondiales concernent des sociétés minières canadiennes

TORONTO, le 22 juill. 2020 /CNW/ - Le chiffre d'affaires des 40 plus grandes sociétés minières du monde, en termes de capitalisation boursière, a augmenté de 4 % pour atteindre 692 milliards USD, selon le rapport Canadian Mine publié récemment par PwC Canada. Ces sociétés ont amorcé l'année 2020 sur de bonnes bases financières, avec des bilans solides et une amélioration de leur situation de trésorerie. Comme l'an dernier, six sociétés minières canadiennes se sont taillé une place parmi les 40 premières sociétés mondiales, et celles-ci gèrent relativement bien les répercussions de la pandémie de COVID-19. En 2019, ces six sociétés avaient déclaré une marge bénéficiaire nette de 19 %, comparativement à 9 % chez les 40 plus grandes sociétés au monde.

Quatre des six grandes minières canadiennes inscrites sur cette liste sont des aurifères. Fait notable, Kinross Gold fait un retour à la 40e place après plusieurs années d'absence, grâce à une hausse de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices et de ses marges en 2019. Barrick est en 9e place (11e en 2018), tandis que Agnico Eagle a enregistré la plus forte progression en passant de la 24e à la 17e place, grâce à l'entrée en production de deux gisements du Nunavut en 2019 qui lui a permis d'accroître ses ventes d'or.

Les minières canadiennes pourront également profiter des occasions de fusion et acquisition pour mobiliser des capitaux et sortir plus fortes de la crise de la COVID-19. Sur les cinq grandes transactions figurant dans le rapport mondial 2020 sur les mines de PwC, quatre concernaient des sociétés canadiennes, les plus importantes étant l'acquisition de Goldcorp Inc. par Newmont Corp et celle de Detour Gold Corp par Kirkland Lake Gold Ltd. Malgré un ralentissement dans les méga transactions cette année, les deux plus grandes transactions à ce jour en 2020 portaient sur deux sociétés cotées canadiennes : SSR Mining a proposé une fusion de 2,4 milliards USD à Alacer Gold, ce qui unira deux entreprises exploitant des mines dans quatre territoires pour créer un portefeuille diversifié.

« La bonne performance des grandes minières canadiennes en 2019 témoigne des progrès qu'elles ont accomplis dans les dernières années, a déclaré Kevin Chan, Leader national, Services au secteur minier de PwC Canada. L'exercice 2020 sera difficile, mais la résilience dont elles ont fait preuve pendant la pandémie devrait leur permettre de s'en sortir dans les mois qui viennent et surtout d'investir pour leur succès à long terme. »

« Heureusement, l'impact de la COVID-19 sur le secteur minier du Québec est plutôt limité, notamment grâce aux résultats positifs de 2019. Toutefois, les mesures de distanciation sociale limitent le nombre d'employés permis dans les mines, ce qui affecte l'efficacité de la production, a ajouté Maxime Guilbault, Leader du secteur minier pour le Québec, PwC Canada. Les minières ayant entamé leur transformation numérique et s'étant dotées d'équipements automatisés ont donc une longueur d'avance à ce niveau. N'oublions cependant pas que l'automatisation présente aussi certains défis pour le secteur, notamment en matière de cybersécurité. »

Les sociétés minières canadiennes ont bien tiré leur épingle du jeu dans la dernière année, en améliorant leur protection contre les menaces à la cybersécurité et en accordant la priorité aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Une telle démarche leur donne une bonne réputation auprès d'intervenants clés, dont les investisseurs, pour qui les performances ESG deviennent un important critère de décision de placement.

Cliquez ici pour lire la version intégrale du rapport.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 276 000 personnes dans 157 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2020 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC Management Services LP

Renseignements: Pierre Campeau, Premier directeur, Relations publiques, Tél : 416 687 8643, Courriel : [email protected] ; Andrea Magee, Directrice, Communications, Tél : 604 806 7008, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.pwc.com/ca