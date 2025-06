Des mesures politiques transformatrices pourraient renforcer le rôle du Canada dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et améliorer ses liens avec les États-Unis.

dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et améliorer ses liens avec les États-Unis. La tendance montre une baisse des transactions locales et étrangères sur le marché canadien; au total, 1 000 transactions ont été annoncées depuis janvier 2025, pour une valeur totale de 134 G$.

Rebond des bureaux de gestion du patrimoine familial canadiens : la valeur des transactions a augmenté de 16 % entre 2023 et 2024, signe d'un regain de dynamisme.

TORONTO, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le bilan semestriel 2025 des fusions et acquisitions au Canada, publié par PwC Canada, souligne un moment charnière pour l'économie canadienne. Dans un contexte marqué par l'instabilité mondiale et le ralentissement des perspectives nationales, le Canada s'engage dans un programme politique audacieux pour renforcer sa résilience économique. Bien que ces efforts soient principalement axés sur les priorités nationales, ils pourraient également entraîner un effet secondaire positif : une relation plus solide et plus stratégique avec les États-Unis.

« L'orientation politique actuelle du Canada consiste à bâtir une économie plus forte et plus autonome », a affirmé Michael Dobner, leader national, Analyse économique et politique chez PwC Canada. « Cette approche contribue également à favoriser une relation plus constructive et complémentaire avec nos voisins américains, axée sur des objectifs partagés plutôt que sur la dépendance. »

Bilan économique : Entre janvier et mai 2025, les entreprises canadiennes ont annoncé 996 transactions pour une valeur totale de 134 G$. Cependant, le rapport fait état d'une baisse des transactions locales et étrangères sur le marché canadien. Cette situation reflète un climat de prudence, les entreprises reportant leurs investissements et leurs projets d'expansion en raison de l'incertitude persistante. Les prévisions de base de PwC concernant la croissance du produit intérieur brut (PIB) canadien en 2025 demeurent inférieures à 1 %.

Malgré ces défis, la relation commerciale du Canada avec les États-Unis demeure plutôt favorable. Les exportateurs canadiens profitent généralement de tarifs relativement bas, en particulier en comparaison avec des pays tels que la Chine, qui font toujours face à de lourdes entraves commerciales de la part des États-Unis. Cet avantage peut permettre à certaines entreprises canadiennes de maintenir, voire d'accroître leur part de marché aux États-Unis, ce qui représente une rare source d'optimisme dans une conjoncture économique difficile. Dans ce contexte, « les négociations actuelles entre le Canada et les États-Unis, qui profitent de la nouvelle vision canadienne, pourraient accroître encore plus l'avantage concurrentiel du Canada face aux États-Unis », a ajouté M. Dobner.

Le rapport présente une série de priorités politiques transformatrices qui façonnent la nouvelle vision du Canada. Les grandes priorités sont désormais la rationalisation de la réglementation, le lancement de projets d'infrastructure à grande échelle, l'augmentation des investissements dans la défense et le développement de l'Arctique, la suppression des barrières commerciales interprovinciales, l'accélération de l'intégration de l'intelligence artificielle et la modification du système d'immigration afin d'attirer au Canada des personnes hautement qualifiées. Ces actions sont conçues pour relever les défis canadiens en matière de productivité et de compétitivité. Si celles-ci s'avèrent être un succès, elles permettront au pays de s'engager davantage dans les chaînes d'approvisionnement et les écosystèmes d'innovation en Amérique du Nord.

Selon PwC Canada, si les premières mesures politiques sont perçues par les acteurs du marché comme authentiques, pratiques et décisives, des améliorations significatives de l'économie canadienne pourraient se manifester dès 2026. Tous les paliers de gouvernement doivent assumer un rôle crucial en envoyant ces signaux au cours des prochains mois.

Si on peut se montrer prudemment optimiste, le rapport met en évidence l'incertitude persistante du contexte mondial. D'éventuelles crises mondiales, une perte de confiance envers le dollar américain provoquant une crise financière ou la perturbation de secteurs entiers par des technologies émergentes pourraient avoir des conséquences considérables. Les entreprises canadiennes devraient continuer de surveiller attentivement l'évolution de la situation économique internationale, prévoir d'adapter leurs stratégies en fonction du contexte et prendre en compte les risques potentiels.

Opportunités pour les bureaux de gestion du patrimoine familial canadiens : Le rapport met en évidence l'émergence de ces bureaux en tant qu'acteurs clés dans le paysage de l'investissement. Après une période de déclin qui a débuté en 2021, l'activité des bureaux de gestion du patrimoine familial canadiens a rebondi. Au Canada, la valeur des transactions a augmenté de plus de 16 % entre 2023 et 2024.

Principales tendances contribuant à ce changement :

Les transactions de prêts syndiqués en circuit fermé (connues sous le nom de « club deals ») se multiplient à l'échelle mondiale, notamment parce que les bureaux de gestion du patrimoine familial canadiens y participent conjointement avec des entités homologues afin d'accéder à des opportunités plus importantes et de partager les risques. Seulement 23 % des investissements des bureaux de gestion du patrimoine familial canadiens en 2024 étaient structurés de cette manière, contre 71 % à l'échelle mondiale en 2022, cet écart témoignant d'un potentiel inexploité.

écart témoignant d'un potentiel inexploité. L'investissement d'impact social a augmenté. En 2024, les bureaux de gestion du patrimoine familial canadiens ont dépassé le seuil de 50 % des fonds investis dans des projets ayant un impact social et environnemental positif mesurable, en plus d'un rendement financier. De plus, ces investissements sont de plus en plus alignés avec les priorités nationales, comme la productivité, l'innovation et le logement abordable.

Les investissements directs, c'est-à-dire les investissements directs de la part des bureaux de gestion du patrimoine familial dans des entreprises telles que des sociétés de capital-investissement, des startups ou des fusions et acquisitions, ont connu une croissance significative pour atteindre 70 % de l'activité mondiale. Il y a dix ans, ces investissements étaient principalement axés sur l'immobilier. En revanche, les bureaux de gestion du patrimoine familial canadiens ont consacré 69 % de leurs investissements à l'immobilier en 2024. Cette tendance souligne la nécessité de diversifier les portefeuilles d'investissement.

