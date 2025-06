« Assurance for AI », la première solution en son genre, renforcera la confiance des entreprises à l'ère de l'automatisation intelligente

TORONTO, le 17 juin 2025 /CNW/ - PwC Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de « Assurance for AI », la première offre de services et de solutions disponible sur le marché visant à fournir une certification indépendante et d'autres services de confiance liés à l'IA sur les systèmes d'intelligence artificielle (IA). Cela aidera les entreprises à répondre à un besoin croissant en matière d'IA, en leur donnant l'assurance qu'elle est conçue, déployée et exploitée de manière responsable, transparente et, dans un nombre croissant de situations, conformément aux attentes réglementaires.

Les services de confiance en l'IA représentent le point culminant des services que nous offrons à nos clients en conseils et en audit pour les aider à bâtir la confiance dans leurs systèmes d'IA. En mettant l'accent sur la confiance des données, la posture de sécurité, la validation des modèles et la gestion des risques au sens large, nous aidons nos clients à établir la confiance dans leurs systèmes d'IA.

« Nous aidons activement nos clients à trouver cet équilibre entre les opportunités offertes par l'IA et la gestion des risques qui y sont associés. Un élément essentiel pour trouver cet équilibre est la capacité à instaurer la confiance dans leurs systèmes d'IA », a déclaré Anita McOuat, Leader nationale, Certification chez PwC Canada. « Notre solution aide nos clients à avoir l'assurance qu'ils peuvent compter sur leurs systèmes d'IA. Instaurer la confiance dans les systèmes d'IA permet aux entreprises d'accélérer leur parcours en matière d'IA. »

Pour répondre aux besoins d'un contexte commercial, réglementaire et de risque en constante évolution, les services de confiance en l'IA de PwC Canada sont fournis par des équipes multidisciplinaires qui allient une connaissance technique approfondie de l'IA à une expertise éprouvée en gestion des risques, en services de confiance numérique, en contrôles internes, puis en services d'audit et d'attestation alignés avec les normes externes. Ces services aident les organisations à :

Obtenir une perspective indépendante sur l'intégrité, la robustesse et l'équité de leurs systèmes d'IA ;

Évaluer les cadres de gouvernance et les environnements de contrôle ;

Évaluer l'approvisionnement en données et les pratiques de gestion connexes pour traiter les risques de biais, de dérive et d'autres risques courants ;

Évaluer la robustesse de leurs postures de sécurité de l'IA ;

Évaluer la conception et l'efficacité de leurs propres procédures de surveillance et d'essai ;

Fournir aux utilisateurs des informations éprouvées pour soutenir l'explicabilité et l'interprétation des résultats ;

Recevoir des informations sur la manière dont les procédures de l'entreprise se comparent aux pratiques exemplaires et aux normes et réglementations émergentes.

La confiance grâce à une certification indépendante et objective

Depuis des décennies, PwC Canada inspire la confiance au-delà des chiffres dans les systèmes et les technologies qui sous-tendent les marchés des capitaux, les contrôles qui protègent les systèmes numériques et les processus qui renforcent la confiance dans les résultats commerciaux.

Aujourd'hui, nous continuons d'étendre ce rôle et cette responsabilité à l'IA. Notre certification indépendante et nos services connexes de confiance en IA aident les organisations à offrir aux parties prenantes une vision claire et factuelle du fonctionnement de leurs systèmes d'IA et de la manière dont l'organisation gère les risques associés. Qu'il s'agisse de se préparer à de nouvelles exigences réglementaires, de gérer l'exposition aux tiers, de défendre les valeurs d'entreprise ou de disposer d'informations fiables et utiles à la prise de décision, nos clients obtiennent un avantage concurrentiel en démontrant que leur IA est responsable et digne de confiance.

Établir la norme en matière d'IA responsable

PwC Canada joue depuis longtemps un rôle de premier plan dans l'élaboration de solutions pratiques pour une utilisation responsable de l'IA. De la contribution aux initiatives de normalisation au développement de cadres et outils propriétaires, nous avons aidé à définir la norme en matière de gouvernance de l'IA. Notre travail met l'accent sur le pragmatisme afin d'aider les clients à composer avec des questions techniques et éthiques complexes de manière concrète, mesurable et alignée sur les objectifs d'affaires.

« Nous avons reconnu très tôt que pour que l'IA puisse se développer à grande échelle et tenir sa promesse de productivité, elle doit à la fois créer et protéger de la valeur », a déclaré Brenda Vethanayagam, Leader, Confiance IA chez PwC Canada. « Assurance for AI s'appuie sur notre leadership, où nous avons été des précurseurs dans le développement de méthodologies, d'outils et de conseils qui aident les organisations à aligner leurs pratiques en matière d'IA sur des principes fondamentaux, comme l'équité, la transparence, la confidentialité, la sécurité et l'explicabilité. »

Grâce à Assurance for AI, PwC Canada continue d'être prêt à aider ses clients à atteindre ce niveau de confiance. Que vous développiez l'IA à l'interne ou que vous l'acquériez auprès de fournisseurs, nous offrons une perspective indépendante et l'évaluation rigoureuse qui aide à progresser avec confiance, clarté et crédibilité.

« L'IA redéfinit la façon dont nous faisons des affaires à tous les niveaux, et cette transformation s'accompagne d'un besoin essentiel de confiance », a déclaré Matt Wood, chef mondial de la technologie et de l'innovation commerciale chez PwC Global et aux États-Unis. « Avec Assurance for AI, nous aidons nos clients à diriger leurs organisations de manière responsable. En combinant une expertise technique approfondie avec une expertise en certification, nous sommes ravis d'apporter clarté, confiance et crédibilité à leurs systèmes d'IA. »

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, nous aidons nos clients à bâtir la confiance et à se réinventer afin qu'ils puissent transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau axé sur la technologie et où l'humain est au cœur de nos pratiques, comptant plus de 7 000 associés et employés dans des bureaux à travers le pays. En audit et certification, fiscalité et services juridiques, transactions et conseils, nous aidons à bâtir, accélérer et maintenir la croissance.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse: www.pwc.com/structure. Pour en savoir plus, veuillez nous rendre visite à : https://www.pwc.com/ca/fr

© 2025 PricewaterhouseCoopers LLP, une société en commandite à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

SOURCE PwC Management Services LP

Contacts: Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale, Communications, PwC Canada, [email protected]