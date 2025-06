Rapport Voice of the Consumer de PwC Canada

76 % des Canadiens sont préoccupés par le coût des aliments, un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale de 59 %.

46 % citent l'approvisionnement national comme leur principale considération en matière de durabilité, motivés le désir de soutenir l'économie locale et la conviction que les aliments produits localement sont plus sains et de meilleure qualité.

75 % des Canadiens sont prêts à payer un supplément pour des aliments produits localement, cependant, 62 % des Canadiens déclarent qu'ils choisiraient toujours un produit importé à moindre prix plutôt qu'un équivalent national plus cher.

TORONTO, le 25 juin 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude de PwC Canada met en lumière le dilemme du consommateur canadien : la fierté nationale influence les préférences d'achat, mais ce sont les considérations économiques qui déterminent les choix au moment de passer à la caisse.

Le cœur dit « Achetez local » ; l'esprit l'emporte avec « Achetez économique » : Alors que les consommateurs canadiens expriment une volonté de payer un supplément pour des aliments produits localement, une majorité (62 %) choisirait finalement un produit importé à moindre prix plutôt qu'un équivalent national plus cher, selon le rapport Voice of the Consumer 2025 de PwC, qui a analysé les réponses de plus de 1 000 consommateurs canadiens.

« Cette déconnexion reflète la tension entre le désir des Canadiens d'acheter local et la réalité de leurs décisions d'achat à la caisse », a déclaré Elisa Swern, Leader nationale, associée, Commerce de détail et consommation, PwC Canada. « Les Canadiens apprécient les produits locaux et veulent soutenir les entreprises nationales, mais le prix reste une influence puissante, surtout dans le climat économique actuel. »

Il est important de noter que la recherche ne suggère pas que les produits canadiens sont intrinsèquement plus chers. Elle reflète plutôt les perceptions et les priorités des consommateurs lors de l'évaluation des options. Les résultats soulignent la nécessité pour les marques de communiquer la valeur des produits locaux en parlant autant au cœur qu'au portefeuille des consommateurs.

La nécessité d'optimiser les chaînes d'approvisionnement: L'évolution du contexte commercial et politique entre le Canada et les États-Unis ont renforcé la préférence des consommateurs canadiens pour les produits locaux. Près de la moitié d'entre eux (46 %) considèrent désormais l'approvisionnement national comme le principal critère de durabilité dans leurs achats alimentaires, un pourcentage supérieur à la moyenne mondiale de 40 %. Cette tendance s'explique par le souhait de soutenir l'économie locale ainsi que d'accéder à des aliments plus sains et de meilleure qualité. Toutefois, le coût plus élevé perçu des produits canadiens freine souvent ces intentions.

« Bien qu'il y ait un désir clair de soutenir l'économie locale, les étiquettes "Fabriqué au Canada" ne suffisent pas à influencer les consommateurs canadiens », a déclaré Swem. « Cela crée un impératif pour les détaillants canadiens et les entreprises de biens de consommation emballés (CPG) de construire des chaînes d'approvisionnement alimentaire plus efficaces, de la ferme à la table. »

L'avenir de l'alimentation et de l'épicerie au Canada repose sur une transformation profonde vers un écosystème interconnecté. Pour prospérer dans le paysage alimentaire canadien en évolution, l'industrie doit prioriser l'efficacité et l'automatisation pour accélérer la distribution, gérer l'augmentation des coûts des intrants et maintenir la compétitivité. Au-delà de ces améliorations opérationnelles, l'innovation et la collaboration sur de nouvelles méthodes de production, technologies et modèles commerciaux sont cruciales pour favoriser une plus grande transparence tout au long de la chaîne de valeur.

Ces solutions ont le potentiel de réduire les déchets et les coûts tout en améliorant la qualité des produits, renforçant ainsi la confiance des consommateurs soucieux de l'environnement, dont près des deux tiers (63 %) paieraient un supplément pour avoir un aperçu de l'origine d'un produit. Saisir ces opportunités de croissance nécessite des partenariats étroits entre producteurs, détaillants et transformateurs alimentaires. Ces partenariats favorisent le développement des chaînes d'approvisionnement nationales et permettent de répondre efficacement à la demande croissante des consommateurs pour les produits canadiens.

Faire des choix alimentaires plus sains: La dernière étude de PwC Canada révèle un tableau nuancé concernant les habitudes alimentaires des consommateurs canadiens. Si beaucoup aspirent à une alimentation plus saine, leurs changements alimentaires réels semblent plus prudents. Moins de consommateurs adoptent pleinement les substitut de viande ou les régimes végétariens, ce qui indique un passage plus lent et plus délibéré vers des habitudes plus saines. Cette tendance contraste avec leurs homologues dans le reste du monde, car seulement 45 % des Canadiens prévoient d'augmenter leur consommation de produits frais au cours des six prochains mois, contre 56 % à l'échelle mondiale. Cependant, les consommateurs de la génération Z sont nettement plus enclins à faire des choix plus sains et s'attendent à ce que les entreprises alimentaires jouent un rôle de premier plan.

Malgré les préoccupations dominantes concernant le coût des aliments, la recherche souligne également que 26 % des Canadiens changeraient de marque pour des avantages supplémentaires pour la santé et que les deux tiers paieraient plus cher pour des aliments sans additifs ou enrichis en nutriments. Pour que les régimes alimentaires plus sains gagnent du terrain, les entreprises alimentaires doivent rendre les options plus saines abordables en réalisant des économies opérationnelles et en faisant des choix d'ingrédients intelligents, éliminant ainsi la nécessité pour les consommateurs de choisir entre la nutrition et le coût.

Pour en savoir plus sur les habitudes d'achat des consommateurs, les tendances en matière de fidélité à la marque et les pistes à retenir pour les entreprises du secteur alimentaire et les détaillants, consultez le rapport complet ici.

