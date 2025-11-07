- Le programme Futurs conteurs de l'Allée des célébrités canadiennes met en lumière des pionniers emblématiques et de nouvelles voix talentueuses -



TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La prochaine génération de cinéastes canadiens prend la lumière et donne vie aux histoires de figures légendaires du pays.

Le programme Futurs conteurs 2025 de l'Allée des célébrités canadiennes, présenté par le partenaire fondateur NBCUniversal, en collaboration avec Seeing Red Media et Cineplex, présente quatre courts-métrages, chacun consacré à une icône canadienne et Intronisée. Réalisés par de jeunes cinéastes émergents de Humber Polytechnic et du Sheridan College, ces films de trois minutes allient créativité, sensibilité et originalité, démontrant que l'avenir du cinéma canadien est aussi audacieux et brillant que les légendes qu'il honore.

Les courts-métrages seront mis en ligne aujourd'hui sur le nouveau canadaswalkoffame.com, avec une projection spéciale Futurs conteurs prévue en mars 2026. Des extraits seront également présentés dans les cinémas Cineplex partout au pays au début de 2026.



Tournées aux studios Astrolab de Toronto en juillet 2025, les vignettes Futurs conteurs de l'Allée des célébrités canadiennes mettent chacune en lumière la vision d'un jeune cinéaste issu d'une communauté sous-représentée, offrant ainsi un regard renouvelé sur l'excellence canadienne. Les duos comprennent : l'actrice et militante Tantoo Cardinal (Intronisée 2023) avec ARUSHI SABHARWAL (Humber) ; l'humanitaire et fondatrice de War Child Canada/War Child USA Dre Dr. Samantha Nutt (Intronisée 2025) avec LAILA VAGA (Sheridan) ; le chanteur principal de Glass Tiger, Alan Frew (Intronisé 2023) avec EDDY YANG (Humber) ; et l'humoriste, personnalité télé et auteur Rick Mercer (Intronisé 2023) avec MELISSA CASTILLO (Humber).

Cliquez ICI pour consulter le communiqué complet.

À propos du programme Futurs conteurs

Depuis son lancement en 2022, le programme Futurs conteurs a produit 17 courts-métrages, jumelant des étudiants cinéastes à des Intronisés et personnalités honorées de l'Allée des célébrités canadiennes afin de raconter des histoires qui inspirent le public à l'échelle nationale. En 2024 seulement, le programme a généré 249 retombées médiatiques, atteignant plus de 68 millions de personnes à travers des médias nationaux et régionaux. Cette visibilité croissante illustre la manière dont Futurs conteurs continue de mobiliser les publics, tout en favorisant le mentorat créatif et en mettant en valeur la prochaine génération de talents du cinéma. Pour plus d'information, visitez canadaswalkoffame.com.

