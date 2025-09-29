- Annabel Oreste, de Laval, remporte le grand prix -

TORONTO, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'Allée des célébrités Canadiennes met en avant les prochaines grandes stars de la musique canadienne en annonçant aujourd'hui les cinq lauréats de la 13e édition du programme des musiciens émergents de RBC, en partenariat avec Stingray. Reconnu comme la principale plateforme canadienne pour découvrir et soutenir la prochaine génération d'artistes musicaux, le programme offre des possibilités de mentorat, de développement et de performance qui peuvent changer le cours d'une carrière.

À l'honneur cette année :

Grande Lauréate

Annabel Oreste (Laval, QC) - Artiste pop et R&B canado-haïtienne dont la musique incarne la force, la résilience et l'âme.

Deuxième Lauréate

Jennarie (Toronto, ON) - Artiste indépendante, fièrement queer, de taille forte et neurodivergente, qui mélange pop, R&B et jazz pour créer un son vibrant, audacieux et profondément sincère.

Lauréats du Troisième Prix

John Fellner (London, ON) - Nommé aux prix JUNO et cumulant plus de 80 millions d'écoutes, auteur-compositeur-interprète qui marie folk indie et R&B dans un univers à la fois intime et contemporain.

Braden Lam (Halifax, NÉ) - Allie une écriture authentique à une esthétique indie moderne, créant une sonorité du 21e siècle enracinée dans la tradition folk.

Andie Therio (Montréal, QC) - Auteure-compositrice-interprète qui fusionne country, pop-rock et folk dans des chansons sincères inspirées de ses propres expériences.

La grande lauréate recevra 20 000 $ en espèces, une session d'enregistrement privée aux studios Metalworks et des occasions exclusives de se produire lors d'événements de l'Allée des célébrités Canadiennes, notamment le concert-bénéfice Rock the Halls 2025 de l'Allée des célébrités Canadiennes qui aura lieu au El Mocambo le 20 décembre.

La lauréate du deuxième prix recevra 10 000 $ en espèces, et chacun des trois lauréats du troisième prix recevra 5 000 $ en espèces.

Les cinq gagnants recevront également :

Une visibilité sur la chaîne musicale dédiée à l'Allée des célébrités Canadiennes qui sera lancée en octobre prochain sur Stingray

dédiée l'Allée des célébrités Canadiennes sera lancée en octobre prochain sur Stingray Une prestation au Festival du Voyageur 2026 à Winnipeg, au Manitoba

à Winnipeg, au Manitoba Une place au Departure Fest en mai 2026 à Toronto

à Toronto Un atelier créatif et un panel de mentorat à l'Arthaus de Toronto

de Toronto Une (1) séance de mentorat en groupe avec un membre du Panthéon canadien, un lauréat du prix Allan Slaight Music Impact ou un artiste établi

avec un membre du Panthéon canadien, un lauréat du prix Allan Slaight Music Impact ou un artiste établi 2 000 $ pour la production d'une vidéo de spectacle

Une page artiste personnalisée sur emergingmusician.ca

Contact médias : Adrienne Kakoullis, 416-450-6637, [email protected]