MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Claudia Chan Tak, artiste multidisciplinaire formée en arts visuels et en danse et lauréate d'une résidence d'artiste offerte conjointement par l'Insectarium et le Conseil des arts de Montréal, présentera gratuitement le résultat de son projet de création au tout nouvel Espace Transmission les 24, 25 et 26 octobre prochain.

Dans son projet chorégraphique, La nostalgie du papillon malgache, Claudia a voulu creuser ses origines et comprendre le pays de ses ancêtres (Madagascar) à travers le prisme des insectes, en amplifiant leur beauté. La proposition conjugue installation, mouvement et projection vidéo. Le public pourra d'ailleurs découvrir la démarche de création de l'artiste à travers une installation vidéo documentant son processus.

« J'ai cherché à créer un univers intime, évocateur de l'émotion que j'ai ressentie en voyant les collections d'insectes naturalisés présentées dans le Dôme de l'Insectarium, tout en puisant mon inspiration dans les insectes de Madagascar. Les mouvements de ma chorégraphie seront empreints des caractéristiques distinctes de ces créatures, incarnant leur corps, leurs mouvements et même leur personnalité ».

Une Célébration de l'entomophilie

Dans la poursuite de sa mission de valorisation des insectes, l'Insectarium soutient des créations artistiques inspirées de l'univers riche et étonnant des insectes. La prestation publique qui résulte de cette résidence s'inscrit dans le cadre des Célébrations de l'entomophilie par l'Insectarium, une série d'événements hors les murs visant à promouvoir la valorisation des insectes, essentiels à l'équilibre de la nature.

Les Célébrations cherchent à inspirer des créatrices et créateurs de différentes disciplines qui transmettent ensuite leurs découvertes, leur vision et leur enthousiasme au public. Les dernières Célébrations ont vu émerger des créations en gastronomie, en arts visuels et en musique électronique. Pour sa 5e Célébration, l'Insectarium ajoute la danse à l'éventail des disciplines.

La nostalgie du papillon malgache

24-25-26 octobre à 19 h

(ouverture des portes à 18 h)

Échange avec l'artiste après le spectacle les 24 et 25 octobre

Espace Transmission

5435, rue des Érables, Montréal, H2H 2E8

Événement gratuit

Réservez votre place sur Eventbrite

À propos de Claudia Chan Tak

Claudia Chan Tak est une artiste pluridisciplinaire formée en arts visuels. Elle détient un baccalauréat avec distinction de l'Université Concordia en 2009, en plus d'un baccalauréat et d'une maîtrise en danse contemporaine de l'UQAM, respectivement en 2012 et en 2017. Ses projets chorégraphiques ont été présentés sur les scènes suivantes : La Chapelle, Tangente, OFFTA, ZH Festival, Phénomena, Accès Asie, Festival Fleur de lys et fleur de thé, Short&Sweet, La Petite scène, Edgy Women, sans oublier le Festival À Corps en France et le Théâtre de Liège en Belgique. Elle travaille également avec les milieux du théâtre, du cinéma, de la musique et du cirque.

Pour en savoir plus sur l'artiste.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Images pour les médias

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias: Rosemonde Gingras, Rosemonde communications, 514 458-8355, [email protected] ; Source : Chantal Côté, Espace pour la vie, 514 290-7236, [email protected]