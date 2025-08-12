MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Espace pour la vie vous convie à une expérience nocturne empreinte de poésie et de lumières avec le retour annuel de Jardins de lumière, événement phare de l'automne montréalais au Jardin botanique. Du 29 août au 2 novembre prochains, les trois jardins culturels s'illumineront révélant les créatures fantastiques qui s'y cachent.

Entre ciel et terre

Cette année, le Jardin de Chine dévoile une toute nouvelle création inspirée du Shan Hai Jing, le récit classique des Monts et des Mers, une œuvre fondatrice de la mythologie chinoise. Des centaines de lanternes traditionnelles plongeront les visiteurs et visiteuses dans un univers de légende, où la déesse céleste Xiwangmu accompagnée de créatures légendaires se réunissent autour du Jianmu, l'arbre de vie qui relie ciel et terre. Sur le Lac du rêve, yin et yang s'équilibrent, et chaque esprit révèle son essence fantastique -- une fresque poétique célébrant l'harmonie millénaire entre les êtres et la nature.

Yûgen* - Univers japonais est un hommage aux îles et aux montagnes du Japon qui sont parfois recréées, parfois évoquées, sur la végétation du Jardin japonais. Grâce à une projection monumentale utilisant des éléments emblématiques de la culture japonaise, des oiseaux semblent s'envoler sur les rochers, des poissons surgissent dans le feuillage, des montagnes se forment sur le mur de la cascade alors qu'une flûte envoute les promeneurs et promeneuses au cœur de la pinède.

*Yûgen signifie une beauté profonde et mystérieuse, presque surnaturelle.

Le parcours illuminé du Jardin des Premières-Nations propose un voyage dans le monde du rêve. Les visiteurs et visiteuses qui tendent l'oreille entendront des bruissements d'ailes légers ou le son si particulier d'un caribou frottant ses bois contre le tronc d'un arbre, le tout porté par les mots de la poétesse innue Joséphine Bacon et le chant de Moe Clark. Un voyage immersif au cœur du cercle de la vie.

Une première canadienne

Le studio d'art Daily tous les jours installe, pour la première fois au Canada, une de ses créations dans le Jardin botanique. Salut les arbres invite le public à émettre un souhait pour les arbres en enregistrant un message. Les mots débutent alors un lent voyage à travers de grandes arches lumineuses et vont doucement se transformer en musique. En ralentissant le pas et en levant la tête, les spectateurs et spectatrices découvrent la nature sous un nouveau jour.

Billets à heure fixe

Le succès ne se démentant pas, la formule de réservation de billet à heure fixe est désormais un incontournable. Pour profiter pleinement du parcours, vous devrez réserver une heure fixe de visite au moment d'acheter vos billets. Vous pourrez ainsi déambuler librement dans les trois jardins culturels du Jardin botanique. Le billet donne aussi accès au Jardin botanique qui peut être visité à n'importe quelle heure au cours de la même journée.

