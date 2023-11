VANCOUVER, BC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - La construction de 103 logements destinés à des résidents autochtones et à des personnes autochtones en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver est en cours dans la collectivité du Downtown Eastside de Vancouver. Aujourd'hui, un financement combiné de plus de 64 millions de dollars a été annoncé pour l'ensemble de logements situé au 320, rue East Hastings.

L'ensemble de logements de la First United est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, la Ville de Vancouver, l'Aboriginal Housing Management Association, la First United et la Lu'ma Native Housing Society. Une fois achevé, l'immeuble à usage mixte et à ossature de béton comptera 11 étages. Il comprendra aussi 35 logements avec services de soutien et 68 autres logements locatifs destinés en priorité aux résidents autochtones.

Chaque étage sur lequel se trouveront des logements offrira un accès partagé à une buanderie, à des aires d'agrément et à un balcon. Il y aura également sur le toit une terrasse à vocation résidentielle. La partie non résidentielle de l'ensemble de logements, soit les étages 1 à 4, sera la nouvelle installation expressément conçue de la First United, qui offrira une gamme de programmes et de services sociaux aux résidents et à la collectivité environnante. Les aménagements comprendront deux haltes-accueil peu restrictives, un centre de chauffage et de climatisation, une terrasse extérieure, un laboratoire informatique, des espaces administratifs et de programmes ainsi qu'une cuisine et une salle à manger commerciales. Les résidents auront accès à tous les services de la First United, y compris deux repas par jour dans le cadre de leur programme de repas communautaires.

La construction de l'ensemble de logements situé au 320, rue East Hastings devrait être achevée à la fin de 2025. Les étages résidentiels auront une entrée privée distincte au 438, avenue Gore.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

Le gouvernement fédéral a versé 5,15 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement.

Le gouvernement provincial a versé environ 28,4 millions de dollars par l'entremise de BC Housing, dont environ 15,3 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Building BC: Indigenous Housing Fund et environ 13,06 millions de dollars dans le cadre du Supportive Housing Fund.

La First United a amassé environ 24,4 millions de dollars (coûts des terrains et mise de fonds); il reste 9,6 millions de dollars supplémentaires à amasser dans le cadre de la First Forward Capital Campaign.

La Ville de Vancouver a offert environ 6,73 millions de dollars en financement et en exonérations municipales, dont 4,83 millions de dollars dans le cadre du Community Housing Incentive Program (CHIP).

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est une mesure audacieuse vers un avenir inclusif et équitable. L'accès à un logement sûr a une incidence profonde sur le bien-être d'une personne, sa capacité à profiter des occasions et son lien avec la collectivité. Ensemble, nous bâtissons une collectivité forte et dynamique où tout le monde a un chez-soi. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre région connaît trop bien les répercussions de la crise du logement et, à Vancouver, elle est particulièrement grave pour les personnes les plus vulnérables. Pour s'attaquer à cette crise, chaque ordre de gouvernement et chaque partie prenante doit jouer un rôle clé. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qu'il est possible de faire lorsque ces acteurs s'engagent à collaborer. Ce type d'investissement transforme nos collectivités et donnera à la population un véritable sentiment d'appartenance. » - L'honorable Joyce Murray, députée fédérale de Vancouver Quadra

« Ces 103 nouveaux logements aideront bien des aînés, des jeunes et des familles autochtones à avoir plus qu'un simple chez-soi sûr et abordable, à savoir aussi un environnement fiable et accueillant incarnant leur culture et leurs traditions. Notre gouvernement continuera de chercher des partenariats pour construire des logements comme ceux-ci, afin que les gens puissent avoir les possibilités et la tranquillité d'esprit que leur procure un logement stable et abordable. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Nous savons que le logement abordable est un grave problème à Vancouver, et pour y remédier, nous avons besoin d'un plus grand nombre de logements accessibles aux familles, aux aînés et aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Cet ensemble de logements est un exemple de la façon dont nous travaillons avec les organisations autochtones pour veiller à ce que des logements avec services de soutien, abordables et inclusifs sur le plan culturel soient offerts à titre de pas vers la réconciliation et l'abordabilité. » - Joan Phillip, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant

« La Ville de Vancouver est fière de s'associer à notre gouvernement et à des partenaires sans but lucratif pour offrir 103 logements abordables dont ont grandement besoin les résidents et les personnes autochtones en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir dans la collectivité du Downtown Eastside de Vancouver. Nous sommes inébranlables dans notre engagement à régler la crise du logement. Nous continuerons de promouvoir le logement à chaque occasion, en mettant l'accent sur des logements sûrs et abordables pour tous ceux qui vivent dans cette ville. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« La First United sert le quartier Downtown Eastside (DTES) depuis plus de 100 ans en réagissant à la pauvreté, à l'itinérance et aux traumatismes intergénérationnels, et nous nous adaptons encore une fois pour réaménager notre immeuble en une installation expressément conçue pour répondre à ces questions complexes. Engagés envers la réconciliation, nous sommes ravis de nous associer à Lu'ma pour offrir des logements sûrs et abordables aux Autochtones. » - Amanda Burrows, directrice générale, First United

« La crise du logement exige que tout le monde mette la main à la pâte, y compris tous les ordres de gouvernement et l'ensemble du secteur du logement sans but lucratif. Le logement est un déterminant social central de la santé des Autochtones, qui se trouvent en situation d'itinérance de façon disproportionnée. Nous célébrons cet aménagement collaboratif visant à offrir des logements avec des services globaux qui tiennent compte des traumatismes et sont adaptés à la culture. Nous espérons voir d'autres ensembles résidentiels de ce genre sous peu. » - Margaret Pfoh, première dirigeante, Aboriginal Housing Management Association

« Au nom des Autochtones en milieu urbain que nous servons, nous sommes reconnaissants du partenariat avec la First United Church, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, BC Housing, la Ville de Vancouver et les nombreux autres partenaires qui ont rendu cet ensemble résidentiel possible. Cet ensemble d'habitation servira la communauté autochtone urbaine qui peine à obtenir des logements abordables dans le quartier Downtown Eastside. Il consiste donc en un effort important vers la réconciliation. » - Dave Baspaly, président, Lu'ma Native Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for people du gouvernement, visitez https://govbcnews.azureedge.net/translations/releases/2023HOUS0019-000436/HomesforPeople_French.pdf.

du gouvernement, visitez https://govbcnews.azureedge.net/translations/releases/2023HOUS0019-000436/HomesforPeople_French.pdf. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert près de 77 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont près de 8 000 à Vancouver .

. Pour les détails sur le projet de réaménagement de la First United, consultez le site https://firstunited.ca/first-forward-redevelopment (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur la First Forward Capital Campaign et le financement de la partie non résidentielle de l'ensemble de logements, consultez le site https://firstunited.ca/first-forward-capital-campaign (en anglais seulement).

