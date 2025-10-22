TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - PwC Canada est fière d'annoncer que son siège social de Toronto, situé au 18 York Street, a reçu le prestigieux prix ARIDO 2025 dans la catégorie Œuvre (20 000 à 50 000 pi²), décerné par l'Association of Registered Interior Designers of Ontario (ARIDO).

M Moser Associates (Groupe CNW/PwC Management Services LP)

Ce prix récompense l'excellence en design d'intérieur et récompense les projets qui repoussent les limites de l'innovation, de l'inclusion et de la durabilité. L'espace de 4 400 m² a été conçu en partenariat avec le cabinet international d'architecture et d'ingénierie M Moser Associates . Le projet propose des espaces accessibles et accueillants, conformes à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO), incluant le confort acoustique, des éléments biophiliques et une technologie intégrée pour soutenir la diversité des modes de travail.

« Nous sommes fiers de voir notre engagement envers la collaboration et le développement durable reconnu et célébré par ARIDO », a déclaré Miyoshi Irizawa, directeur général de PwC Canada. « Notre vision était de créer un lieu de travail emblématique qui incarne la flexibilité, l'inclusion et le bien-être dans l'ère post-pandémique. Cette reconnaissance confirme le 18 York Street comme un modèle national d'aménagement de lieux de travail innovants, où les personnes, la performance et la mission sont étroitement liées. »

La durabilité a également joué un rôle central dans le projet, depuis la réutilisation des matériaux existants jusqu'au choix de finitions à faible impact écologique et de systèmes écoénergétiques dans les espaces de travail repensés.

« En collaborant avec PwC Canada, notre objectif était de proposer un design évolutif et centré sur l'humain, qui s'adapte aux besoins régionaux et spécifiques des utilisateurs, tout en incarnant l'essence même de la marque PwC », a déclaré Jaymie Cooper, directrice adjointe - Design chez M Moser Associates. « Le nouveau siège social de Toronto offre flexibilité, inclusivité et performance, ancrées dans la marque mondiale de PwC et soutenues par notre expertise intégrée en conception et en stratégie. Nous sommes ravis de voir ce projet reconnu comme une référence pour les futurs lieux de travail au Canada. »

Ce projet ne se contente pas de transformer un espace : il redéfinit l'expérience de travail chez PwC Toronto et ailleurs. Cet espace de travail sert désormais de modèle pour les futurs bureaux de PwC au Canada, alliant cohérence et caractère régional.

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, nous aidons nos clients à bâtir la confiance et à se réinventer afin qu'ils puissent transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau axé sur la technologie et où l'humain est au cœur de nos pratiques, comptant plus de 7 000 associés et employés dans des bureaux à travers le pays. En audit et certification, fiscalité et services juridiques, transactions et conseils, nous aidons à bâtir, accélérer et maintenir la croissance.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse: www.pwc.com/structure. Pour en savoir plus, veuillez nous rendre visite à : https://www.pwc.com/ca/fr

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2025. Tous droits réservés.

À propos de M Moser Associates

M Moser Associates est un cabinet international d'architecture, de design, de stratégie, d'ingénierie et de réalisation, qui compte plus de 1 300 professionnels répartis sur ses sites à travers le monde. Depuis 1981, nous combinons design, culture, inclusion, technologie, bien-être et développement durable pour développer le potentiel du cadre bâti. Nous accompagnons la transformation des organisations, grandes et petites, en repensant le présent et en anticipant l'avenir afin d'impulser des changements positifs pour les personnes, la planète et les entreprises.

Aujourd'hui, le travail est omniprésent, et la raison d'être du bureau et son rôle évoluent. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui plus que jamais, l'espace de travail physique d'une entreprise est un lieu essentiel pour la création, la socialisation et le développement de la culture d'entreprise. Chez M Moser, nous travaillons en équipe intégrée pour harmoniser les éléments de votre espace de travail et créer des espaces sains, agiles et résilients où chacun peut se connecter, collaborer et donner le meilleur de lui-même.

Pour en savoir plus sur notre équipe et notre façon de travailler, visitez mmoser.com.

