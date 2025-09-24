Si l'IA réalise son plein potentiel, le PIB du Canada pourrait connaître une augmentation de 9 % par rapport aux prévisions de référence.

Les mégatendances mondiales telles que les changements climatiques, les changements géopolitiques et l'IA remodèlent l'économie et créent de nouvelles occasions pour les entreprises canadiennes de collaborer entre les secteurs.

Des secteurs tels que l'exploitation minière, la technologie et la défense représentent des domaines d'opportunités clés pour le Canada . Nous devons agir rapidement pour capitaliser sur ceux-ci et éliminer les obstacles qui ont entravé le développement du Canada au cours des dernières décennies.

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude publiée aujourd'hui par PwC Canada révèle que le pays a le potentiel de faire croître son PIB pour atteindre 3,65 billions de dollars au cours de la prochaine décennie, mais seulement si le Canada comble son important retard en matière d'adoption de l'IA.

Le rapport de PwC, Valeur en mouvement : Tremplin pour la croissance au Canada, utilise des scénarios basés sur des données probantes pour fournir des perspectives sur la manière dont les mégatendances mondiales - telles que les changements climatiques, les changements démographiques et l'IA - provoquent la reconfiguration d'industries entières, estompent les frontières sectorielles traditionnelles et mettent en mouvement - et en péril - une valeur considérable.

« La structure de notre économie se transforme, et la pression pour les entreprises de se réinventer atteint un niveau inégalé depuis des années », a déclaré Nochane Rousseau, associé directeur national chez PwC Canada. « Les industries traditionnelles se reconfigurent en de nouveaux "domaines de croissance" qui répondent aux besoins humains fondamentaux. Cela représente une chance unique pour les entreprises canadiennes de réinventer leurs modèles, de collaborer entre les secteurs pour bâtir des avantages compétitifs et de surmonter les obstacles traditionnels pour être concurrentielles - et pour gagner - dans de nouveaux secteurs. »

Le scénario le plus optimiste du rapport révèle que si l'IA réalise son plein potentiel, le PIB du Canada pourrait connaître une augmentation de 9 % par rapport aux prévisions de référence d'ici 2035. Cette croissance est toutefois inférieure à la hausse de 14 % prévue pour les États-Unis, en grande partie en raison de la plus faible adoption de l'IA au Canada, qui correspond actuellement à environ les trois quarts du niveau américain. Le rapport indique qu'un retard dans l'adoption de l'IA et d'autres technologies de pointe pourrait rendre les entreprises canadiennes plus vulnérables aux perturbations provenant de l'étranger.

Le rapport met de l'avant plusieurs secteurs d'opportunités clés pour le Canada :

Exploitation minière : La demande mondiale de minéraux extraits de la terre est en forte hausse, et le Canada possède un avantage stratégique pour bon nombre des minéraux dont le monde a besoin. Le secteur minier canadien peut en tirer parti en fournissant des sources sûres et alternatives de minéraux critiques, surtout dans un monde aux relations commerciales et alliances géopolitiques changeantes. Cela nécessite de nouer des partenariats stratégiques et d'adopter des technologies comme l'IA et l'informatique quantique pour améliorer l'efficacité et accélérer le développement de projets.

La demande mondiale de minéraux extraits de la terre est en forte hausse, et le possède un avantage stratégique pour bon nombre des minéraux dont le monde a besoin. Le secteur minier canadien peut en tirer parti en fournissant des sources sûres et alternatives de minéraux critiques, surtout dans un monde aux relations commerciales et alliances géopolitiques changeantes. Cela nécessite de nouer des partenariats stratégiques et d'adopter des technologies comme l'IA et l'informatique quantique pour améliorer l'efficacité et accélérer le développement de projets. Technologie : Bien que le Canada ait eu une avance précoce en matière d'IA, un avantage clé provient d'une autre technologie émergente : l'informatique quantique . Les puces quantiques peuvent résoudre des problèmes très complexes en utilisant beaucoup moins d'électricité que les technologies actuelles, ce qui les rend essentielles pour le déploiement de solutions d'IA compte tenu de leurs immenses besoins énergétiques. En développant et en commercialisant des solutions quantiques, le Canada peut obtenir un avantage concurrentiel.

: Bien que le ait eu une avance précoce en matière d'IA, un avantage clé provient d'une autre technologie émergente : . Les puces quantiques peuvent résoudre des problèmes très complexes en utilisant beaucoup moins d'électricité que les technologies actuelles, ce qui les rend essentielles pour le déploiement de solutions d'IA compte tenu de leurs immenses besoins énergétiques. En développant et en commercialisant des solutions quantiques, le peut obtenir un avantage concurrentiel. Défense : L'augmentation des dépenses de défense et la nécessité de remplacer l'équipement militaire désuet créent une demande importante pour tout, des matières premières aux technologies de pointe. La croissance des technologies à double usage - qui servent à la fois les marchés de la défense et les marchés civils, comme les minéraux critiques et les solutions de cybersécurité - représente une opportunité significative pour les fabricants de s'adapter et de desservir de nouveaux marchés.

Le rapport fournit également des recommandations aux entreprises et aux gouvernements canadiens pour saisir la valeur de l'IA.

« Les chefs d'entreprise doivent repenser la manière dont ils créent et livrent de la valeur en travaillant avec d'autres acteurs et en intégrant profondément des technologies comme l'IA », a souligné Chris Mar, associé et leader, IA, Technologie et Données chez PwC Canada. « Les politiques qui rendent le Canada plus attrayant pour les travailleurs possédant des compétences en IA et en informatique quantique sont essentielles. Le renforcement de la confiance du public dans l'IA est également primordial, car l'adoption est indissociable de la confiance et de la sécurité. »

PwC continue d'évoluer pour aider ses clients à libérer et à protéger de la valeur

Alors que la technologie et d'autres mégatendances continuent de transformer l'économie, PwC dévoile une série de mesures qu'elle prend pour aider ses clients à libérer la valeur de l'IA d'entreprise à grande échelle, notamment :

Agent OS de PwC: L'Agent OS de PwC permet un changement structurel dans la manière dont les entreprises peuvent orchestrer l'IA à grande échelle, en connectant et en déployant de manière transparente des agents intelligents dans des flux de travail prêts à l'emploi, jusqu'à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. En tant que client zéro, le réseau l'utilise dans ses propres processus, avec des milliers d'agents d'IA déployés pour des tâches spécifiques et intégrées dans les flux de travail afin de générer des gains de productivité dans les services de fiscalité, de certification et de conseil aux clients.

L'Agent OS de PwC permet un changement structurel dans la manière dont les entreprises peuvent orchestrer l'IA à grande échelle, en connectant et en déployant de manière transparente des agents intelligents dans des flux de travail prêts à l'emploi, jusqu'à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. En tant que client zéro, le réseau l'utilise dans ses propres processus, avec des milliers d'agents d'IA déployés pour des tâches spécifiques et intégrées dans les flux de travail afin de générer des gains de productivité dans les services de fiscalité, de certification et de conseil aux clients. Expertise en IA : Chaque mois, des dizaines de milliers de personnes de PwC participent à des programmes de formation régulièrement mis à jour par le biais de la Network AI Academy. Déjà, 291 000 associés et employés de PwC ont participé à une formation structurée sur l'IA. PwC Canada a investi 200 millions de dollars sur trois ans pour devenir un cabinet propulsé par l'IA, en s'appuyant sur des partenariats clés avec Microsoft et d'autres alliances stratégiques. Nous prouvons d'abord ce qui fonctionne à l'interne chez PwC et partageons ces apprentissages audacieux avec nos clients, en les rencontrant là où ils en sont et en transformant les pratiques éprouvées de l'IA générative en solutions plus rapides et plus sûres pour leurs défis les plus importants.

Chaque mois, des dizaines de milliers de personnes de PwC participent à des programmes de formation régulièrement mis à jour par le biais de la Network AI Academy. Déjà, 291 000 associés et employés de PwC ont participé à une formation structurée sur l'IA. PwC Canada a investi 200 millions de dollars sur trois ans pour devenir un cabinet propulsé par l'IA, en s'appuyant sur des partenariats clés avec Microsoft et d'autres alliances stratégiques. Nous prouvons d'abord ce qui fonctionne à l'interne chez PwC et partageons ces apprentissages audacieux avec nos clients, en les rencontrant là où ils en sont et en transformant les pratiques éprouvées de l'IA générative en solutions plus rapides et plus sûres pour leurs défis les plus importants. Nouvelles alliances technologiques : Depuis le début du mois de décembre, PwC a dévoilé de nouvelles collaborations avec des partenaires d'alliance existants : AWS, Google Cloud, Microsoft, SAP et Oracle. Cela s'ajoute à l'ensemble des activités d'alliance existantes de PwC, qui comprend également Adobe, Anthropic, Guidewire, OpenAI, Salesforce et Workday, entre autres.

Remarque : Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens constants de 2022.

Pour plus de détails sur l'étude, consultez la section « Méthodologie » de « Valeur en mouvement (PDF).

