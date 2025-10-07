La génération Z réduira ses dépenses de 35 %, alors que les consommateurs prévoient faire des coupes, privilégient le rapport qualité-prix et les produits canadiens: Perspectives pour la période des Fêtes 2025 de PwC Canada

Les dépenses des Fêtes devraient diminuer de 10 % par rapport à l'an dernier. La baisse est plus marquée chez la génération Z et les millénariaux; 90 % s'attendent à une hausse des prix.

Près de la moitié des consommateurs canadiens (49 %) sont prêts à payer plus cher pour des produits fabriqués au Canada, et les achats hors de la frontière diminuent; 78 % comptent chercher des alternatives aux produits fabriqués aux États-Unis.

L'expérience en magasin et l'interaction humaine sont préférées aux achats numériques; 45 % ont l'intention d'acheter davantage de produits revendus, recyclés ou usagés, y compris des friperies.

TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Selon un récent sondage de PwC Canada, les consommateurs canadiens abordent la période des Fêtes 2025 avec prudence. En effet, ils prévoient des réductions importantes de leurs dépenses et privilégient la valeur. Cette année, le rapport de PwC Perspectives pour la période des Fêtes au Canada révèle un changement notable dans le comportement des consommateurs en raison de la hausse des coûts et de la baisse de la confiance. Ils souhaitent dorénavant tirer le maximum de chaque dollar et de chaque instant de la période des Fêtes.

« En cette période des Fêtes, les Canadiens ne font pas que magasiner. Ils élaborent des stratégies. Confrontés à des pressions économiques persistantes, les consommateurs font des choix difficiles, priorisent les dépenses familiales, tout en se serrant la ceinture ailleurs, explique Elisa Swern, leader nationale, Commerce de détail et produits de consommation, PwC Canada. Il ne s'agit pas seulement de dépenser moins. Il s'agit d'un changement fondamental vers une consommation réfléchie, où chaque dollar doit apporter une valeur tangible et servir un but précis. »

Les consommateurs canadiens prévoient dépenser en moyenne 1 675 $ en cadeaux, en voyages et en divertissements pendant la prochaine période des Fêtes. Bien que les intentions de dépenses soient en baisse de 10 % par rapport à l'année dernière, elles sont 2 % plus élevées qu'en 2023.

À mesure que les cordons de la bourse se resserrent, les Canadiens doivent faire des choix difficiles quant à leurs dépenses. Plus de huit répondants sur dix (81 %) comptent réduire leurs dépenses au cours des six prochains mois. Bien qu'ils n'aient pas l'intention de réduire celles consacrées à leur famille, ils prévoient moins gâter leurs amis et leurs animaux de compagnie, et s'offrir moins de cadeaux à eux-mêmes que l'année dernière. Cette prudence financière se traduit également par une diminution dans l'utilisation des cartes de crédit auxquelles on préfère maintenant les cartes de débit, qu'on peut voir comme un effort supplémentaire pour contrôler les dépenses.

« Les détaillants ne peuvent pas faire comme si de rien n'était. Les données montrent clairement que les consommateurs ont soif d'authenticité, qui va des produits fabriqués au Canada à une véritable interaction humaine, ajoute Sébastien Doyon, associé, Conseils et Marchés de consommation chez PwC Canada. Les détaillants qui s'appuient sur ces tendances, et offrent une valeur transparente, des expériences personnalisées et une histoire de marque claire, ne se contenteront pas d'attirer les ventes, ils pourront également fidéliser durablement leur clientèle dans un marché difficile. »

Les réductions de dépenses les plus importantes sont attendues chez les jeunes générations. Les consommateurs de la génération Z prévoient en effet de dépenser 35 % de moins cette année, alors que les millénariaux s'attendent plutôt à une réduction de 11 %. Cette tendance met en évidence l'impact de l'incertitude économique sur ces groupes démographiques, alors que de plus en plus de membres de la génération Z entrent sur le marché du travail et que les millénariaux ont récemment contracté des emprunts hypothécaires et sont touchés par d'éventuelles pertes d'emploi. Les prévisions de dépenses des Fêtes varient également d'un bout à l'autre du Canada. Les consommateurs de la Colombie-Britannique s'attendent à dépenser le plus avec 1 821 $, suivis de près par ceux de l'Ontario (1 788 $). En revanche, les consommateurs du Québec et de l'Alberta prévoient les dépenses moyennes les plus faibles pour la prochaine période des Fêtes, soit 1 532 $.

Le sondage révèle également les principales tendances que les entreprises devraient prendre en compte pour maximiser les dépenses des consommateurs pendant la période des Fêtes :

Forte fidélité aux produits canadiens : Près de la moitié (49 %) des Canadiens choisiraient un produit fabriqué au Canada, qui serait plus cher, plutôt qu'un produit importé de qualité similaire, une volonté de privilégier le Canada particulièrement forte chez les baby-boomers (64 %). Le magasinage transfrontalier est également en baisse significative. Seulement 12 % des personnes interrogées (par rapport à 20 % l'an dernier) planifient de traverser physiquement la frontière. L'expérience en magasin demeure importante : Malgré l'essor des achats numériques, les achats en magasin feront partie intégrante de l'expérience des Fêtes cette année. En effet, 56 % des répondants apprécient la possibilité de voir et de toucher les produits, et près des deux tiers (64 %) prévoient des visites en magasin pour leurs achats. Attentes numériques des jeunes générations : La génération Z (44 %) et les millénariaux (41 %) ont davantage adopté les solutions de paiement mobile (contre 29 % pour l'ensemble des consommateurs), et 44 % des membres de la génération Z prévoient d'utiliser la technologie de caisse libre-service (contre 31 % pour l'ensemble des consommateurs). La connexion humaine plutôt que l'IA dans le service à la clientèle : 73 % des consommateurs préfèrent parler directement avec les agents du service à la clientèle en cas de problème, et seulement 9 % classent les assistants IA ou les chatbots parmi leurs trois préférences.

Pour en savoir plus sur les tendances en matière de dépenses de consommation et les perspectives pour la période des Fêtes 2025 au Canada, consultez le rapport détaillé ici.

