TORONTO, le 31 août 2021 /CNW/ - À compter du vendredi, 1er octobre 2021, PwC exigera de tous les associés, employés, sous-traitants et visiteurs qui se présentent à ses bureaux d'être entièrement vaccinés, sous réserve d'exemptions liées à l'obligation d'adaptation. De plus, nous exigerons de nos associés, employés et sous-traitants de respecter les protocoles de vaccination chez les clients, sous réserve d'exemptions liées à l'obligation d'adaptation. PwC continuera de suivre de près les recommandations de la santé publique et d'adapter ses politiques en conséquence, comme c'est le cas depuis le début de la pandémie.

« La santé, le bien-être et la sécurité de nos collègues, de nos clients et de nos communautés sont une priorité absolue pour nous, et il a été prouvé que la vaccination réduit le risque de COVID-19 », a déclaré Nicolas Marcoux, chef de la direction de PwC Canada. « Les membres de notre personnel font chaque jour le choix de remplir la mission notre cabinet, qui consiste à gagner la confiance du public et à résoudre des problèmes importants. Il est maintenant essentiel de servir nos clients en toute sécurité, de prendre soin de notre personnel et de donner l'exemple alors que nous créons ensemble notre futur environnement de travail. »

Les 16 derniers mois ont été marqués par le changement, notamment dans les méthodes et lieux de travail. Chez PwC, la formule de travail adoptée sera désormais hybride, combinant le virtuel et le présentiel. Cette formule s'articule autour de la flexibilité et du choix, et offre la possibilité d'explorer de nouvelles façons de se connecter et de collaborer. PwC sait que les besoins individuels des employés et ceux de nos milliers de clients sont uniques. C'est donc la flexibilité qui sera l'élément déterminant dans toutes les décisions relatives aux lieux et aux méthodes de travail.

« L'important, c'est que le travail soit bien fait, et non pas où il a été fait. Chez PwC Canada, nous n'imposerons pas à nos employés un nombre fixe de jours de présence au bureau », a déclaré Christopher Dulny, Chef, Innovation. « Nous donnons à nos employés la latitude nécessaire pour décider du modèle hybride qui leur conviendra le mieux, tout en équilibrant les besoins des clients et le travail à accomplir. C'est en faisant confiance à nos employés et en soutenant leur formation et leur développement que nous pourrons maintenir la qualité et la valeur exceptionnelles de nos services. »

Par la suite, les bureaux de PwC seront réimaginés pour mieux convenir à des activités ciblées et une collaboration active. La technologie sera essentielle pour que la formule de travail hybride soit aussi inclusive et harmonieuse que possible. Actuellement, PwC prépare des prototypes et des modèles de bureaux qui faciliteront la transition à cette nouvelle formule.

À propos de PwC

Chez PwC, notre mission est de gagner la confiance du public et de résoudre des problèmes importants. PwC est un réseau de cabinets répartis dans 155 pays et comptant plus de 284 000 personnes qui ont pris l'engagement de livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com.

PwC désigne le réseau PwC et/ou une ou plusieurs de ses sociétés membres. Chaque société est une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse http://www.pwc.com/structure .

© PwC 2021. Tous droits réservés.

SOURCE PwC Management Services LP

Renseignements: Julie Ibrahim, Première directrice, Relations publiques, PwC Canada, Tél. : + 416 815 5250, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.pwc.com/ca