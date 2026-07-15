Une équipe allégée, conçue pour aider les clients à s'engager dans la transformation, à stimuler la croissance et à créer une valeur durable.

TORONTO, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- PwC Canada est fier de présenter sa nouvelle équipe de direction canadienne, en fonction depuis le 1er juillet 2026. Sous la direction de Domenic Marino, associé principal et chef de la direction de PwC Canada, l'équipe appuiera le cabinet dans son engagement à aider les organisations canadiennes à s'adapter au changement, à prendre des décisions en toute confiance et à créer de la valeur à long terme.

PwC Canada présente sa nouvelle équipe de direction

Domenic Marino succède à Nicolas Marcoux, qui a été associé principal et chef de la direction de PwC Canada pendant les huit dernières années. Leader de longue date chez PwC Canada, Domenic Marino travaille au cabinet depuis 25 ans et occupait jusqu'à récemment le poste de leader national, Transactions. Il a accompagné des clients et des équipes à l'échelle du cabinet dans des contextes de transformation majeure, marqués notamment par l'évolution de la dynamique du commerce mondial et l'essor de l'IA.

L'équipe de direction réunit des forces complémentaires et une connaissance approfondie du marché issue des principales lignes de services et fonctions nationales de PwC Canada : Certification, Conseils, Transactions, Services fiscaux, Clients et marchés, PwC Privé, Personnel et culture organisationnelle, Finances, Risques, Services juridiques et Accélération des affaires. Pensée pour être allégée, moins hiérarchisée et plus agile, l'équipe aura pour priorités de servir les clients plus efficacement, de soutenir les équipes de PwC Canada et de maintenir l'élan du cabinet sur le marché.

« Le Canada entre dans une période riche en opportunités », a déclaré Domenic Marino, associé principal et chef de la direction de PwC Canada. « De la transformation propulsée par l'IA aux investissements sans précédent qui redéfinissent les industries et les infrastructures, nos clients regardent vers l'avenir et envisagent la croissance avec audace. PwC Canada est particulièrement bien placé pour les aider à aborder cet avenir avec confiance. Cette équipe de direction réunit une vaste expérience, des perspectives diversifiées et un engagement commun à contribuer au succès de nos clients, de nos gens et de nos communautés. Je me réjouis déjà de tout ce que nous accomplirons ensemble. »

Voici la nouvelle équipe de direction canadienne de PwC Canada :

Carly Stallwood, leader nationale, Certification

Kenneth Stoneham, leader national, Conseils

Philip Heywood, leader national, Transactions

Marc Levstein, leader national, Services fiscaux

Anita McOuat, associée directrice nationale, Clients et Industries

Michael Shea, associé directeur national, PwC Privé

Liam Fitzgerald, chef, Finances et affaires administratives

Alaina Tennison, cheffe, Réseau et stratégie

Krista Mooney, cheffe, Ressources humaines

Mike Patterson, chef, Gestion des risques et Affaires réglementaires

Annie Veillet, cheffe, Technologie

« PwC Canada s'appuie sur des bases remarquablement solides », a ajouté Domenic Marino. « Je suis fier de diriger cette équipe exceptionnelle, qui met à profit les talents de nos gens, nos technologies et notre expertise pour aider nos clients à avancer avec confiance. »

PwC Canada remercie l'équipe de direction sortante pour ses contributions au cabinet et à ses équipes. Son leadership a aidé à faire évoluer le cabinet et à créer des bases solides pour les années à venir.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, nous aidons nos clients à instaurer la confiance et à se réinventer pour leur permettre de transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau propulsé par la puissance de la technologie et la force de l'humain, qui compte plus de 6 500 associés et employés dans tout le pays. Dans l'ensemble de nos services professionnels en audit et certification, en fiscalité et services juridiques et en conseils et transactions, nous aidons à réaliser des progrès, à les accélérer et à les maintenir.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure (en anglais seulement).

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SOURCE PwC Management Services LP

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