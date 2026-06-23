Les acteurs canadiens des fusions et acquisitions misent sur l'envergure et la réinvention dans un contexte d'instabilité mondiale : Bilan semestriel 2026 des fusions et acquisitions de PwC

Le volume des transactions de fusions et acquisitions au Canada est demeuré relativement stable au premier semestre 2026, avec 658 opérations annoncées au premier trimestre et une activité globale restant généralement cohérente avec les trimestres précédents, malgré quelques fluctuations au deuxième trimestre.

La valeur totale des transactions s'est établie à 64 milliards de dollars au premier trimestre 2026, en recul par rapport à la moyenne trimestrielle de 97 milliards de dollars enregistrée l'année dernière.

La taille moyenne des transactions s'est assouplie au premier semestre 2026, comparativement à la moyenne de 148 millions de dollars en 2025, laquelle avait été portée à la hausse par un nombre plus restreint de transactions de grande envergure dans les secteurs des matériaux, de l'énergie, des services publics et de la finance.

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'activité canadienne en matière de fusions et acquisitions est demeurée relativement stable au premier semestre 2026, alors que les acteurs du marché ont su composer avec l'instabilité mondiale et saisir les occasions de renforcer leur positionnement, selon le Bilan semestriel 2026 des fusions et acquisitions de PwC Canada publié aujourd'hui. Si le volume des transactions est resté généralement cohérent avec les trimestres précédents, la valeur totale des opérations a reculé et la taille moyenne des transactions s'est assouplie, reflétant une évolution continue de la composition sectorielle.

« Les entreprises n'attendent pas que les conditions deviennent parfaites », a déclaré Sean Rowe, Chef national, Marchés des transactions et création de valeur chez PwC Canada. « Elles cherchent à identifier là où elles ont besoin de plus d'envergure, de chaînes d'approvisionnement plus solides ou de nouvelles capacités, et utilisent les transactions pour y parvenir plus rapidement. »

Le rapport fait état d'un contexte plus incertain pour les acteurs du marché à l'approche du second semestre, avec une croissance du PIB réel du Canada attendue en deçà de son potentiel, entre 0,9 % et 1,3 % en 2026, et une inflation projetée entre 2,5 % et 3,0 %. Il souligne également l'incertitude prolongée entourant le libre-échange nord-américain, notamment l'avenir de l'ACEUM, comme un risque majeur pour les secteurs canadiens tributaires des ventes aux États-Unis.

« C'est précisément pour cette raison que les fusions et acquisitions sont devenues si cruciales en ce moment », a ajouté Sean Rowe. « En renforçant leur envergure sur le marché intérieur et en solidifiant leurs chaînes d'approvisionnement, les entreprises se prémunissent contre les vents contraires à l'international. »

Le rapport met en lumière trois secteurs en particulier :

Énergie : Le conflit en Iran a créé des vents favorables liés aux chocs d'approvisionnement pour les producteurs canadiens, propulsant épisodiquement les prix du pétrole à des sommets pluriannuels. Toutefois, cette même volatilité accentue les pressions inflationnistes, alourdit les exigences de diligence raisonnable et pourrait faire monter les coûts d'emprunt pour les transactions de plus grande envergure.

Le conflit en Iran a créé des vents favorables liés aux chocs d'approvisionnement pour les producteurs canadiens, propulsant épisodiquement les prix du pétrole à des sommets pluriannuels. Toutefois, cette même volatilité accentue les pressions inflationnistes, alourdit les exigences de diligence raisonnable et pourrait faire monter les coûts d'emprunt pour les transactions de plus grande envergure. Agroalimentaire : La volatilité climatique, les chocs géopolitiques et les contraintes en matière de ressources font de la résilience alimentaire une priorité stratégique. Le rapport identifie comme facteurs moteurs de l'activité transactionnelle : l'augmentation du financement public, une innovation accrue dans le secteur privé et un appétit plus marqué pour la création d'écosystèmes.

La volatilité climatique, les chocs géopolitiques et les contraintes en matière de ressources font de la résilience alimentaire une priorité stratégique. Le rapport identifie comme facteurs moteurs de l'activité transactionnelle : l'augmentation du financement public, une innovation accrue dans le secteur privé et un appétit plus marqué pour la création d'écosystèmes. Assurances : Les assureurs étrangers réévaluent leurs activités canadiennes, créant ainsi une fenêtre d'opportunité pour les acteurs nationaux qui souhaitent acquérir des plateformes ou des portefeuilles d'affaires, accroître leur envergure et renforcer leurs capacités en matière de distribution, de souscription et de technologie. Des transactions récentes, notamment l'acquisition de Travelers Canada par Definity et celle d'Everest Insurance Company of Canada par Wawanesa, témoignent de cette tendance.

Le bilan conclut que les transactions demeureront un outil incontournable pour les entreprises désireuses d'avancer plus rapidement, que ce soit en acquérant de nouvelles capacités, en développant leur envergure ou en cédant des actifs non essentiels pour financer de nouvelles stratégies.

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SOURCE PwC Management Services LP

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