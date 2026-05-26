La rapidité de mise en marché, les partenariats avec les Autochtones et les investissements coordonnés détermineront qui remportera la course aux minéraux critiques.

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - La Colombie-Britannique et le Yukon ont une rare occasion de devenir des fournisseurs mondiaux de premier plan en matière de minéraux critiques, mais le temps est compté, selon le dernier rapport BC Mine de PwC Canada.

Le rapport constate que la demande mondiale est remodelée par la transition énergétique, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et la concurrence géopolitique, faisant des minéraux critiques des actifs stratégiques. Avec des revenus miniers en C.-B. en hausse de 14 % en 2025, les conditions de croissance se renforcent, mais les territoires capables de faire progresser rapidement les projets de l'approbation à la production seront les mieux positionnés pour capter les investissements et obtenir un avantage à long terme.

« Le secteur minier de la C.-B. a un véritable élan, mais la grande question est de savoir s'il peut transformer cet élan en livraison de projets en temps opportun, » a déclaré Mark Patterson, leader, Services au secteur minier, C.-B., PwC Canada. « Les prochaines années détermineront si le Canada deviendra un fournisseur fiable de minéraux critiques ou s'il se laissera distancer par des territoires qui évoluent plus rapidement. »

Le rapport met en lumière un changement fondamental dans la façon dont les projets miniers sont perçus. Ne relevant plus uniquement des cycles des matières premières, les projets sont de plus en plus façonnés par des priorités nationales liées aux systèmes énergétiques, à la défense et à la fabrication de pointe.

Il souligne également une transformation de la participation autochtone, avec des partenariats qui évoluent vers des modèles économiques à long terme incluant le partage des revenus, des occasions en matière d'approvisionnement et la participation au capital. Ces ententes deviennent essentielles à la réussite des projets et à la certitude des investissements.

Pour la première fois, le rapport souligne également le rôle croissant du voisin nordique de la C.-B., le Yukon, en tant que contributeur significatif à l'approvisionnement en minéraux critiques du Canada, soutenu par une meilleure planification des infrastructures et une harmonisation des politiques.

Ce qui déterminera le succès

PwC identifie trois facteurs clés qui façonneront la capacité de la région à concurrencer à l'échelle mondiale :

Action gouvernementale : Des processus d'octroi de permis plus rapides et plus prévisibles, ainsi que des politiques coordonnées, sont essentiels pour débloquer des projets à grande échelle.

Des processus d'octroi de permis plus rapides et plus prévisibles, ainsi que des politiques coordonnées, sont essentiels pour débloquer des projets à grande échelle. Investissement dans les infrastructures : Les infrastructures régionales, y compris les corridors partagés et les réseaux énergétiques, permettront à plusieurs projets d'avancer simultanément.

Les infrastructures régionales, y compris les corridors partagés et les réseaux énergétiques, permettront à plusieurs projets d'avancer simultanément. Adoption des technologies : Les outils numériques et l'intelligence artificielle améliorent la productivité et l'efficacité dans l'ensemble des opérations minières.

Le rapport conclut que le succès dépendra de la capacité à faire avancer plusieurs projets en parallèle, soutenus par des approbations plus rapides, des infrastructures plus solides et des partenariats durables.

« Les régions qui sauront aligner les politiques, les capitaux et les partenariats et passer à l'exécution définiront la prochaine ère de l'exploitation minière mondiale, » a ajouté M. Patterson.

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SOURCE PwC Management Services LP

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