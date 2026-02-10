Premier cabinet du Big Four en Amérique du Nord à lancer une solution de certification pour la nouvelle norme ISO 42001 de gestion de l'IA

TORONTO, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Alors que les organisations se précipitent pour adopter l'IA, garantir une utilisation responsable et éthique est devenu une préoccupation majeure pour les dirigeants d'entreprise ainsi que pour leurs parties prenantes. Selon la récente enquête mondiale auprès des PDG de PwC Canada, moins de la moitié des PDG canadiens (45 %) affirment que leurs organisations ont formalisé des processus d'IA responsable et de gestion des risques. Pour y remédier, PwC Canada annonce le lancement des premiers services d'accréditation ISO 42001 en Amérique du Nord, axés sur la confiance envers l'IA, parmi les cabinets du Big 4 -- une étape importante qui contribuera à offrir une assurance indépendante en matière de gouvernance de l'IA, de gestion des risques et de conformité pour une IA digne de confiance.

À mesure que l'IA s'intègre de plus en plus aux opérations essentielles des entreprises, les dirigeants font face à des attentes croissantes des autorités de réglementation, des parties prenantes et des clients pour démontrer que leurs systèmes d'IA sont sécurisés, explicables et conformes aux normes émergentes. La nouvelle offre de certification ISO 42001 de PwC Canada fournit aux organisations du monde entier une assurance indépendante et objective que leurs systèmes d'IA sont conçus et gérés de manière responsable.

« Jusqu'à présent, il n'existait pas de façon claire et indépendante pour les organisations de prouver que leur IA était digne de confiance. Notre certification ISO 42001 change la donne », a déclaré Brenda Vethanayagam, leader, Confiance envers l'IA, PwC Canada. « En combinant l'expertise approfondie de PwC en matière d'assurance avec la rigueur d'une norme internationalement reconnue, nous donnons aux organisations la confiance nécessaire pour déployer l'IA de façon responsable -- et la preuve à présenter à leurs clients et parties prenantes. »

Répondre au besoin croissant de systèmes d'IA fiables et transparents

L'ISO 42001, première norme internationale au monde pour les systèmes de gestion de l'IA, établit un cadre structuré et vérifiable permettant aux organisations de gouverner l'IA de manière responsable. L'offre de PwC Canada permet aux entreprises de :

Se rassurer quant à l'intégrité, la conception, la robustesse et l'équité des systèmes de gestion de l'IA.

Évaluer et renforcer les cadres de gouvernance et de supervision de l'IA.

Examiner les pratiques de sourcing, de gestion et de surveillance des données afin d'atténuer les biais, la dérive et les risques liés aux modèles.

Améliorer la posture de sécurité des environnements d'IA et de l'infrastructure de soutien.

Tester l'efficacité des contrôles, des protocoles de surveillance et de la gestion du cycle de vie des modèles.

Poursuivre l'héritage de confiance et d'assurance de PwC

Depuis des décennies, PwC Canada est un fournisseur de confiance de services d'assurance, aidant ses clients à valider les systèmes, technologies et contrôles qui soutiennent la performance des entreprises. Cette nouvelle certification prolonge cet héritage dans le monde de l'IA, en rapide évolution.

« En intégrant l'ISO 42001 à nos capacités existantes en matière d'ISO 27001, nous proposons la première offre unifiée en IA et cybersécurité de confiance en Amérique du Nord, établissant une nouvelle référence pour une adoption de l'IA responsable, sécurisée et conforme », a déclaré Kartik Kannan, responsable de la pratique de certification ISO, PwC Canada.

Établir la référence pour une IA responsable au Canada et au-delà

PwC Canada a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de solutions pratiques pour une IA responsable -- en contribuant à des initiatives nationales et mondiales de normalisation, en développant des cadres de gouvernance exclusifs et en guidant les organisations à travers des enjeux complexes liés à l'IA. Cette certification ISO 42001 s'appuie sur ce leadership, faisant progresser une vision de l'IA qui est sûre, éthique, transparente et alignée avec les résultats d'affaires.

« Les organisations prennent des décisions audacieuses avec l'IA, mais la confiance ne peut pas être une réflexion après coup », a déclaré Darren Henderson, responsable mondial, Confiance et transparence chez PwC. « Intégrer la confiance dans les systèmes d'IA dès le départ permet aux entreprises d'avancer plus vite, de gérer le risque de manière proactive et de libérer tout le potentiel de l'IA. »

Les équipes multidisciplinaires de PwC Canada rassemblent une expertise en ingénierie de l'IA, gestion des risques, confiance numérique, contrôles internes, audit et perspectives réglementaires. Cette combinaison de profondeur technique et de rigueur en assurance positionne PwC de manière unique pour aider ses clients à traiter à la fois les opportunités et les risques de l'IA.

Pour en savoir plus sur les offres de PwC Canada visant à renforcer la confiance dans l'IA, cliquez ici.

