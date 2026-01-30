La contribution de Nicolas Marcoux et des associés de PwC soulignée à l'Université de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - L'Université de Sherbrooke et PwC Canada sont fiers de souligner l'implication de Nicolas Marcoux, chef de la direction et associé principal de PwC Canada, ainsi que de 14 autres associées et associés qui sont également diplômés de l'Université de Sherbrooke, dans le cadre de la Grande Campagne 2022-2028 Choisir de changer l'avenir de l'Université de Sherbrooke.

L’auditorium PwC a été inauguré en présence (de gauche à droite) du professeur Abdelouahab Mekki Berrada, doyen de l’École de gestion, du professeur Jean-Pierre Perreault, recteur de l’Université de Sherbrooke, de Nicolas Marcoux, chef de la direction de PwC Canada, et des associés de PwC diplômés de l’université de Sherbrooke François Berthiaume, Patrice Lalande, Sonia Boisvert, Sébastien Doyon et Jean-François Thuot. (Groupe CNW/PwC Management Services LP)

Lors d'une journée spéciale, M. Marcoux et les associés de PwC ayant contribué à la campagne étaient de passage dans leur alma mater pour rencontrer les membres de la communauté de l'École de gestion. L'Université a profité de l'occasion pour inaugurer l'Auditorium PwC, fraîchement rénové et nommé en reconnaissance des dons reçus par les associées et les associés de PwC diplômés de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke.

À titre de coprésident facultaire et ambassadeur, Nicolas Marcoux a effectué un don planifié et mobilisé des associés de PwC diplômés de l'UdeS pour soutenir des initiatives telles que la Zone d'excellence numérique (ZEN), la Salle des marchés financiers et les fonds de réussite étudiante. Ce geste témoigne de leur engagement durable envers leur alma mater.

Un nouveau lieu pour inspirer la relève

En tant que chef de la direction de PwC Canada, Nicolas Marcoux a participé au programme du jour, qui comprenait un panel de discussion - avec Sonia Boisvert, Associée, Certification, et Chef, Ressources humaines, PwC Canada et Thomas Prescott, étudiant au baccalauréat en administration des affaires, cheminement comptabilité, et stagiaire chez PwC Canada - suivi d'une période de questions avec la salle.

« Nous sommes fiers de collaborer avec l'Université de Sherbrooke pour créer un lieu où les idées prennent vie et où la relève peut se mesurer aux grands enjeux économiques, technologiques et sociétaux. La formation que les étudiants reçoivent à l'École de gestion leur offre une base solide sur laquelle ils peuvent compter pour relever les défis de demain. Des défis qui leur demanderont de la curiosité, de la flexibilité et la volonté d'enrichir leurs connaissances pour innover et trouver des solutions aux enjeux de notre société », a déclaré Nicolas Marcoux, chef de la direction, PwC Canada. « L'Auditorium PwC reflète notre engagement envers l'École de gestion qui, par son approche innovante à l'éducation, forme les leaders de demain. »

La cérémonie officielle s'est tenue aujourd'hui sur le campus de l'École de gestion, en présence du professeur Abdelouahab Mekki Berrada, doyen de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, et du professeur Jean-Pierre Perreault, recteur de l'Université de Sherbrooke.

« Au nom de toute la communauté de l'École de gestion, je tiens à reconnaître la générosité des associées et associés de PwC diplômés de l'École de gestion pour leur soutien qui contribue au développement de notre faculté et à la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants », a déclaré le professeur Abdelouahab Mekki Berrada, doyen de l'École de gestion. « Nous sommes heureux de célébrer ce moment avec eux et de nommer l'Auditorium PwC en leur honneur afin de laisser un symbole bien vivant de leur générosité et de leur leadership engagé à l'endroit de leur alma mater. »

« Le succès et la générosité de l'un de nos diplômés s'inscrivent dans un engagement qui s'est construit au fil des années et que nous célébrons aujourd'hui », a souligné le professeur Jean-Pierre Perreault, recteur de l'Université de Sherbrooke. « Par l'exemple qu'il donne et par la capacité qu'il a eue d'inspirer d'autres personnes à contribuer à leur tour, il amplifie la portée de son geste. Un engagement qui permet d'offrir à de nouvelles générations d'étudiantes et d'étudiants des conditions propices pour exceller et pour contribuer, à leur tour, au développement de notre société. Merci, Nicolas Marcoux. »

Cette inauguration s'inscrit dans un contexte où les dirigeants d'entreprise du pays reconnaissent la nécessité de se réinventer. Selon la plus récente Enquête mondiale auprès des PDG de PwC, les organisations canadiennes doivent composer avec des vents contraires économiques et technologiques, mais celles qui misent sur l'innovation, l'adoption de technologies transformatrices comme l'IA et le développement des talents seront les mieux positionnées pour renforcer leur résilience et stimuler leur croissance.

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, nous aidons nos clients à bâtir la confiance et à se réinventer afin qu'ils puissent transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau axé sur la technologie et où l'humain est au cœur de nos pratiques, comptant plus de 6 500 associés et employés dans des bureaux à travers le pays. En audit et certification, fiscalité et services juridiques, transactions et conseils, nous aidons à bâtir, accélérer et maintenir la croissance.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse: www.pwc.com/structure. Pour en savoir plus, veuillez nous rendre visite à : https://www.pwc.com/ca/fr

© PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2026. Tous droits réservés.

À propos d'Université de Sherbrooke

L'Université de Sherbrooke est au cœur d'un des trois pôles de recherche majeurs du Québec. Reconnue pour son sens de l'innovation, l'UdeS est un partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration avec les milieux industriels et sociaux.

SOURCE PwC Management Services LP

Pour toute demande média, veuillez communiquer avec : Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale, Communications, PwC Canada, [email protected]; Geneviève Lussier, Conseillère en relations médias, Service des communications | Université de Sherbrooke, 819 821-8000, poste 65472 | [email protected]