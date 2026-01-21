Ce moment charnière appelle des stratégies plus audacieuses en matière d'IA, une réinvention en profondeur et une expansion sectorielle pour assurer la croissance future

Faits saillants :

L'écart de confiance se creuse : 47 % des PDG canadiens s'attendent à une amélioration de la croissance économique mondiale au cours des 12 prochains mois (contre 61 % à l'échelle mondiale), tandis que seulement 27 % s'attendent à une amélioration de l'économie canadienne.

47 % des PDG canadiens s'attendent à une amélioration de la croissance économique mondiale au cours des 12 prochains mois (contre 61 % à l'échelle mondiale), tandis que seulement 27 % s'attendent à une amélioration de l'économie canadienne. Les tensions commerciales se font sentir : 53 % sont préoccupés par l'impact de la politique commerciale américaine et des tarifs douaniers ; 35 % s'attendent à une réduction des marges bénéficiaires au cours de la prochaine année.

53 % sont préoccupés par l'impact de la politique commerciale américaine et des tarifs douaniers ; 35 % s'attendent à une réduction des marges bénéficiaires au cours de la prochaine année. L'intensification de l'adoption de l'IA : 94 % des PDG canadiens utilisent l'IA dans une certaine mesure, mais le Canada accuse un retard avec seulement 29 % qui la déploient à grande échelle dans leur entreprise (contre 43 % à l'échelle mondiale).

94 % des PDG canadiens utilisent l'IA dans une certaine mesure, mais le Canada accuse un retard avec seulement 29 % qui la déploient à grande échelle dans leur entreprise (contre 43 % à l'échelle mondiale). Se réinventer pour créer de la valeur : 56 % sont entrés dans de nouveaux secteurs au cours des cinq dernières années (+19 points d'une année à l'autre), et 64 % prévoient de se développer dans au moins un nouveau secteur au cours des trois prochaines années.

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La 29e Enquête mondiale auprès des PDG de PwC Canada révèle un changement significatif : la confiance des PDG canadiens s'éloigne de l'optimisme mondial, inversant la tendance pour la première fois en plus de cinq ans.

Alors que 61 % des PDG à l'échelle mondiale s'attendent à une amélioration de la croissance économique mondiale -- en hausse par rapport à 58 % de l'an dernier -- seulement 47 % des PDG canadiens partagent cet avis, et la confiance à l'égard de l'économie canadienne elle-même a chuté à 27 % (contre 42 % l'an dernier). La confiance à l'égard des revenus à court terme (sur 12 mois) recule également à 36 %, mais près de la moitié des répondants demeurent optimistes à plus long terme (trois ans).

Cet écart indique que les PDG canadiens sont préoccupés par les vents contraires économiques et géopolitiques actuels -- mais qu'ils croient que les stratégies de réinvention, notamment l'adoption de l'IA et l'expansion sectorielle, porteront leurs fruits à plus long terme.

Un moment charnière

« Les résultats de l'enquête de cette année marquent un tournant pour les dirigeants d'entreprise canadiens, a déclaré Nicolas Marcoux, président et chef de la direction, PwC Canada. Pour la première fois en plus de cinq ans, le sentiment des PDG canadiens évolue à contrecourant de l'optimisme observé à l'échelle mondiale.

Les vents contraires auxquels le pays fait face -- incertitude commerciale, pressions tarifaires et lenteur dans l'adoption des technologies transformatrices comme l'IA -- sont importants et bien réels. Mais, ils agissent aussi comme un catalyseur. On voit bien des entreprises canadiennes relever le défi en se réinventant : elles s'ouvrent à de nouveaux secteurs, accélèrent leurs efforts d'innovation et intègrent l'IA pour renforcer leur résilience et stimuler leur croissance.

Le message est clair : les organisations qui feront preuve d'audace maintenant façonneront l'avenir de la concurrence au Canada. »

Pourquoi cet écart? Tensions commerciales et retard technologique

Les PDG canadiens citent une préoccupation accrue à l'égard de la politique commerciale et des droits de douane des États-Unis, 53 % s'inquiétant de leur impact et 35 % s'attendant à une réduction des marges bénéficiaires au cours de la prochaine année.

Un autre facteur est l'adoption plus lente de l'IA : bien que presque tous les PDG canadiens (94 %) déclarent utiliser l'IA d'une manière ou d'une autre, seulement 29 % l'ont déployée à grande échelle, comparativement à 43 % à l'échelle mondiale. Ceux qui iront au-delà des projets pilotes et intégreront l'IA à l'échelle de l'entreprise prendront une longueur d'avance, tandis que les autres risquent de se faire distancer.

Signes de réinvention : miser gros sur l'IA et de nouveaux marchés

Pour composer avec une incertitude économique persistante, les PDG canadiens doivent prendre des décisions audacieuses et déterminées, en actionnant des leviers clés de changement pour stimuler la croissance et renforcer leur résilience.

Accélérer l'adoption de l'IA : Presque tous les PDG canadiens ont déjà expérimenté l'IA, mais peu l'ont déployée à grande échelle. Les gagnants seront ceux qui, dès maintenant, intégreront l'IA à l'ensemble de l'entreprise afin de créer de nouvelles sources de revenus.

Presque tous les PDG canadiens ont déjà expérimenté l'IA, mais peu l'ont déployée à grande échelle. Les gagnants seront ceux qui, dès maintenant, intégreront l'IA à l'ensemble de l'entreprise afin de créer de nouvelles sources de revenus. Expansion sectorielle : Plus de la moitié des PDG ont pénétré de nouveaux secteurs au cours des cinq dernières années, et près des deux tiers prévoient de s'étendre davantage -- particulièrement dans les secteurs industriel, énergétique et technologique.

Plus de la moitié des PDG ont pénétré de nouveaux secteurs au cours des cinq dernières années, et près des deux tiers prévoient de s'étendre davantage -- particulièrement dans les secteurs industriel, énergétique et technologique. Fusions et acquisitions stratégiques : 63 % prévoient de réaliser au moins une acquisition au cours des trois prochaines années, ce qui témoigne de leur confiance à l'égard des possibilités de croissance stratégique.

À propos de la 29e Enquête mondiale auprès des PDG de PwC

La 29e Enquête mondiale auprès des PDG de PwC comprend les perspectives de 133 PDG canadiens. L'enquête vise à recueillir les points de vue des dirigeants d'entreprise sur le paysage économique mondial et national, les tendances émergentes et les priorités stratégiques.

À propos de PwC Canada:

Chez PwC Canada, nous aidons nos clients à bâtir la confiance et à se réinventer afin qu'ils puissent transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau axé sur la technologie et où l'humain est au cœur de nos pratiques, comptant plus de 6 500 associés et employés dans des bureaux à travers le pays. En audit et certification, fiscalité et services juridiques, transactions et conseils, nous aidons à bâtir, accélérer et maintenir la croissance.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse: www.pwc.com/structure. Pour en savoir plus, veuillez nous rendre visite à : https://www.pwc.com/ca/fr

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2026. Tous droits réservés.

SOURCE PwC Management Services LP

Pour les demandes médias, svp contacter : Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale, Communications, PwC Canada, [email protected]