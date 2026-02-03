Une gouvernance encore trop faible et une mise en œuvre inégale risquent de freiner l'élan concurrentiel du pays, révèle un nouveau Rapport de PwC Canada : La confiance à l'ère de l'IA

72 % des organisations considèrent l'IA responsable comme une priorité absolue, mais 36 % n'ont toujours aucune fonction de gouvernance dédiée à la gestion des risques.

Près du tiers des organisations canadiennes prévoient investir 10 M$ ou plus au cours des trois prochaines années et affecter plus de 26 employés à l'IA responsable.

Les obstacles stratégiques persistent : 65 % des dirigeants citent l'absence de cadre de responsabilisation clairement défini, la difficulté à dresser l'inventaire des systèmes d'IA existants et la crainte que l'IA responsable ralentisse l'innovation comme principaux freins à la pleine réalisation du potentiel de l'IA.

71 % des dirigeants s'attendent à des retombées financières positives grâce à une IA de confiance, la percevant comme un moteur de valeur plutôt qu'un centre de coût

TORONTO, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Alors que les organisations canadiennes accélèrent l'adoption de l'intelligence artificielle, un important « écart de préparation » se creuse entre leurs ambitions stratégiques et leur gouvernance opérationnelle, selon le rapport de PwC Canada : La confiance à l'ère de l'IA.

Le rapport révèle que, bien que la plupart des organisations reconnaissent l'IA comme la technologie fondamentale de notre époque, beaucoup sont encore dans la « zone de confort dangereuse » que constitue la mise en œuvre partielle.

Sans structures de gouvernance dédiées et contrôle rigoureux du cycle de vie de l'IA, les risques liés à l'IA peuvent être fragmentés, ce qui rend plus difficiles la responsabilisation, la gestion des risques et la réponse aux incidents.

« Mettre en place une solide gouvernance de l'IA, c'est bâtir la confiance entre les clients et les partenaires tout en préparant l'entreprise pour l'avenir , explique Jordan Prokopy, leader nationale, Confiance dans les données et protection des renseignements personnels, PwC Canada. La confiance n'est pas un frein à l'innovation; c'est la condition qui permet de l'amplifier à grande échelle. Les organisations capables de démontrer qu'elles utilisent une IA de confiance pourront se démarquer et bâtir un avantage concurrentiel durable, peu importe l'évolution du cadre réglementaire. »

Le rapport révèle un écart qui se creuse entre les organisations qui font de la gouvernance de l'IA une priorité stratégique et celles qui se contentent encore d'expérimentations limitées. Les leaders qui investissent dès maintenant dans le perfectionnement des compétences -- et qui voient cet investissement non pas comme une charge financière, mais comme un levier essentiel -- tout en intégrant des contrôles rigoureux tout au long du cycle de vie de l'IA seront les mieux placés pour maximiser la valeur de leurs investissements. Pour y parvenir, il faut passer de l'intention à l'action, en misant résolument sur le financement et le perfectionnement des compétences.

« Pour bâtir une confiance durable, les entreprises doivent aller au-delà des politiques et mettre en place un suivi constant ainsi que des tests indépendants, explique Brenda Vethanayagam, associée, Services liés au risque et Confiance IA, PwC Canada. Cette rigueur offre aux dirigeants la transparence nécessaire pour gérer les risques de manière proactive et permet d'assurer la fiabilité des systèmes d'IA à mesure qu'ils évoluent. »

Actions pour les dirigeants canadiens :

Élever l'IA responsable au rang d'enjeu pour la direction et le conseil d'administration : Veiller à ce que les structures de gouvernance reflètent l'importance stratégique de l'IA, avec des responsabilités transversales clairement définies.

Veiller à ce que les structures de gouvernance reflètent l'importance stratégique de l'IA, avec des responsabilités transversales clairement définies. Connaître l'IA dont on dispose : On ne peut pas contrôler ce que l'on ne voit pas. Il est essentiel de dresser un inventaire complet de tous les systèmes d'IA afin d'en comprendre la finalité, les responsables et les sources de données.

On ne peut pas contrôler ce que l'on ne voit pas. Il est essentiel de dresser un inventaire complet de tous les systèmes d'IA afin d'en comprendre la finalité, les responsables et les sources de données. Aller au-delà de la « mise en œuvre partielle » : Fixer un échéancier clair pour mettre en place les capacités fondamentales, notamment la segmentation des risques, la validation des modèles et les tests continus.

Fixer un échéancier clair pour mettre en place les capacités fondamentales, notamment la segmentation des risques, la validation des modèles et les tests continus. Combler dès maintenant le déficit de compétences : Investir dans le perfectionnement des équipes de gestion des risques, de conformité, de protection de la vie privée, de sécurité et de gouvernance des données, qui maîtrisent déjà les cadres de gouvernance.

Le rapport conclut que 2026 sera une année de transition pour l'industrie canadienne. Les organisations qui se démarqueront seront celles qui dépasseront la phase de planification pour faire de l'IA responsable -- ainsi que des investissements et ressources qui y sont associés -- une véritable priorité pour la haute direction et les conseils d'administration.

