Six entreprises canadiennes sur dix (58 %) ne précisent pas comment les enjeux de durabilité influencent leur stratégie commerciale et leur planification financière.

70 % d'entre elles ne divulguent pas les implications financières potentielles de leurs opportunités liées au climat.

34 % n'ont pas effectué d'évaluation de l'importance relative.

TORONTO, le 11 mars 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude de PwC Canada révèle que les pratiques en matière de production de rapports sur la durabilité présentent des lacunes importantes, alors que les entreprises canadiennes s'adaptent à un paysage réglementaire en constante évolution et à des marchés incertains. Le rapport Perspectives relatives à l'information sur la durabilité PwC 2025, qui a analysé 76 points de divulgation sur le climat et la durabilité dans les rapports publics de 250 grandes entreprises canadiennes, a révélé que de nombreuses organisations ne sont pas préparées à faire face à l'évolution des exigences en matière de rapports sur la durabilité. Par conséquent, ces compagnies manquent potentiellement des opportunités de démontrer comment la durabilité constitue une priorité cruciale au sein de leur organisation.

« Les entreprises canadiennes s'engagent dans la durabilité et l'intègrent à leur culture d'entreprise, mais elles accusent un certain retard en matière de rapports. De plus, les exigences relatives aux rapports évoluent constamment », a déclaré Sarah Marsh, associée et leader nationale, Rapports et certification ESG chez PwC Canada. « Intégrer la durabilité dans les priorités de l'entreprise peut éviter les risques de non-conformité avec les réglementations, tout en offrant des opportunités d'attirer des investisseurs, des clients et des employés qui ont à coeur la durabilité. En liant la durabilité aux priorités de l'entreprise, cette composante cesse d'être une simple obligation légale et devient une source de création de valeur. Cette tendance est attendue par les investisseurs. »

Une occasion manquée :

70 % des entreprises ne divulguent pas les implications financières potentielles de leurs opportunités liées au climat. Cette pratique est essentielle, car elle peut renforcer la confiance des investisseurs dans la stratégie à long terme d'une organisation, en plus de favoriser la transparence quant aux impacts potentiels sur les performances financières.

Cela peut également entraîner une augmentation des revenus : selon l'Enquête mondiale annuelle auprès des chefs de direction, 27 % d'entre eux ont observé une hausse grâce à leurs investissements respectueux de l'environnement.

D'autre part, l'absence d'évaluation de l'importance relative (34 %) peut empêcher une entreprise d'être conforme avec les exigences en constante évolution et de comprendre les risques et les opportunités liés à la durabilité, alors que ces composantes sont essentielles pour assurer sa pérennité.

En outre, les sociétés qui ne divulguent pas leurs méthodes d'engagement avec les parties prenantes (34 %) ratent une occasion cruciale de collecter des informations précieuses et d'optimiser leurs rapports. De plus, 21 % des entreprises ne détaillent pas leur structure de gouvernance en ce qui concerne la gestion des questions liées à la durabilité. Cette pratique est de plus en plus importante en raison de l'attention accrue que la Loi sur la concurrence accorde à ce domaine.

Comment rendre compte de manière transparente des progrès réalisés en matière de durabilité?

Stratégie : intégrer la durabilité dans la stratégie d'entreprise montre l'engagement de celle-ci à gérer les risques et les opportunités liés à la durabilité, qui sont spécifiques à ses activités.





intégrer la durabilité dans la stratégie d'entreprise montre l'engagement de celle-ci à gérer les risques et les opportunités liés à la durabilité, qui sont spécifiques à ses activités. Consolidation des rapports : en regroupant différentes publications axées sur la durabilité dans un rapport annuel, il est possible de produire des messages cohérents, d'optimiser les efforts de production de rapports, de réduire les coûts et de démontrer comment la durabilité génère de la valeur, allant au-delà de la simple conformité.





en regroupant différentes publications axées sur la durabilité dans un rapport annuel, il est possible de produire des messages cohérents, d'optimiser les efforts de production de rapports, de réduire les coûts et de démontrer comment la durabilité génère de la valeur, allant au-delà de la simple conformité. Gouvernance : divulguer les compétences des administrateurs en matière de durabilité, ainsi que le rôle de la direction dans l'évaluation et la gestion des risques et des opportunités liés à la durabilité, renforce la responsabilité et la confiance des parties prenantes.





divulguer les compétences des administrateurs en matière de durabilité, ainsi que le rôle de la direction dans l'évaluation et la gestion des risques et des opportunités liés à la durabilité, renforce la responsabilité et la confiance des parties prenantes. Gestion du risque : les parties prenantes, y compris les investisseurs, veulent connaître les risques et opportunités concrets auxquels une entreprise est confrontée, ainsi que la manière dont ils sont gérés. En adoptant une démarche structurée pour gérer ces risques, les décisions deviennent plus fondées et plus transparentes.





: les parties prenantes, y compris les investisseurs, veulent connaître les risques et opportunités concrets auxquels une entreprise est confrontée, ainsi que la manière dont ils sont gérés. En adoptant une démarche structurée pour gérer ces risques, les décisions deviennent plus fondées et plus transparentes. Indicateurs de performance et objectifs : divulguer des indicateurs de performance et des objectifs permet de démontrer les progrès réalisés, l'alignement avec les objectifs stratégiques ainsi que l'efficacité de la gestion des risques. Fixer des objectifs intérimaires, y compris les impacts en amont et en aval des chaînes d'approvisionnement, permet de suivre les progrès.

Pour en savoir plus sur les pratiques des entreprises en matière de production de rapports sur la durabilité, les nouvelles exigences et des conseils pour les dirigeants d'entreprise, consultez le rapport détaillé ici.

À propos du rapport :

Le rapport Perspectives relatives à l'information sur la durabilité PwC 2025 est basé sur notre analyse des rapports publics sur la durabilité de 250 entreprises canadiennes.

