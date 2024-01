Cette acquisition permettra à PwC d'intégrer de nouveaux services d'impôt foncier à sa gamme de services fiscaux spécialisés

TORONTO, le 23 janv. 2024 /CNW/ - PwC Canada a annoncé l'acquisition d'Equitable Value Inc., cabinet de services-conseils qui offre aux propriétaires et aux occupants d'immeubles commerciaux une gamme complète de services d'évaluation, d'impôt foncier et de gestion des avis de cotisation. Grâce à cette transaction, PwC se dote d'une nouvelle équipe responsable de l'impôt foncier et élargit ainsi sa gamme de services fiscaux spécialisés.

« Nous sommes vraiment heureux d'accueillir l'équipe d'Equitable Value parmi nous, affirme Dean Landry, leader national, Services fiscaux chez PwC Canada. En unissant nos forces à celles de cette équipe, nous étendons notre expertise en matière de services-conseils en impôt foncier des immeubles commerciaux, de services gérés et d'évaluations immobilières, en plus d'augmenter notre empreinte pour proposer à nos clients des services plus intégrés et plus personnalisés. »

La nouvelle acquisition cadre parfaitement avec les priorités de PwC et l'engagement du cabinet à aider ses clients à réduire le risque, à garder une longueur d'avance sur les changements réglementaires et à accroître leur résilience et leur confiance. Avant de se joindre à PwC, Equitable Value Inc. se spécialisait dans la prestation de services de conseils, de gestion fiscale et d'évaluation pour des immeubles multirésidentiels, commerciaux et industriels et des immeubles de bureaux.

« Notre équipe est ravie de se joindre à PwC Canada et de contribuer à la croissance et au succès du cabinet dans tout le pays, souligne Jeff Grad, fondateur d'Equitable Value Inc., qui devient associé chez PwC Canada. Vu l'envergure de PwC et son expertise en technologies émergentes, et vu notre connaissance des lois et règlements municipaux et provinciaux et du marché des immeubles commerciaux, nous avons devant nous une foule de nouvelles opportunités. Tout comme PwC, l'équipe d'Equitable Value a une approche orientée client, et nous sommes extrêmement enthousiastes face à ce que l'avenir nous réserve. »

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 9 000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse: http://www.pwc.com/structure . Pour en savoir plus, veuillez nous rendre visite à : https://www.pwc.com/ca/fr

SOURCE PwC Management Services LP

Renseignements: Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale nationale / chef des communications, PwC Canada, [email protected]