MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - PwC Canada et Olameter sont ravis d'annoncer une collaboration stratégique visant à explorer les opportunités de marché et à fournir des services de déploiement et d'exploitation d'infrastructures énergétiques avancées pour les entreprises de services publics canadiennes. Cette collaboration se concentrera d'abord sur les déploiements à grande échelle de bout en bout Infrastructure de mesurage avancé (IMA), combinant l'expertise approfondie de PwC dans le secteur et la réglementation avec la solide feuille de route d'Olameter en matière d'installation d'IMA à grande échelle, créant ainsi une solution complète pour les entreprises de services publics en quête d'excellence opérationnelle et d'innovation.

« Les entreprises de services publics canadiennes font face à un contexte en rapide évolution, façonné par des objectifs ambitieux de décarbonisation et des exigences croissantes en matière de fiabilité et de transparence. Pour relever ces défis, il est essentiel de fournir des services qui s'appuient sur des capacités numériques et des modèles de données fondés sur l'IA afin d'accroître la fiabilité », a déclaré Pierre-Olivier Tremblay, leader du compte chez PwC Canada. « Notre collaboration avec Olameter illustre notre engagement à proposer des solutions novatrices, sécuritaires et axées sur le client qui soutiennent les entreprises de services publics dans la réalisation de leurs objectifs. »

« Olameter est fière de collaborer avec PwC Canada afin d'apporter une expertise inégalée et une excellence opérationnelle aux déploiements d'IMA », a souligné Jan Peeters, directeur général d'Olameter Inc. « Ensemble, nous aiderons les entreprises de services publics à moderniser efficacement leurs infrastructures, tout en soutenant les communautés locales et en favorisant la réalisation des objectifs de durabilité. »

Cette collaboration est destinée à aider les entreprises de services publics à accélérer leurs efforts de modernisation, à améliorer l'expérience client et à atteindre leurs objectifs de durabilité. Ensemble, PwC et Olameter offriront des services intégrés couvrant la gouvernance des programmes, l'intégration des TI, la cybersécurité et le déploiement sur le terrain, assurant la stabilité des coûts et la gestion des risques tout au long du cycle de vie des projets d'IMA.

PwC Canada apporte son expertise en matière de gouvernance de programmes à grande échelle, d'intégration avancée des TI avancée et de cybersécurité, ainsi qu'un engagement envers l'amélioration continue propulsée par l'IA. Cette collaboration tire également parti de l'expérience mondiale de PwC France en déploiement de projets d'IMA 2.0.

Olameter met à profit plusieurs décennies d'expérience en déploiement des IMA, ayant installé plus de 50 millions de compteurs à l'échelle mondiale. L'entreprise offre également des outils haut de gamme de planification et d'exécution du travail et s'engage à soutenir le développement de la main-d'œuvre locale.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, nous aidons nos clients à instaurer la confiance et à se réinventer pour leur permettre de transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau propulsé par la puissance de la technologie et la force de l'humain, qui compte plus de 6 500 associés et employés dans tout le pays. Dans l'ensemble de nos services professionnels en audit et certification, en fiscalité et services juridiques et en conseils et transactions, nous aidons à réaliser des progrès, à les accélérer et à les maintenir.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société est une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/structure (en anglais seulement). Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca/fr.

À propos d'Olameter

Olameter est une société privée fièrement canadienne, qui fournit des solutions d'infrastructure fiables axées sur les entreprises de services publics d'électricité, d'eau et de gaz de toutes tailles partout en Amérique du Nord. La société compte quelque 90 clients dans cinq provinces canadiennes et 30 États américains et emploie plus de 1 000 professionnels techniques, administratifs et de terrain. Le siège social d'Olameter est à Montréal, au Québec.

