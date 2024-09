Le programme Lance ta carrière de PwC Canada et d'AWS vise à accélérer la croissance des talents en génie infonuagique au Canada .

PwC Canada investira 500 000 $ dans la formation et la certification des étudiants.

125 étudiants en dernière année d'université recevront du financement pour obtenir des titres professionnels reconnus dans le secteur, et quatre finalistes se verront offrir un poste chez PwC Canada.

TORONTO, le 11 sept. 2024 /CNW/ - PwC Canada et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé aujourd'hui l'inauguration du programme Lance ta carrière, une nouvelle initiative visant à favoriser la réussite de la prochaine génération de professionnels canadiens en génie infonuagique. Le programme permettra à 125 étudiants canadiens en dernière année d'université d'obtenir des certifications AWS entièrement financées et du mentorat technique de la part d'experts de PwC. Par ailleurs, il offrira la possibilité à quatre finalistes de décrocher un poste au sein de l'équipe Génie infonuagique de PwC.

L'annonce a été faite au Sommet AWS 2024 à Toronto et souligne la vocation du programme à mettre en relation les meilleurs talents avec les principaux acteurs de l'industrie. Cette initiative répond directement au besoin urgent de former des professionnels en technologie qualifiés, dont il est question dans la récente Enquête sur les espoirs et les craintes de 2024 : perfectionnement, IA. Cette enquête fait ressortir l'importance, pour les entreprises canadiennes, d'investir dans le perfectionnement afin de demeurer concurrentielles à l'échelle mondiale, particulièrement dans des domaines essentiels tels que l'IA générative.

« Chez PwC Canada, nous nous engageons à investir dans l'avenir des talents canadiens et à les amener à développer les compétences nécessaires pour réussir dans un contexte numérique qui évolue rapidement », a déclaré Michelle Bourgeois, leader nationale, Alliances et Conseils en technologie chez PwC Canada. « Le programme Lance ta carrière offre aux étudiants non seulement des titres professionnels reconnus dans le secteur, mais également de précieuses occasions de mentorat et des cheminements de carrière potentiels au sein de l'équipe Génie infonuagique, qui est en pleine croissance chez PwC. Le programme vise à fournir aux talents émergents les ressources et le soutien nécessaires pour réussir leur carrière dans le secteur florissant de l'infonuagique. »

Le programme Lance ta carrière a été élaboré et mis en œuvre par l'équipe Alliance AWS de PwC, qui mettra à profit sa solide expertise des technologies et des applications infonuagiques. Ce programme, assorti d'un financement de 500 000 $ de PwC, soutiendra les étudiants pendant leur dernière année d'études de premier ou de deuxième cycle en génie, en informatique, en mathématiques ou en analytique. Ces étudiants devront être inscrits à l'une de ces sept grandes universités canadiennes : Université de Toronto, Université de la Colombie-Britannique, Université de Waterloo, Université McGill, Université Queen's, Université de Calgary et Université de Montréal/Polytechnique.

Le programme offrira aux participants :

Des certifications AWS entièrement financées : Il couvre les frais d'examen de deux certifications AWS prisées dans l'industrie.

: Il couvre les frais d'examen de deux certifications AWS prisées dans l'industrie. Un mentorat technique : Il inclut un mentorat individuel offert par des professionnels expérimentés de PwC spécialisés en génie infonuagique, qui fournissent des conseils et des informations utiles sur des applications sectorielles réelles.

: Il inclut un mentorat individuel offert par des professionnels expérimentés de PwC spécialisés en génie infonuagique, qui fournissent des conseils et des informations utiles sur des applications sectorielles réelles. Des possibilités de carrière : Il offre aux quatre finalistes les plus performants du programme l'occasion de se joindre à l'équipe Génie infonuagique de PwC Canada et de démarrer leur carrière dans un cabinet de services professionnels de premier plan.

: Il offre aux quatre finalistes les plus performants du programme l'occasion de se joindre à l'équipe Génie infonuagique de PwC Canada et de démarrer leur carrière dans un cabinet de services professionnels de premier plan. Des événements de lancement : Des événements se tiendront à Vancouver , à Calgary , à Montréal et à Toronto , permettant aux étudiants de rencontrer des professionnels PwC à des fins de réseautage et de partage des connaissances.

Le programme est maintenant ouvert et les demandes d'admission peuvent être soumises sur le site Web du programme jusqu'au 30 septembre 2024.

PwC compte plus de 5 200 professionnels certifiés AWS à l'échelle mondiale, dont 15 ambassadeurs AWS. La collaboration avec AWS a déjà aidé plus de 200 clients de PwC figurant au palmarès Fortune 500.

