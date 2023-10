PwC utilisera les technologies de Google Cloud pour protéger et simplifier proactivement les activités de sécurité.

La nouvelle solution conjointe se fondera sur une ingénierie exhaustive de chasse et de détection des menaces pour aider les organisations à mettre en place un écosystème de chaîne de valeur résilient.

TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - En collaboration avec Google Cloud, PwC Canada met en marché une solution efficiente et novatrice qui aidera les clients à mieux se protéger contre les cyberattaques.

Cette solution, appelée Détection et réponse étendues gérées (MXDR), aide les clients à gérer les cybermenaces et à protéger leurs données. Selon la 26e Enquête mondiale auprès des chefs de direction de PwC Canada , les auteurs de menaces, motivés par l'espionnage et des considérations financières, figurent parmi les principales préoccupations des dirigeants d'entreprise. La protection de l'écosystème de la chaîne de valeur d'une organisation est d'une importance cruciale. Les cybermenaces ou cyberattaques peuvent avoir des répercussions catastrophiques, entraver le fonctionnement d'une organisation et affecter considérablement la rentabilité.

« Cette solution permet d'assurer la résilience de la chaîne de valeur de nos clients, compte tenu de l'évolution des menaces actuelles et futures », explique Umang Handa, leader national du groupe Cybersécurité, Services gérés chez PwC Canada. « Nous avons tiré parti de l'intelligence artificielle pour aider à la collecte d'information, à l'automatisation, à l'analyse et à la prise de décisions clés pour nos services de cybersécurité. »

Voici un aperçu des autres avantages de cette nouvelle solution conjointe :

Capacités de détection des menaces et de réponse rapides et automatisées grâce à Google SIEM Chronicle, au savoir-faire de PwC en automatisation et aux capacités mondiales de PwC en matière de renseignements sur les cybermenaces

Détection des cybermenaces et réponse efficaces au moyen d'une ingénierie de chasse et de détection fondée sur le savoir-faire en matière de détection des cybermenaces de PwC

Simulation d'intrusions au moyen des accélérateurs fondés sur la méthode de l'équipe violette de PwC (approche continue de l'équipe violette)

Visibilité complète à l'échelle du domaine au moyen de la cyberautomatisation de PwC des fonctionnalités SOAR de Chronicle de Google Cloud et de l'agent conversationnel de PwC (développé par Google Cloud) pour des réponses interactives intelligentes

« Dans l'environnement changeant actuel en matière de sécurité et de menaces, les solutions qui apportent une protection proactive aux entreprises sont essentielles », soulève Jim Anderson, vice-président, Écosystème et canaux des partenaires pour l'Amérique du Nord chez Google Cloud. « Grâce aux technologies de Google Cloud, PwC permettra aux clients de simplifier leurs activités de sécurité et d'accroître l'efficacité pour améliorer la protection de leurs organisations. »

La MXDR a été créée au moyen des services et des capacités clés des accélérateurs cybernumériques de PwC et des produits de cybersécurité de Google Cloud. Les mesures défensives de cette solution peuvent être appliquées dans tous les secteurs d'activité.

« PwC est reconnu comme un chef de file de la cybersécurité », souligne Chiel Hendricks, directeur principal, Alliance Google Cloud chez PwC Canada. « L'application des outils de sécurité de Google Cloud à nos solutions de sécurité, c'est une combinaison gagnante. Je suis convaincu que cette nouvelle solution exercera une incidence positive en vue de rendre le monde numérique plus sécuritaire pour nos clients et l'industrie dans son ensemble. »

Pour en savoir plus sur les solutions gérées de cybersécurité, visitez notre site Web . Pour de plus amples renseignements sur nos solutions de l'alliance Google Cloud, cliquez ici.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre objectif est de bâtir la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Plus de 9 000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à la livraison de services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC, chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Ouvrez https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/network-structure.html ou https://www.pwc.com/ca/fr.html dans une nouvelle fenêtre pour de plus amples renseignements.

© PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2023. Tous droits réservés.

SOURCE PwC Management Services LP

Renseignements: Anuja Kale-Agarwal, directrice principale, Communications nationales, PwC Canada [email protected]