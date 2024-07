TORONTO, le 11 juill. 2024 /CNW/ - PwC Canada est fier d'annoncer son engagement dans le programme Relations progressistes avec les Autochtones (RPA), afin d'avancer dans son cheminement vers la réconciliation avec les peuples autochtones.

Mis en place en 2001 par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCIB), le programme RPA soutient les efforts visant à améliorer les relations avec les Autochtones et évalue la performance des entreprises à cet égard dans quatre domaines clés, soit les actions de leadership, l'emploi, le développement des affaires et les relations communautaires (engagement et soutien).

L'engagement dans le programme RPA est une composante importante des efforts continus de PwC Canada afin de favoriser le respect mutuel et l'obtention de résultats durables auprès des communautés et des personnes autochtones.

« Chez PwC Canada, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Cela se reflète dans nos initiatives de réconciliation avec les Autochtones et notre engagement dans le programme RPA. Nous sommes déterminés à faire notre part en tant que leaders de la communauté d'affaires pour que notre cabinet et le Canada soient un endroit où les Autochtones peuvent prospérer pour les générations à venir. Non seulement c'est la bonne chose à faire, mais c'est aussi ce en quoi nous croyons fermement », affirme Nicolas Marcoux, chef de la direction et associé principal, PwC Canada.

L'engagement de PwC Canada dans le programme RPA est une étape de plus dans notre cheminement vers la réconciliation. Pour soutenir cette initiative, PwC Canada a créé un Comité consultatif sur la réconciliation avec les Autochtones (CCRA), un groupe de travail interne composé de membres provenant de différentes lignes de services et régions du Canada. Le mandat du CCRA consiste à faire progresser la stratégie de PwC en matière de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant des relations de confiance, de collaboration et de respect entre la communauté PwC et les Autochtones.

PwC se réjouit de pouvoir offrir des conseils, du mentorat et des ressources afin d'aider les étudiants autochtones à réaliser leur plein potentiel en plus de soutenir le fonds Gord Downie Chanie Wenjack, dans le cadre d'un engagement de cinq ans visant à héberger un Espace patrimonial dans ses bureaux de Vancouver. Il ne s'agit là que de quelques exemples de nos initiatives de cheminement vers la vérité et la réconciliation.

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/structure. Pour en savoir plus, veuillez nous rendre visite à : www.pwc.com/ca.

À propos du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCIB)

Le CCIB s'engage à assurer la pleine participation des peuples autochtones à l'économie du Canada. En tant qu'association nationale non partisane, sa mission est de promouvoir, de renforcer et d'améliorer une économie autochtone prospère en favorisant les relations d'affaires, les opportunités et la sensibilisation. Le CCIB offre des connaissances, des ressources et des programmes à ses membres pour cultiver des opportunités économiques pour les peuples et les entreprises autochtones partout au Canada.

SOURCE PwC Management Services LP

Contact média : Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale, Communications nationales, PwC Canada, [email protected]