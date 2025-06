Le septième rapport annuel fait état des progrès réalisés vers l'atteinte d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ambitieux.

TORONTO, le 18 juin 2025 /CNW/ - Purolator a publié son Rapport sur le développement durable 2024, intitulé « Progresser ». Ce rapport présente les progrès réalisés par l'entreprise en faveur de ses employés, de l'environnement et de la collectivité.

« En 2024, nous avons réalisé des progrès considérables pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre investissement continu dans l'électrification de notre parc de véhicules nous a permis d'atteindre un jalon important plus tôt cette année.

En effet, nous avons livré plus de quatre millions de colis au moyen de nos véhicules électriques », affirme John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator.

Comme toujours, nous continuons d'accorder la priorité à nos employés et aux collectivités que nous servons, grâce à des initiatives comme le programme de bien-être des employés Purolator Santé et nos efforts annuels dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator. Cette approche est au cœur de nos réalisations et nous sommes extrêmement fiers que le programme Blitz contre la faim de Purolator ait récemment atteint 25 millions de livres d'aliments donnés aux banques alimentaires canadiennes depuis 2003. »

Voici les points saillants des réalisations de Purolator en 2024 :

Protéger notre planète

Réduction de 14 % des émissions de GES des champs d'application 1 et 2 (année de référence 2020), avec un objectif de réduction de 42 % d'ici 2030.

Acquisition de 150 camions de livraison en fin de parcours entièrement électriques et installation de plus de 260 bornes de recharge de véhicules électriques.

Remplacement de plus de 3,1 millions de litres de diesel à base de pétrole par du diesel renouvelable.

Habiliter nos employés

Réduction de 49 % du nombre de collisions des conducteurs longue distance de Toronto par rapport à l'année précédente grâce au nouveau programme de perfectionnement des conducteurs longue distance.

Plus de 160 000 heures de formation données au personnel de première ligne et professionnel.

Expansion continue de notre programme d'intervenants en premiers soins en santé mentale, avec une augmentation de 80 % du nombre d'employés volontaires par rapport à l'année précédente et avec 37 000 heures de formation en santé mentale données à l'échelle de l'entreprise.

Aider nos voisins

Livraison de 2,4 millions de livres d'aliments dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator.

L'équivalent de plus de 700 000 $ en services d'expédition offerts aux banques alimentaires canadiennes.

Expansion de notre partenariat avec Banques alimentaires Canada afin d'offrir du soutien en matière de transport et de logistique pour acheminer des aliments aux banques alimentaires dans les collectivités éloignées du Nord canadien.

Le Rapport sur le développement durable de Purolator s'aligne sur les normes internationales, notamment la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GTIFCC) et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Pour obtenir plus d'information sur le rendement de Purolator en matière de durabilité, veuillez consulter le Rapport sur le développement durable 2024 sur la page consacrée au développement durable à purolator.com.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

