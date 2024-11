Alors que Purolator se prépare pour la frénésie des fêtes, un nouveau sondage révèle ce que les Canadiens et les Canadiennes souhaitent en transport et en amour.

TORONTO, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Inspiré par le temps des fêtes, Purolator, le plus important fournisseur de services logistiques et de transport de fret et de colis au Canada, a commandé un sondage amusant pour comparer ce que les Canadiens et les Canadiennes recherchent dans les relations amoureuses… et dans l'expédition de colis.

Le sondage, réalisé auprès de plus de 1 500 personnes, a révélé qu'il existe plus de similitudes qu'on pourrait le croire.

Infographie : Un sondage de Purolator révèle les préférences des Canadiens en matière d’amour et de logistique pour la période des fêtes 2024. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

Lors du temps des fêtes, il n'y a pas que les colis qui se livrent, mais bien les cœurs aussi! La frénésie des fêtes est en effet une période importante pour les transports, y compris les transports amoureux.

Le sondage a révélé d'intéressants fossés générationnels :

Une expression anglaise perçue différemment par la génération Z : Pour plus de la moitié des personnes de la génération Z, le terme « shipping » consiste à se réjouir d'une relation amoureuse, mais pour 80 % des baby-boomers, cette expression anglaise n'évoque rien de romantique.

Pour plus de la moitié des personnes de la génération Z, le terme « shipping » consiste à se réjouir d'une relation amoureuse, mais pour 80 % des baby-boomers, cette expression anglaise n'évoque rien de romantique. Être à l'heure, c'est important... mais pas pour tout le monde : Lorsqu'il est question de ponctualité, une majorité de baby-boomers et de membres de la génération X pensent que qu'il s'agit d'une qualité essentielle pour bâtir une relation solide. Dans le cas des personnes des générations Z et Y? Moins de la moitié d'entre elles partagent cette opinion.

Lorsqu'il est question de ponctualité, une majorité de baby-boomers et de membres de la génération X pensent que qu'il s'agit d'une qualité essentielle pour bâtir une relation solide. Dans le cas des personnes des générations Z et Y? Moins de la moitié d'entre elles partagent cette opinion. Les millénariaux et l'argent : De toutes les générations, ce sont les millénariaux qui se soucient le moins de la façon dont leur partenaire gère son argent.

De toutes les générations, ce sont les millénariaux qui se soucient le moins de la façon dont leur partenaire gère son argent. Un consensus sur la communication : Toutes les générations s'entendent pour dire que la communication est la clé dans une relation. Comment ne pas être d'accord!

Des résultats touchants d'un océan à l'autre :

Colombie-Britannique : L'amour à distance? Les gens de la Colombie-Britannique et de l' Alberta , plus que ceux des autres provinces, apprécient un partenaire qui gère bien les relations à distance.

L'amour à distance? Les gens de la Colombie-Britannique et de l' , plus que ceux des autres provinces, apprécient un partenaire qui gère bien les relations à distance. Alberta : Vous avez un faible pour une personne de l' Alberta ? Profitez-en! Les gens de cette province sont les plus susceptibles d'accepter un colis d'une admiratrice secrète ou d'un admirateur secret.

Vous avez un faible pour une personne de l' ? Profitez-en! Les gens de cette province sont les plus susceptibles d'accepter un colis d'une admiratrice secrète ou d'un admirateur secret. Saskatchewan : Détaillants, préparez-vous à une vague de colis vers la Saskatchewan ! Les gens de cette province seront les champions des achats en ligne pour les fêtes de cette année.

Détaillants, préparez-vous à une vague de colis vers la ! Les gens de cette province seront les champions des achats en ligne pour les fêtes de cette année. Manitoba : Les célibataires des Prairies sont mieux d'équilibrer leurs budgets! En effet, huit personnes du Manitoba sur dix recherchent un ou une partenaire qui gère bien ses finances - et c'est le résultat le plus élevé au pays!

Les célibataires des Prairies sont mieux d'équilibrer leurs budgets! En effet, huit personnes du sur dix recherchent un ou une partenaire qui gère bien ses finances - et c'est le résultat le plus élevé au pays! Ontario : La communication se classe en première place des qualités à avoir en relation, devant la gestion de l'argent, dans le cœur des célibataires de l' Ontario .

La communication se classe en première place des qualités à avoir en relation, devant la gestion de l'argent, dans le cœur des célibataires de l' . Québec : Mieux vaut ne pas être en retard lors d'un premier rendez-vous au Québec! Dans la Belle Province , les répondants ont affirmé privilégier, plus que dans toute autre province, les partenaires qui sont toujours à l'heure.

Mieux vaut ne pas être en retard lors d'un premier rendez-vous au Québec! Dans la , les répondants ont affirmé privilégier, plus que dans toute autre province, les partenaires qui sont toujours à l'heure. Région de l'Atlantique : C'est dans les Maritimes qu'il faut envoyer un panier-cadeau plein de friandises délicieuses. Votre partenaire est une fine bouche de la région? Les fêtes sont l'occasion de lui offrir de petits délices!

Brett Huttman, vice-président, Marketing et stratégie de Purolator, a déclaré : « Les fêtes nous rappellent que nous faisons bien plus que livrer des colis; nous livrons des promesses, des moments précieux et un peu de magie. Comme la plupart des Canadiens et des Canadiennes, Purolator croit fermement que toute bonne relation, que ce soit avec des proches ou un service de livraison, repose sur la communication, la fiabilité et la confiance. »

Cinq principaux conseils de Purolator pour faire plaisir à votre être cher éloigné :

Envoyez-lui un colis de réconfort: De tout ce que vous pourriez envoyer à une personne au Canada pour les fêtes, ce sont les colis de réconfort de la part d'un proche qui remportent la palme, surtout auprès des femmes et des gens du Québec. Oubliez les chandails laids des fêtes : Avec seulement 2 % des Canadiens et des Canadiennes qui aimeraient recevoir un chandail laid cette année, nous pouvons enfin annoncer que cette tendance est enfin remplacée par une autre : se voir offrir de délicieuses gâteries. Offrez-lui une carte-cadeau de son détaillant en ligne préféré : Près de 30 % des Canadiens ont hâte de faire plein d'achats en ligne durant la période des fêtes. Expédiez rapidement sans vider votre portefeuille : Profitez de l'offre de la boîte à tarif forfaitaire de Purolator pour faire livrer vos envois des fêtes facilement sans dépasser votre budget. La nouvelle boîte à tarif forfaitaire de Purolator est offerte à partir de 15 $, taxes et frais en sus, pour l'expédition à l'échelle de la province et à 20 $ pour l'expédition par voie routière dans le reste du Canada (dans les centres d'expédition Purolator). La Purolator Expressᴹᴰ Boîte coûte 22 $ pour l'expédition à l'échelle de la province et 52 $ pour l'expédition dans le reste du Canada (offerte dans les centres d'expédition de Purolator, ainsi que dans les emplacements de cueillette de Bureau en Gros et de Penguin). Épargnez pour ce qui est important : Vous envoyez des cadeaux pour les fêtes? Gâtez vos proches et économisez sur la logistique grâce au bon de 50 % de réduction offert à purolator.com/rabaisdouceur.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

À propos des résultats du sondage

Ces résultats proviennent d'un sondage commandé par Purolator et mené en ligne du 29 au 30 octobre 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 521 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. Aux fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

SOURCE Purolator Inc.

Personne-ressource pour les médias, Tom Kennedy, conseiller principal, Communications, 416 717-0378, [email protected]