L'entreprise intensifie ses efforts alors que les Canadiens ont de plus en plus recours aux banques alimentaires.

TORONTO, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, le programme Blitz contre la faimMD de Purolator a surpassé son objectif d'amasser deux millions de livres en livrant plutôt près de 2,4 millions de livres d'aliments aux banques alimentaires du Canada en 2024. Les employés, les clients et les partenaires de Purolator se sont mobilisés et ont atteint de nouveaux jalons alors que le système de banques alimentaires canadiennes avait atteint ses limites.

« Depuis plus de 20 ans, notre équipe se consacre à lutter contre l'insécurité alimentaire, mais l'an dernier, elle en a vraiment fait plus pour répondre à la hausse vertigineuse de la demande. Grâce à nos partenariats solides, au soutien de Canadiens généreux et au dévouement inébranlable de nos employés, nous avons renforcé le programme Blitz contre la faim de Purolator et fait une plus grande différence, a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Et 2025 ne fera pas exception. Nous continuerons d'utiliser notre vaste réseau pour aider les personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire dans les collectivités que nous servons. Tant qu'il y aura un besoin, nous serons là pour le combler. »

Les employés, les partenaires et les clients de Purolator ont organisé des événements pour recueillir des dons d'aliments et d'argent tout au long de l'année 2024 à l'aide de certaines initiatives clés, notamment :

En juin, durant le mois Blitz contre la faim de Purolator, l'organisation a recueilli plus de 500 000 livres d'aliments pour Banques alimentaires Canada .

. En septembre, la deuxième campagne annuelle de sacs rouges du programme Blitz contre la faim de Purolator a permis de donner plus de 163 000 livres d'aliments aux banques alimentaires locales dans 15 collectivités canadiennes.

Grâce à l'engagement continu de la LCF et de Purolator à défendre la sécurité alimentaire, plus de 400 000 livres d'aliments ont été recueillis lors des collectes d'aliments le jour des matchs de la LCF dans le cadre du programme Blitz contre la faim.

Purolator a élargi son partenariat avec Banques alimentaires Canada afin d'offrir du soutien en matière de transport et de logistique en appui au programme pour le Nord de l'organisme dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator.

Les Canadiens peuvent soutenir les banques alimentaires partout au pays en faisant un don en ligne sur le site blitzcontrelafaimdepurolator.ca ou en laissant des dons d'aliments non périssables à un centre d'expédition de Purolator partout au pays.

La faim au Canada

Les banques alimentaires canadiennes ont reçu plus de deux millions de visites en mars 2024, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré pour le même mois. (Source : Bilan-Faim 2024 de Banques alimentaires Canada )

) Une famille moyenne de quatre personnes dépensera environ 16 834 $ en aliments en 2025, une augmentation de près de 802 $ par rapport à l'année dernière. (Source : Rapport sur les prix alimentaires 2025 )

Au Canada , un tiers des clients des banques alimentaires sont des enfants, ce qui représente près de 700 000 visites par année. ( Source : Bilan-Faim 2024 de Banques alimentaires Canada )

, un tiers des clients des banques alimentaires sont des enfants, ce qui représente près de 700 000 visites par année. ( ) Un enfant sur trois court le risque d'aller à l'école le ventre vide. (Source : Club des petits déjeuners du Canada )

À propos du programme Blitz contre la faimMD de Purolator

Dans le cadre de son engagement à aider à combattre la faim dans les collectivités qu'elle sert, Purolator travaille en étroite collaboration avec son personnel, ses partenaires, sa clientèle et les banques alimentaires du Canada pour amasser des denrées et recueillir des dons en argent. Ensemble, ils favorisent également la sensibilisation au problème de l'insécurité alimentaire. Depuis le lancement de cette initiative communautaire par les employés de Purolator il y a plus de 20 ans, le programme Blitz contre la faimMD a permis de remettre plus de 24 millions de livres d'aliments aux banques alimentaires canadiennes. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site blitzcontrelafaimdepurolator.ca.

