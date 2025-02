L'acquisition d'un courtier en douanes nord-américain de premier plan élargit l'expertise de l'entreprise en matière de logistique et de commerce mondial

MISSISSAUGA, ON, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Purolator a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec Platinium Equity pour acquérir Livingston International, une entreprise de services commerciaux internationaux spécialisée dans le courtage en douane, les services transitaires de fret et les services-conseils en échanges commerciaux.

Capacités de courtage en douane complètes dans plusieurs régions, en particulier au Canada , aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Asie, pour offrir des occasions de croissance visant à étendre la présence à l'international dans plusieurs régions.

, aux États-Unis, au Mexique, en et en Asie, pour offrir des occasions de croissance visant à étendre la présence à l'international dans plusieurs régions. Le moment de cette acquisition est significatif en raison de l'importance croissante des tarifs douaniers et du commerce, car les clients cherchent à obtenir des conseils pour gérer la complexité de leurs chaînes d'approvisionnement internationales.

Ensemble, Purolator et Livingston peuvent offrir un éventail accru de capacités aux clients et devenir un acteur majeur des secteurs des transports et du commerce.

Fondée en 1945, Livingston est une société de services-conseils de confiance auprès de plus de 30 000 entreprises qui participent au commerce transfrontalier et mondial. Livingston est l'un des plus grands courtiers en douanes en Amérique du Nord et est un partenaire de confiance qui répond aux besoins de Purolator en matière de courtage en douane et en services commerciaux mondiaux depuis plus de 30 ans.

« Stratégiquement, cette transaction représente une occasion historique d'acquérir une entreprise internationale hautement complémentaire et en croissance qui a fait ses preuves, a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Grâce à cet élargissement de nos capacités et de notre portée, nous pouvons offrir plus de choix et de souplesse aux clients actuels et futurs. »

« En combinant nos compétences communes, nous nous trouvons dans une position unique pour aider nos clients à comprendre les complexités du commerce mondial. Ensemble, nous offrirons encore plus sur le marché, renforçant ainsi notre engagement à favoriser le succès de nos clients en Amérique du Nord et ailleurs », a ajouté Ferguson.

« Livingston est ravie de se joindre à une marque de transport emblématique qui offre des occasions de croissance considérables, a affirmé le président-directeur général de Livingston International, Robert Smith. Cette initiative s'appuie sur le succès des modèles d'exploitation et de la culture de chaque entreprise. Les clients de Livingston bénéficieront d'un éventail de services amélioré et de capacités complémentaires, tandis que notre entreprise et les membres de notre équipe bénéficieront d'un investissement à long terme. »

Livingston International deviendra maintenant une filiale en propriété exclusive de Purolator et son équipe de direction actuelle mènera les activités quotidiennes.

La Banque Scotia agit à titre de conseiller financier exclusif de Purolator et Osler est le conseiller juridique. La Banque Scotia, BMO Marchés de capitaux et RBC Marchés de capitaux sont intervenus à titre de teneurs de livres associés et de co-arrangeurs pour le financement fourni à Purolator.

Stikeman Elliott LLP a agi à titre de conseiller juridique de Livingston, tandis que Morgan Stanley & Co. LLC et RBC Marchés de capitaux LLC ont agi à titre de conseillers financiers de Livingston pour la transaction.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités au Canada, et ailleurs dans le monde à l'aide de ses plus de 175 établissements au Canada et plus de 30 succursales aux États-Unis. Purolator est vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

À propos de Livingston International

Livingston International est conseiller en échanges commerciaux de confiance auprès d'entreprises partout dans le monde depuis 75 ans. L'entreprise se spécialise dans le courtage en douane et la conformité des échanges commerciaux et offre des services-conseils en commerce international, en gestion du commerce mondial et en services transitaires. Livingston offre de la clarté dans le monde complexe des échanges commerciaux et de la fiabilité en période de volatilité pour permettre aux entreprises de croître davantage, de façon intelligente et en toute confiance. Livingston emploie environ 2 700 associés dans 55 points frontaliers, ports, aéroports et autres endroits stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

SOURCE Purolator Inc.

Personne-ressource de Purolator pour les médias : Erin Burcham, Directrice, Communications d'entreprise, 905 302-4974, [email protected]; Sonia Prashar, 416 560-6753, [email protected]; Personne-ressource de Livingston pour les médias : Dan Ovsey, Directeur, Relations publiques et marketing, Communications, 647 267-3973, [email protected]