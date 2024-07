L'entreprise fait des progrès dans des secteurs clés pour atteindre ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

TORONTO, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Purolator a publié aujourd'hui son sixième Rapport annuel sur le développement durable, intitulé Aller au-delà des attentes. Le rapport décrit les réalisations de l'entreprise en 2023 dans le cadre de son engagement envers ses employés, les collectivités et la planète, et explique comment Purolator progresse vers l'atteinte de son objectif d'être un chef de file de l'industrie en matière de développement durable.

Points saillants des réalisations de Purolator en 2023

Protéger la planète

Réduction de 11 % des émissions absolues des champs d'application 1 et 2 (par rapport au niveau de référence de 2020), avec l'objectif de les réduire de 42 % d'ici 2030.

Remplacement de plus de 500 000 litres de diesel standard par du diesel renouvelable, réduisant ainsi considérablement l'impact des opérations sur l'environnement.

Réduction des émissions liées à la consommation d'électricité de 70 % grâce à l'approvisionnement de sources renouvelables (par rapport au niveau de référence de 2020), avec un objectif de 100 % d'ici 2030.

Dépassement de l'objectif de réacheminement des déchets pour 2030, avec 72 % des déchets détournés des sites d'enfouissement 7 ans plus tôt que prévu.

Publication, pour la première fois, du rapport conformément au cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GTIFCC).

Habiliter ses employés

Réduction de 48 % de la fréquence des blessures avec perte de temps (par rapport au niveau de référence de 2019), surpassant l'objectif de 40 %.

18 400 heures de formation sur la santé mentale offertes au personnel à l'échelle de l'entreprise.

Poursuite de l'intégration de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DÉI) dans les pratiques commerciales en élaborant un cadre de gouvernance pour la DÉI, en publiant un Plan d'accessibilité, en améliorant les programmes de formation et en développant les groupes-ressources d'employés.

Dans le cadre du programme Purolator Santé, préparation en vue du lancement en 2024 de services de contrôle de l'état de santé en milieu de travail afin d'améliorer l'accès aux soins de santé préventifs pour les employés de la première ligne de l'Exploitation.

Aider ses voisins

Collecte de 2,3 millions de livres d'aliments pour les banques alimentaires canadiennes, surpassant ainsi l'objectif de dons de 2023, tout en célébrant le 20 e anniversaire de son programme Blitz contre la faim MD .

anniversaire de son programme Blitz contre la faim . Octroi de 100 000 $ en subventions à 4 jeunes pousses au Canada dans le cadre du Concours de subvention aux petites entreprises « Plein Nord » de Purolator.

« En 2023, Purolator a offert un rendement record en matière de sécurité, a réalisé des investissements sans précédent dans la santé et le bien-être de ses employés et a continué de décarboniser ses activités, a affirmé John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. En mettant l'accent sur l'amélioration continue, nous avons également optimisé notre réseau afin de réduire davantage nos émissions de carbone. Ces réalisations, qui témoignent de la culture de Purolator axée sur l'esprit d'équipe et les personnes, nous ont aidés à nous rapprocher de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Le Rapport sur le développement durable de Purolator s'aligne sur les normes internationales, notamment la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GTIFCC) et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Pour obtenir plus d'information sur le rendement de Purolator, veuillez consulter le Rapport sur le développement durable 2023 qui se trouve sur la page consacrée au développement durable à purolator.com.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

