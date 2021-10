Le rapport explique la façon dont Purolator répond à la demande des clients d'adopter des pratiques plus durables malgré l'augmentation des volumes d'expédition sans précédent observée au Canada. Dans le cadre de la stratégie Offrir l'avenir et de l'engagement de Purolator à parvenir à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, l'entreprise réalise des progrès dans ses efforts en matière de développement durable, notamment en investissant dans l'écologisation de ses établissements et dans les véhicules consommant des carburants alternatifs. Les efforts de Purolator en la matière sont justifiés par son sondage mené récemment par la firme Léger, qui conclut que 67 % des clients soutiendraient une entreprise cherchant activement à réduire sa consommation énergétique et à utiliser des énergies renouvelables.

« La COVID-19 a renforcé notre rôle de joueur essentiel dans le quotidien de nos clients et de tous les Canadiens et a permis de bien comprendre l'importance de nos valeurs de longue date d'excellence en matière de rendement, de priorité aux personnes, d'accent sur le client, de gérance responsable et de transparence », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Malgré une année d'incertitudes, nous avons respecté nos valeurs tout en adaptant et en mettant en œuvre notre stratégie. Nous demeurons engagés à habiliter notre personnel, à protéger la planète et à aider nos concitoyens tout en continuant de soutenir les causes économiques, sociales et environnementales qui sont importantes dans les collectivités que nous servons. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent de nous. »

Points saillants du Rapport sur le développement durable 2020 :

Habiliter nos employés

Recrutement et formation en ligne de plus de 3 700 employés, une augmentation de 34 % par rapport à 2019

Embauche d'un directeur médical pour soutenir la santé physique et mentale de notre personnel

Efforts pour créer un milieu de travail plus inclusif au moyen de formations spécialisées et de stratégies de recrutement

Protéger notre planète

Réduction des émissions totales par colis de 8 %

Exploitation d'environ 200 véhicules consommant des carburants alternatifs et lancement d'essais pilotes innovants dans les grandes villes canadiennes

Remplacement des systèmes d'éclairage dans sept dépôts afin de réduire la consommation d'électricité d'un million de kilowattheures.

Aider nos voisins

Collecte de plus de 1,6 million de livres d'aliments pour les banques alimentaires du Canada dans le cadre du programme Blitz contre la faim MC de Purolator

dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator Partenariat avec Banques alimentaires Canada et soutien de plus de 500 banques alimentaires affiliées

et soutien de plus de 500 banques alimentaires affiliées Livraison de fournitures médicales essentielles, y compris l'ÉPI et les traitements contre la COVID-19 aux hôpitaux et aux centres de soins de longue durée du Canada

Quelques faits tirés du sondage de Léger :

67 % des clients indiquent qu'ils soutiendraient une entreprise cherchant activement à réduire sa consommation d'énergie et à utiliser des sources d'énergie renouvelables

76 % des entreprises indiquent que la pandémie de COVID-19 est le facteur le plus important motivant leurs efforts en matière durabilité environnementale

50 % des clients attribuent une plus grande importance à la durabilité environnementale depuis le début de la pandémie de COVID-19

72,5 % des clients indiquent qu'ils soutiendraient une entreprise qui cherche à réduire les quantités d'emballage dans les activités d'expédition

Purolator prévoit présenter les détails au sujet de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que son plan d'action en 2022.

Pour obtenir plus d'information au sujet des progrès de Purolator, veuillez lire le Rapport sur le développement durable 2020 publié sur le site purolator.com.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Courtney Reistetter, Chef principale, Communications d'entreprise, Purolator, 416 407-5424, [email protected]

