Le Concours offrira à quatre petites entreprises canadiennes l'occasion de recevoir 20 000 $ en argent et un crédit des frais d'expédition de Purolator de 500 $ ainsi qu'un nouveau prix en argent « Donner au suivant » de 5 000 $ à remettre dans la communauté. La subvention a pour objectif d'aider les petites entreprises à grandir et à continuer d'avoir une influence positive sur leur communauté.

Comment participer au Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » 2022

Le Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » se déroulera du 13 avril au 31 mai 2022. Pour participer, les personnes qui soumettent une candidature doivent préparer une description de l'entreprise ainsi qu'expliquer comment elle aide à renforcer les collectivités au Canada et pourquoi elle mérite de gagner selon leur opinion.

Les petites entreprises canadiennes peuvent soumettre elles-mêmes leur candidature, tandis que les partenaires dans les communautés et les résidents ayant atteint l'âge de la majorité peuvent soumettre la candidature de la petite entreprise canadienne de leur choix.

L'information sur la participation au concours, les critères d'admissibilité, la foire aux questions ainsi que les modalités et conditions du concours se trouvent en ligne sur le site purolator.com/subvention-petites-entreprises .

« Nous avons observé une augmentation dramatique du nombre de comptes de petites entreprises au cours des deux dernières années; plusieurs ont profité des nouvelles occasions d'expansion offertes par le passage aux modèles de commerce en ligne », explique Stacey Cummings, directrice, Marketing, de Purolator. « L'an dernier, nous avons reçu des candidatures de partout au pays et œuvrant dans plusieurs industries, comme les technologies, l'hébergement, la vente en ligne, les activités sans but lucratif et bien d'autres. Cette année, nous prévoyons étendre notre portée et voir des candidatures qui reflètent toutes les communautés que nous servons. »

« Je suis heureuse et honorée d'être la modératrice du comité de sélection pour le Concours de subventions aux petites entreprises "Plein Nord" 2022 de Purolator », déclare Victoria Lennox, fondatrice et présidente émérite de Startup Canada. « Les initiatives comme les subventions offertes par Purolator sont très importantes pour faire grandir les ambitions des petites entreprises au pays. J'ai été motivée à contribuer en raison du prix « Donner au suivant » de 5 000 $ que chacun des quatre gagnants pourra distribuer dans sa collectivité et ainsi avoir un plus grand impact. Ce programme comprend vraiment les valeurs des entrepreneurs et leur volonté de faire une différence dans leur collectivité par l'entremise de leurs activités. »

« C'est réconfortant d'apprendre que Purolator agit une fois de plus pour aider les entreprises locales », raconte Opal Rowe, propriétaire de Stush Patties et récipiendaire d'un des prix du Concours de subventions aux petites entreprises "Plein Nord" 2021 de Purolator. « Je suis très heureuse de voir qu'un prix "Donner au suivant" a été ajouté à la subvention cette année. Depuis que j'ai remporté la subvention, j'ai été en mesure d'augmenter la capacité de mon entreprise et de donner en retour à un organisme sans but lucratif qui aide les femmes entrepreneures. »

Quelques faits au sujet des petites entreprises :

En 2021, il y avait 1,2 million de petites entreprises au Canada qui employaient 8,4 millions de personnes, soit 68,8 % de la main-d'œuvre totale du secteur privé. ( Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada , Direction générale de la petite entreprise, 2020)

qui employaient 8,4 millions de personnes, soit 68,8 % de la main-d'œuvre totale du secteur privé. ( Seulement 35 % des petites entreprises ont retrouvé un niveau de vente équivalent à celui d'avant la pandémie, sans compter que le taux d'endettement et le nombre d'entreprises qui considèrent déclarer faillite demeurent élevés. (Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 2022)

Près du deux tiers des entreprises qui sont touchées par la pénurie de main-d'œuvre indiquent qu'elles sont incapables de trouver des candidats ayant les compétences ou l'expérience nécessaires et 52 % indiquent ne pas avoir du tout de candidats. (Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 2021)

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur chef de file de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

