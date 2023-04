Plus de 100 000 $ aideront à soutenir les petites entreprises canadiennes et les collectivités qu'elles servent

TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Purolator a lancé l'édition 2023 de son Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » dans le cadre duquel elle remettra plus de prix que jamais. L'initiative vise à soutenir la croissance à long terme des jeunes pousses, à les aider à grandir et à continuer d'avoir une incidence positive sur les collectivités partout au Canada.

Les petites entreprises jouent un rôle clé dans le soutien et la croissance de nos économies locales. Tweet this Aujourd’hui, Purolator a lancé l’édition& 2023 de son Concours de subventions aux petites entreprises «& Plein& Nord& » pour soutenir la croissance à long terme des jeunes pousses, à les aider à grandir et à continuer d’avoir une incidence positive sur les collectivités partout au Canada. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

Quatre petites entreprises canadiennes recevront chacune 25 000 $ en argent comptant et 500 $ en crédits d'expédition de Purolator. En nouveauté cette année, l'une des subventions sera réservée à un client de Purolator.

« Les petites entreprises canadiennes font face à de nombreux défis, y compris l'inflation et les pénuries de main-d'œuvre. C'est pourquoi nous continuons de tenir notre Concours de subventions aux petites entreprises "Plein Nord" et nous leur remettons encore plus d'argent », explique Stacey Cummings, directrice, Marketing à Purolator. « Les petites entreprises jouent un rôle clé dans le soutien et la croissance de nos économies locales, et c'est l'occasion de souligner leur contribution. »

Purolator aide les entreprises gagnantes à propulser leurs affaires en améliorant leurs opérations, en perçant de nouveaux marchés et en joignant une clientèle plus vaste grâce à des efforts de marketing et une notoriété de marque accrue.

Comment participer au Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord »

Les partenaires communautaires et les résidents du Canada ayant atteint l'âge de la majorité peuvent soumettre la candidature d'une petite entreprise d'ici de leur choix. Les petites entreprises canadiennes peuvent également présenter leur propre candidature. Le concours est ouvert du 26 avril au 14 juin 2023. Pour soumettre la candidature d'une petite entreprise, toute personne doit fournir une description de la jeune pousse, expliquer en quoi ses liens l'ont aidée à réussir et préciser pourquoi elle mérite une subvention.

« La principale activité de Purolator consiste à soutenir d'autres entreprises. Ces subventions ne sont qu'une des nombreuses façons dont elle aide les jeunes pousses à réussir », souligne Dean Gamey de Westman Soil Sampling, bénéficiaire d'une subvention en 2022. « La nôtre nous a permis d'acheter plus d'équipement pour proposer ce qu'il y a de mieux à notre clientèle, des agriculteurs canadiens. Ces derniers ont ainsi pu rajuster leur utilisation d'engrais au besoin afin d'optimiser la croissance des plantes et d'offrir des aliments de qualité aux Canadiens. »

Toutes les précisions sur l'inscription et les critères d'admissibilité, ainsi que les réponses aux questions les plus courantes et le règlement du concours se trouvent sur le site purolator.com/subvention-aux-petites entreprises .

Faits à noter :

Depuis la fondation du Concours de subvention aux petites entreprises « Plein Nord » en 2021, Purolator a remis 215 000 $ en argent comptant et en prix à des petites entreprises et à des membres leurs collectivités.

En date de décembre 2021, il y avait 1,19 million de petites entreprises au Canada employant 8,2 millions de personnes ou 67,7 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur privé. (Source : Gouvernement du Canada . Principales statistiques relatives aux petites entreprises, 2022)

Près de la moitié (46 %) des petites entreprises canadiennes ont rapporté avoir été touchées par les pénuries de main-d'œuvre qualifiée au premier trimestre de 2023. (Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 2023)

Plus du tiers (34,4 %) des entreprises comptant de 1 à 19 employés et 26,7 % de celles comptant de 20 à 99 employés ont déclaré un recul de leurs revenus en 2022 par rapport à 2021. (Source : Statistique Canada. Analyse des petites entreprises au Canada , premier trimestre de 2023, 2023)

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

SOURCE Purolator Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Courtney Reistetter, Chef principale, Communications d'entreprise, Purolator, 416 407-5424, [email protected]