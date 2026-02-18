Le programme Blitz contre la faim de Purolator élargit l'aide offerte aux banques alimentaires alors que la faim atteint un niveau de crise

TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Purolator a livré 2,8 millions de repas aux banques alimentaires du Canada en 2025, ce qui représente la plus grande contribution annuelle du programme Blitz contre la faimMD de Purolator depuis sa création.

Les banques alimentaires faisant face à une demande inégalée à ce jour, le personnel, la clientèle et les partenaires de Purolator se sont mobilisés pour contribuer à joindre les personnes dans le besoin.

Les employés, les clients et les partenaires de Purolator se sont mobilisés dans le cadre de Blitz contre la faim de Purolator afin de contribuer à la livraison de l’équivalent de 2,8 millions de repas en 2025, au profit des banques alimentaires et des communautés partout au Canada. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

« La faim a une incidence profonde sur les familles et les collectivités de partout au Canada. Le dévouement des membres de notre équipe, de nos partenaires et de notre clientèle ainsi que la générosité des Canadiens nous ont permis de surpasser notre objectif de deux millions de repas et d'avoir notre plus grand impact à ce jour, a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Les besoins ne cessent d'augmenter et il reste encore tant à faire. Nous demandons aux Canadiens de nous aider à poursuivre ce travail tant qu'il sera nécessaire. »

Le personnel, les partenaires et la clientèle de Purolator ont organisé des événements pour recueillir des dons alimentaires et d'argent tout au long de 2025. Chaque dollar recueilli contribue à offrir deux repas, et une livre d'aliments permet de donner un repas aux personnes et aux familles dans le besoin partout au Canada. Principales initiatives de la campagne 2025 de Purolator :

La toute première campagne Petits déjeuners pour enfants de Purolator a permis de recueillir plus de 91 000 $ en soutien au Club des petits déjeuners du Canada.

En juin, durant le mois du Blitz contre la faim de Purolator, l'organisation a recueilli plus de 476 000 repas pour Banques alimentaires Canada.

Durant la quatrième campagne annuelle des sacs rouges dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator, les membres du personnel ont distribué 70 000 sacs rouges dans 28 collectivités du Canada et des États-Unis, ce qui a permis de recueillir pas moins de 210 000 repas.

Une nouvelle ère pour la Ligue canadienne de football (LCF) et Purolator : le programme Blitz contre la faim de Purolator devient la collecte officielle d'aliments de la LCF. Ce partenariat a permis de recueillir plus de 789 000 repas dans le cadre de collectes d'aliments les jours de match, d'événements Remplissons le camion dans des épiceries locales et d'autres activités de collecte de fonds, le tout avec l'aide de joueurs de la LCF qui ont visité les banques alimentaires locales, aidé à trier les dons et été témoins de la hausse des besoins.

Purolator tire ainsi parti de son réseau pour parcourir plus de 70 000 kilomètres afin de livrer plus de 143 000 repas dans les collectivités du Nord du Canada.

Faits sur la faim au Canada

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités partout au pays et ailleurs dans le monde à l'aide de ses plus de 200 établissements au Canada et de ses plus de 30 succursales aux États-Unis. Purolator est vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

À propos du programme Blitz contre la faimMD de Purolator

Dans le cadre de son engagement à aider à combattre la faim dans les collectivités qu'elle sert, Purolator travaille en étroite collaboration avec son personnel, ses partenaires, sa clientèle et les banques alimentaires du Canada pour amasser des denrées et recueillir des dons en argent. Ensemble, ils favorisent également la sensibilisation au problème de l'insécurité alimentaire. Depuis le lancement de cette initiative communautaire par le personnel de Purolator il y a plus de 20 ans, le programme Blitz contre la faimMD a permis de remettre plus de 27 millions de repas aux banques alimentaires canadiennes. Pour en savoir plus, visitez le site blitzcontrelafaimdepurolator.ca.

SOURCE Purolator Inc.

