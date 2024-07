Les expéditeurs de la Chine, de l'Europe, du Mexique, de l'Inde et du Royaume-Uni peuvent maintenant atteindre davantage d'endroits au Canada grâce au vaste réseau national de Purolator.

TORONTO, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Purolator a annoncé aujourd'hui qu'elle étendrait ses solutions d'expédition mondiales de la Chine, de l'Europe, de l'Inde, du Royaume-Uni et du Mexique vers le Canada. Grâce aux nouvelles voies commerciales établies, Purolator permet aux entreprises des principales régions internationales d'atteindre le vaste marché canadien de façon fluide. En outre, la nouvelle solution d'expédition Mexique-Canada de Purolator est bien positionnée pour soutenir le nombre croissant d'entreprises nord-américaines qui choisissent de rapprocher leurs chaînes d'approvisionnement du siège social.

« Alors que l'industrie de l'expédition et de la logistique continue d'évoluer en fonction des demandes du marché, nous sommes heureux d'offrir davantage de solutions d'expédition transfrontalières et internationales à nos clients, a déclaré Paul Tessy, vice-président principal, Purolator International. Nous sommes les chefs de file canadiens en matière de couverture et de rapidité, et nous pouvons atteindre tous les codes postaux grâce au réseau le plus vaste et aux délais de transit les plus rapides à l'intérieur du Canada pour les services Purolator Express. »

En tirant parti du plus grand parc de véhicules parmi tous les services de messagerie, les expéditeurs au Canada bénéficient des options de transport souples de Purolator, des modèles de livraison simplifiés vers les domiciles de leurs clients et les centres d'exécution des commandes et de distribution, ainsi que des procédures douanières clarifiées.

« Avec une population de près de 40 millions d'habitants, dont plus de 80 % magasinent en ligne, le Canada est un marché de plus en plus attrayant pour les entreprises qui cherchent à élargir leur clientèle, a ajouté Paul Tessy. Purolator a la réputation bien méritée d'être une entreprise de transport canadienne digne de confiance qui transporte efficacement les colis. Et n ajoutant les solutions transfrontalières novatrices et fluides, Purolator devient un choix naturel pour ces entreprises. »

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

Personne-ressource pour les médias: Erin Burcham, directrice, Communications d'entreprise