Purolator est nommée l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada

« La culture de Purolator est à l'origine de notre succès et nous sommes fiers de cette récompense de l'industrie, qui reflète les réalisations de la grande entreprise canadienne que nous bâtissons depuis 60 ans », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction. « Il n'y a jamais eu autant de dynamisme dans notre industrie et nos employés sont motivés à prendre des initiatives et à continuer d'apporter des améliorations à notre entreprise et à nos produits et services afin de surpasser les attentes en évolution de nos clients. »

Ce prix soutient l'engagement de Purolator à mettre en place une culture d'entreprise stimulant le rendement. L'entreprise a enregistré une croissance record au cours des trois dernières années et se prépare à en faire encore plus. Elle a récemment annoncé un plan d'investissement dans la croissance et l'innovation, Offrir l'avenir, un des projets les plus ambitieux et transformateurs de l'histoire de l'entreprise.

« À partir de maintenant, nous axerons nos efforts sur la création du milieu de travail le plus sécuritaire et agréable et l'innovation afin d'améliorer l'expérience de nos clients et de stimuler la croissance des entreprises en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale », ajoute M. Ferguson. « Notre personnel et notre culture seront la source de nos réalisations futures en raison de leur dévouement envers nos clients, notre équipe et nos collectivités ».

Purolator a créé 2 500 emplois au cours des trois dernières années, il s'agit d'une augmentation de sa main-d'œuvre de 20 %. Les employés de l'entreprise travaillent activement à développer et à mener des initiatives favorisant l'amélioration continue, la santé et sécurité, la diversité et l'inclusion, la durabilité environnementale et aidant les collectivités. En effet, le programme Blitz contre la faimMD de Purolator, une initiative des employés, a aidé à livrer plus de 13 millions de livres d'aliments à des familles partout au pays.

Le programme des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada a été fondé par Waterstone Human Capital, une des agences de recherche sur la gestion des talents et des cultures enregistrant la plus forte croissance dans le secteur et se maintenant à l'avant-garde des meilleures pratiques en matière de culture et d'appariement. Dans le cadre de son processus de sélection, Waterstone a évalué les initiatives en matière de culture d'entreprise en lien avec la vision et le leadership, le recrutement et l'embauche, l'alignement de l'entreprise et les outils de mesure, la rétention des employés, les récompenses et la valorisation, la responsabilité sociale d'entreprise et le rendement organisationnel. Pour obtenir la liste de tous les récipiendaires, veuillez visiter le site canadasmostadmired.com.

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant près de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 12 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.

