TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Purolator a dévoilé, aujourd'hui, l'édition limitée 2022 de ses boîtes d'expédition à motif des fêtes créées par des artistes canadiens émergents. Une fois de plus, les artistes de l'année dernière ont chacun nommé un artiste local pour concevoir une boîte avec des illustrations célébrant les traditions canadiennes.

Purolator versera 65 000 $ aux banques alimentaires par l'entremise de son programme Blitz contre la faimMD. La collection de boîtes des Fêtes de Purolator de cette année célèbre les traditions canadiennes des Fêtes. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

Ces boîtes uniques font la promotion de nouveaux talents partout au pays et offrent une façon festive d'expédier des colis durant les fêtes. Les artistes de 2022 sont Kat Simmers (AB), Carolyn Wong (C.-B.), Scott Ford (Man.), Kirsten Stackhouse (N.-B.), Noah Bender (T.-N.-L.), Margeaux Guile (T.-N.-O.), Kadeem Hinch (N.-É.), Aedan Corey (Nvt.), Bridget George (ON), Niyi Adeogun (Î.-P.-É.), Élodie Duhameau (QC), Gabrielle Giroux (SK); et Lara Bode (YN).

« Notre campagne annuelle de boîtes des fêtes est une excellente occasion de mettre en valeur les compétences d'artistes émergents partout au pays, et je suis très impressionné par leur talent. Cette collection illustre les nombreuses façons dont les Canadiens se rassemblent durant la période des fêtes, les différentes traditions culturelles et la manière dont les aliments se retrouvent souvent au cœur de nos festivités », a expliqué Ken Johnston, vice-président principal, Personnel et culture.

Soutenir les Canadiens dans le besoin grâce aux banques alimentaires régionales

Dans le cadre de la campagne de cette année, Purolator versera 65 000 $ aux banques alimentaires provinciales et territoriales par l'entremise de son programme Blitz contre la faimMD. Nous voulons ainsi nous assurer que tout le monde ait accès à des repas nutritifs durant les fêtes.

Les banques alimentaires participantes sont Food Banks Alberta (AB), Food Banks BC (C.-B.), Harvest Manitoba (Man.), Food Depot Alimentaire du Nouveau-Brunswick (N.-B.), The Community Food Sharing Association (T.-N.-L.), l'Armée du Salut des Territoires-du-Nord-Ouest (T.-N.-O.), Feed Nova Scotia (N.-É.), lNiqinik Nuatsivik Nunavut Food Bank (Nunavut), Feed Ontario (ON), l'Armée du Salut de Charlottetown (Î.-P.-É.), Les Banques alimentaires du Québec (QC), Food Banks of Saskatchewan (SK) et Whitehorse Food Bank (YN).

« Personne ne devrait souffrir de la faim durant les fêtes. Et comme le recours aux banques alimentaires est en augmentation, les boîtes de cette année sont d'autant plus importantes. Elles aideront à soutenir l'engagement de longue date de Purolator à lutter contre la faim », a ajouté M. Johnston.

Les boîtes des fêtes sont offertes partout au pays, dans les centres d'expédition de Purolator et à certains Arrêts rapides mobiles. Pour obtenir plus d'information sur les artistes et sur le service de livraison des fêtes de Purolator, visitez le site purolator.com/lesepritdesfetes.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées d'expédition de fret et de colis du Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

