Les Canadiens peuvent transmettre l'esprit des fêtes à leurs amis et leur famille en utilisant les boîtes d'expédition saisonnières; aucun emballage n'est requis. Les boîtes des fêtes sont offertes partout au pays, dans les centres d'expédition de Purolator et aux emplacements Arrêt rapide mobile offrant les services Purolator Express MD .

Dans l'esprit des fêtes, Purolator a demandé aux artistes ayant participé à la réalisation de la boîte des fêtes de l'an dernier de nommer la prochaine génération d'artistes émergents talentueux de leur province et territoire. Les artistes de la relève pour 2021 sont Jarett Sitter (Alb.), Tierney Milne (C.-B.), Edreen Cielos (Man.), Kate Anfilova (N.-B.), Lily Taylor (T.-N.-L.), Morgan Zoe (T.-N.-O.), Rachel Brisson (N.-É.), Kyra Flaherty (Nunavut), Emily Kewageshig (Ont.), Renee Laprise (Î.-P.-É.), Rowan Ortins (Qc), Emily M. Kohlert (Sask.) et Monika Melnychuk (Yn).

Les motifs mettent l'accent sur le thème de 2021, Illuminer les fêtes, et soulignent le caractère unique de la province ou du territoire d'origine de chaque artiste. La collection comprend des dessins de magnifiques paysages d'hiver canadiens, de fleurs et de faunes locales, des traditions des fêtes et bien plus encore.

« Nous sommes ravis que les boîtes des fêtes de 2021 permettent aux artistes précédents de soutenir et de promouvoir de nouveaux artistes émergents de leur région et de partout au Canada, a affirmé Laurie Weston, directrice principale, Réseau de détail, de Purolator. Nous sommes fiers que ces œuvres d'art canadiennes captivantes mettent en vedette des expériences propres à toutes les régions du pays et offrent aux familles une façon créative de célébrer la période des fêtes. »

En plus de faciliter le partage de ces magnifiques boîtes aux Canadiens, Purolator offre aux clients des façons plus pratiques d'expédier et de recevoir leurs colis en prévision de l'augmentation de plus de 10 % du nombre de colis expédiés durant la période des fêtes comparativement à l'an dernier.

Purolator facilite l'expédition pour les Canadiens durant la période des fêtes :

D'autres points d'accès pour les clients ont été déployés :

Plus de 20 nouveaux casiers dans ses dépôts les plus occupés pour un service de cueillette de colis pratique et sécuritaire en tout temps.



Des kiosques d'arrêt rapide ont été installés dans plus de 30 établissements à travers le pays (contre 11 en 2020).



Le programme élargi de casiers automatisés pour les copropriétés compte désormais plus de 160 endroits dans les zones urbaines achalandées du pays afin de donner aux résidents de copropriétés un endroit pratique où ramasser leurs colis à tout moment de la journée ou de la nuit.

L'effectif a été augmenté de 15 % et 2 400 nouveaux employés ont été embauchés partout au pays.

Nous avons ajouté plus de 15 % de véhicules de cueillette et de livraison afin de répondre à la demande du marché et d'améliorer le rendement de la livraison.

Des quais mobiles ont été installés afin d'augmenter de 20 % les capacités de tri des colis dans les dépôts les plus occupés.

Faits à noter sur l'expédition pour les fêtes de 2021 :

Durant cette période de pointe (du 1 er novembre au 24 décembre), Purolator s'attend à traiter 54 millions de colis, une augmentation de près de 10 % par rapport à 2020.

novembre au 24 décembre), Purolator s'attend à traiter 54 millions de colis, une augmentation de près de 10 % par rapport à 2020. En raison du Vendredi fou et du Cyberlundi, Purolator s'attend à traiter plus de 8 millions d'articles, soit une moyenne d'environ 1,6 million par jour, du lundi au vendredi, durant sa semaine la plus occupée de l'année : du 29 novembre au 5 décembre. Il s'agit d'une augmentation de 9 % par rapport à 2020.

Lors de sa journée la plus occupée de l'année (le 30 novembre), l'entreprise s'attend à traiter 1,8 million de pièces, soit plus de 20 % de plus qu'en 2020.

sa journée la plus occupée de l'année (le 30 novembre), l'entreprise s'attend à traiter 1,8 million de pièces, soit plus de 20 % de plus qu'en 2020. Du 1 er au 24 décembre, Purolator s'attend à traiter 26,3 millions de pièces, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière et le traitement de 1,5 million de pièces, en moyenne, chaque jour.

au 24 décembre, Purolator s'attend à traiter 26,3 millions de pièces, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière et le traitement de 1,5 million de pièces, en moyenne, chaque jour. Durant la semaine précédant Noël (du 18 au 24 décembre), Purolator s'attend à traiter 7,1 millions de pièces, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à la même période l'an dernier.

Pour obtenir plus de renseignements sur le service de livraison des fêtes de Purolator, visitez le site purolator.com.

À propos de Purolator



Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées d'expédition de fret et de colis du Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés.

SOURCE Purolator Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Courtney Reistetter, Chef principale, Communications d'entreprise, Purolator, 416 407-5424, [email protected]

Liens connexes

http://www.purolator.com