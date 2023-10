Plus de 100 000 $ remis à des petites entreprises canadiennes pour favoriser leur croissance et amplifier leur incidence positive dans la collectivité

TORONTO, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Purolator a annoncé aujourd'hui les gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » de 2023. Les quatre bénéficiaires de la subvention ont chacun gagné 25 000 $ en argent et 500 $ en crédits d'expédition de Purolator.

Les quatre bénéficiaires de les gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » de 2023 chacun gagné 25 000 $ en argent et 500 $ en crédits d'expédition de Purolator. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

Cette année, les Canadiens peuvent voter pour l'un des gagnants, et la petite entreprise ayant obtenu le plus de votes recevra le prix « Coup de cœur » de la communauté de Purolator et une carte-cadeau Visa de 500 $ et 5 000 $ à donner à la banque alimentaire canadienne de son choix. Pour chaque vote émis, Purolator donnera également 1 $ aux banques alimentaires canadiennes au moyen de son programme Blitz contre la faimMD de Purolator. Le vote pour le prix « Coup de cœur » de la communauté commence aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 31 octobre 2023, sur le site purolator.com/vote.

« Année après année, nous sommes stupéfaits par le nombre de Canadiens qui démontrent leur soutien aux petites entreprises canadiennes en nommant ces entrepreneurs inspirants pour le Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord », a affirmé Stacey Cummings, directrice, Marketing à Purolator. Il est clair que les petites entreprises jouent un rôle essentiel dans les collectivités partout au pays et, cette année, les Canadiens ont la chance d'étendre ce soutien à leurs banques alimentaires locales en votant pour leur gagnant préféré de 2023. »

Citations des gagnants :

« Grâce au généreux soutien de Purolator et de sa subvention aux petites entreprises « Plein Nord » de 2023, nous pouvons habiliter notre groupe diversifié de thérapeutes à faire une plus grande différence. Hello Leena est maintenant mieux outillée pour éliminer les obstacles et les préjugés, et ouvrir la voie vers le bien-être mental dans les collectivités mal desservies. » Sarah Ahmed, propriétaire de l'entreprise Hello Leena, Toronto, Ontario .

« Cette subvention nous permettra non seulement de servir notre réseau actuel de plus de 55 fournisseurs, mais aussi d'offrir à davantage de détaillants, de cafés et de restaurants des Maritimes des produits sans gluten qu'ils sont fiers de servir dans leurs collectivités. » Jennifer Laughlin et Aidan Brunn, partenaires, Schoolhouse Free Gluten-Gourmet, Mahone Bay, Nouvelle-Écosse.

« Grâce à la subvention aux petites entreprises « Plein Nord » de 2023 de Purolator, les cosmétiques végétaliens et non testés sur les animaux hautement efficaces d'Elate auront l'occasion d'améliorer davantage notre chaîne d'approvisionnement éthique et notre exploitation durable. Cette subvention nous aidera à intégrer ces principes dans toutes les facettes de nos activités. » Melodie Reynolds, propriétaire de l'entreprise Elate (par Eluma Beauty), Victoria, Colombie-Britannique.

« La subvention aux petites entreprises « Plein Nord » de 2023 de Purolator nous a permis de continuer à mettre l'accent sur l'emploi des Autochtones et l'égalité des sexes dans l'industrie forestière. Cette subvention a élargi notre mission de contribuer de façon significative à notre environnement et à nos collectivités. » Albert Klyne, Melissa Minks, Richard Seto et Norma Klyne, partenaires, First Indigenous Biomass Future, Kinuso, Alberta.

Vous trouverez plus d'information sur les gagnants et le soutien de Purolator aux petites entreprises en ligne à l'adresse purolator.com/subvention-petites-entreprises.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Courtney Reistetter, Chef principale, Communications d'entreprise, Purolator, 416 407-5424, [email protected]