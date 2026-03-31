De petites entreprises sont félicitées pour avoir renforcé leurs collectivités et répondu aux besoins locaux

TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Purolator a nommé cinq petites entreprises canadiennes gagnantes de son Concours de subvention aux petites entreprises « Plein Nord » de 2025. Chacune recevra un prix de 25 000 $ en argent afin de faire croître ses activités et son incidence à l'échelle locale.

Les lauréats du Concours de subvention aux petites entreprises « Plein Nord » de Purolator 2025, représentant cinq petites entreprises canadiennes reconnues pour leur impact dans leurs collectivités. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

« Le Concours de subvention aux petites entreprises « Plein Nord » souligne l'incidence réelle des petites entreprises dans les collectivités du Canada, a déclaré Brett Huttman, vice-président Stratégie, Marketing et communications à Purolator. Les entreprises gagnantes de cette année améliorent l'accès aux aliments sains dans les régions éloignées, proposent des produits durables et renforcent la sécurité des travailleurs. Cette subvention fournit du financement à ces entreprises pour les aider à faire croître leurs activités et élargir leur portée. »

Dans le cadre du concours de 2025, deux des cinq prix ont été réservés aux clients de Purolator. Les entreprises gagnantes de ces prix sont SolusGuard et Maplelea Canadian Dolls, qui se fient à Purolator pour expédier leurs produits à leurs clients partout au Canada.

« Mon équipe et moi sommes extrêmement touchées d'avoir gagné cette subvention. Nous avons conçu SolusGuard avec pour simple objectif de protéger les gens. Cette subvention nous permet de continuer à assurer la sécurité des personnes qui travaillent seules ou dans des environnements à risque élevé, tout en continuant de produire et de fabriquer au Canada, a déclaré Serese Selanders, propriétaire de SolusGuard. Je suis très contente de constater que l'entreprise d'expédition avec laquelle je fais affaire, Purolator, fait d'importants investissements pour soutenir les petites entreprises. Un soutien comme celui-ci va au-delà du financement et aide les entreprises comme la nôtre à continuer de croître et à avoir une incidence réelle ».

Entreprises gagnantes du Concours de subvention aux petites entreprises « Plein Nord » de 2025

Arctic Fresh (Igloolik, Nunavut), détenue par Rhoda Angutimarik Recinos. Cette entreprise sociale appartenant à une autochtone s'efforce d'améliorer l'accès à des aliments sains et abordables au Nunavut. L'entreprise exploite un magasin de détail et un service de distribution d'aliments qui favorisent la sécurité alimentaire tout en créant des occasions d'emploi et de formation à l'échelle locale. Arctic Fresh fait également la promotion d'approches novatrices en matière de production alimentaire dans le Nord au moyen de partenariats qui renforcent la résilience des collectivités et l'accès à long terme à des aliments nutritifs. Apprenez-en plus sur le site arcticfresh.ca (en anglais seulement).

(Igloolik, Nunavut), détenue par Rhoda Angutimarik Recinos. Cette entreprise sociale appartenant à une autochtone s'efforce d'améliorer l'accès à des aliments sains et abordables au Nunavut. L'entreprise exploite un magasin de détail et un service de distribution d'aliments qui favorisent la sécurité alimentaire tout en créant des occasions d'emploi et de formation à l'échelle locale. Arctic Fresh fait également la promotion d'approches novatrices en matière de production alimentaire dans le Nord au moyen de partenariats qui renforcent la résilience des collectivités et l'accès à long terme à des aliments nutritifs. Apprenez-en plus sur le site arcticfresh.ca (en anglais seulement). Island Furniture Association (St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador), soutenue par Brian Colbourne, membre bénévole du conseil d'administration (président). Cet organisme offre des occasions d'emploi et de formation enrichissantes aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L'organisme, qui exerce ses activités depuis plus de 40 ans, vend des meubles pour la maison et le bureau et des appareils électroménagers de qualité. Il réinvestit ses profits dans des programmes communautaires qui soutiennent l'inclusion, le développement des compétences et l'emploi à long terme. Dans le cadre de ses activités, Island Furniture contribue à réduire les barrières à l'emploi et à rendre les collectivités plus solides et inclusives à Terre-Neuve-et-Labrador. Obtenez plus de renseignements sur le site islandfurniture.ca (en anglais seulement).

(St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador), soutenue par Brian Colbourne, membre bénévole du conseil d'administration (président). Cet organisme offre des occasions d'emploi et de formation enrichissantes aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L'organisme, qui exerce ses activités depuis plus de 40 ans, vend des meubles pour la maison et le bureau et des appareils électroménagers de qualité. Il réinvestit ses profits dans des programmes communautaires qui soutiennent l'inclusion, le développement des compétences et l'emploi à long terme. Dans le cadre de ses activités, Island Furniture contribue à réduire les barrières à l'emploi et à rendre les collectivités plus solides et inclusives à Terre-Neuve-et-Labrador. Obtenez plus de renseignements sur le site islandfurniture.ca (en anglais seulement). Jack59 (Edmonton, Alberta) , détenue par Vanessa Marshall. Jack59 est une entreprise autochtone dirigée par une femme, qui crée des shampoings et des après-shampoings végétaliens en barre de qualité professionnelle conçus pour réduire les déchets de plastique. Les produits offerts remplacent les produits de soins capillaires embouteillés traditionnels par des solutions qui génèrent peu de déchets et sont fabriquées au moyen d'ingrédients provenant de sources éthiques. Jack59 combine durabilité, fabrication locale et entrepreneuriat inclusif, tout en créant des emplois enrichissants et en favorisant une économie plus écologique. Obtenez plus de renseignements sur le site jack59.ca.

(Edmonton, Alberta) détenue par Vanessa Marshall. Jack59 est une entreprise autochtone dirigée par une femme, qui crée des shampoings et des après-shampoings végétaliens en barre de qualité professionnelle conçus pour réduire les déchets de plastique. Les produits offerts remplacent les produits de soins capillaires embouteillés traditionnels par des solutions qui génèrent peu de déchets et sont fabriquées au moyen d'ingrédients provenant de sources éthiques. Jack59 combine durabilité, fabrication locale et entrepreneuriat inclusif, tout en créant des emplois enrichissants et en favorisant une économie plus écologique. Obtenez plus de renseignements sur le site jack59.ca. Maplelea Canadian Dolls (Newmarket, Ontario), détenue par Kathryn Gallagher Morton. Cet organisme conçoit et vend des poupées de première qualité qui reflètent la culture, la géographie et la diversité du Canada. Chaque personnage est tiré d'une véritable communauté canadienne et est accompagné d'un journal illustré qui encourage l'apprentissage, la créativité et le jeu adapté à l'âge. Conçus, écrits et illustrés au Canada, les produits de Maplelea font la promotion de la littératie culturelle et aident les enfants à se reconnaître dans l'histoire du Canada, tout en soutenant les fournisseurs et les talents créatifs canadiens. Obtenez plus de renseignements sur le site maplelea.com.

(Newmarket, Ontario), détenue par Kathryn Gallagher Morton. Cet organisme conçoit et vend des poupées de première qualité qui reflètent la culture, la géographie et la diversité du Canada. Chaque personnage est tiré d'une véritable communauté canadienne et est accompagné d'un journal illustré qui encourage l'apprentissage, la créativité et le jeu adapté à l'âge. Conçus, écrits et illustrés au Canada, les produits de Maplelea font la promotion de la littératie culturelle et aident les enfants à se reconnaître dans l'histoire du Canada, tout en soutenant les fournisseurs et les talents créatifs canadiens. Obtenez plus de renseignements sur le site maplelea.com. SolusGuard (Saskatoon, Saskatchewan), détenue par Serese Selanders. Cette entreprise appartenant à une femme conçoit et fabrique des produits canadiens de technologie de la sécurité pour les travailleurs qui œuvrent dans des zones éloignées ou à risque élevé. Sa solution intégrée, qui comprend des appareils portables et un logiciel de surveillance, aide les travailleurs à communiquer avec les services d'urgence lorsque la situation l'exige. Élaborée et fabriquée au Canada, la technologie de SolusGuard est utilisée par des entreprises partout au pays pour aider à protéger les travailleurs de première ligne et ceux qui travaillent seuls, ainsi qu'à améliorer la sécurité sur les lieux de travail. Obtenez plus de renseignements sur le site solusguard.com (en anglais seulement).

Apprenez-en davantage sur les gagnants et voyez comment Purolator appuie la réussite des petites entreprises sur le site purolator.com/subventions-petites-entreprises.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est une entreprise canadienne de pointe fournissant des solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités partout au pays et ailleurs dans le monde à l'aide de ses plus de 200 établissements au Canada et de ses plus de 30 succursales aux États-Unis. Elle est vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

SOURCE Purolator Inc.

Personne-ressource pour les médias : Emily Innes-Leroux, Conseillère principale, Communications d'entreprise, Purolator, [email protected], 416-803-5657