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LAVAL, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - MONTONI lance officiellement PURE, un programme innovant de compensation environnementale reposant sur un investissement de 750 000 $ sur trois ans. Conçu comme un des leviers de sa stratégie climatique, PURE par MONTONI deviendra le principal mécanisme de compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) résiduelles de l'entreprise, en appui à son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040.

Contrairement aux approches traditionnelles reposant généralement sur l'achat de crédits carbone réalisés à l'étranger, le Programme PURE mise sur le développement, la gestion et le financement de projets de compensation locaux, conçus et pilotés directement par MONTONI. Cette approche permet à l'entreprise d'exercer un contrôle rigoureux sur ses actions climatiques, tout en générant des retombées environnementales et sociales concrètes au Québec.

« Investir pour le climat, c'est accepter que les véritables résultats se mesurent dans le temps. Avec PURE, nous engageons des ressources aujourd'hui pour créer des bénéfices environnementaux qui se déploieront sur plusieurs décennies. Cette vision à long terme est au cœur de notre démarche vers la carboneutralité et reflète notre conception du développement durable. »

- Dario Montoni, président

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Une réponse structurée à un défi climatique complexe

Engagée de longue date en développement durable, MONTONI a annoncé en 2022 son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Depuis, l'entreprise concentre prioritairement ses efforts sur la réduction des émissions à la source, en intégrant des solutions innovantes dès la conception et la construction de ses nouveaux bâtiments, afin d'atteindre les plus hauts standards de performance de l'industrie. Cette approche se traduit par plus de 7,3 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED, plus de 2,3 millions de pi ca certifiés bâtiment à carbone zéro (BCZ) ainsi que près de 7 millions de pi ca actuellement en construction selon des standards environnementaux élevés. En parallèle, MONTONI agit sur son héritage bâti : un investissement de 30 M$ a été annoncé en 2024 afin de décarboner son parc immobilier existant.

Malgré ces efforts, certaines émissions demeurent difficiles à éliminer complètement, en particulier celles liées au cycle de vie des matériaux de construction, notamment en raison des facteurs externes comme l'évolution des technologies et de l'offre de solutions bas carbone. Dans ce contexte, la compensation carbone devient un outil complémentaire, appelé à intervenir uniquement pour les émissions résiduelles.

Une approche rigoureuse et transparente

La mise en œuvre du Programme PURE repose sur des critères stricts de gouvernance, de mesurabilité et de suivi. Les projets soutenus doivent démontrer des bénéfices environnementaux durables, ta notamment en matière de suppressions carbones à long terme, tout en générant des retombées positives pour les milieux naturels et les communautés locales.

Afin d'assurer la solidité et la crédibilité de sa démarche, MONTONI s'appuie sur l'expertise d'organismes reconnus et indépendants. Le Groupe AGÉCO et Habitat ont notamment accompagné l'entreprise dans l'élaboration de la méthodologie et du cadre structurant du Programme PURE, contribuant à garantir la rigueur scientifique et l'intégrité des pratiques mises en place. Pour la mise en œuvre de projets de restauration et de revalorisation des milieux naturels, MONTONI collaborera avec des experts reconnus, notamment Canards Illimités Canada, qui appuiera la revalorisation du premier lac d'Écoparc Saint-Bruno.

Des projets basés sur la nature, aux bénéfices multiples

Le Programme PURE repose sur des solutions basées sur la nature, choisies pour leur capacité à générer des bénéfices climatiques mesurables tout en renforçant la biodiversité et la résilience des écosystèmes. Le programme s'articule autour de trois grands volets d'intervention complémentaires :

Plantation d'arbre

Planter, au Québec, un nombre d'arbres correspondant ou supérieur à ceux retirés dans le cadre des opérations de MONTONI. Ce principe s'applique à l'ensemble des nouveaux projets et vise à maintenir, voire accroître, le couvert forestier tout en contribuant à la séquestration du carbone à long terme.



Restauration des milieux naturels

Restaurer et revaloriser les milieux naturels présents sur les sites développés par MONTONI afin d'en accroître la valeur écologique. Dans ce cadre, des mandats d'études financés par le Programme PURE sont en cours ou à venir afin d'évaluer et de planifier des interventions potentielles, notamment pour les lacs d'Écoparc Saint-Bruno et le milieu humide de plus de 400 000 pi ca à Écoparc Laval 15.



Conservation des milieux naturels

Acquérir des milieux naturels, forestiers, humides ou prairie, afin d'en assurer la protection à long terme. En consacrant ces territoires à la conservation, MONTONI contribue à la protection à long terme de leur intégrité écologique, de leur biodiversité et de leur capacité de séquestration carbone.



« PURE nous permet d'élargir notre rôle. Au-delà de développer, il s'agit aussi de faire des choix de protection, de s'engager à long terme et d'assumer pleinement notre impact sur les milieux où nous intervenons. En structurant cette démarche dans un cadre dédié, nous affirmons que la performance environnementale passe autant par ce que l'on construit que par ce que l'on choisit de préserver. »

- Patrick Coté, directeur, Développement durable

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À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, MONTONI s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 7 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED, plus de 2,3 millions de pi ca certifiés bâtiment à carbone zéro (BCZ) ainsi que près de 7 millions de pi ca actuellement en construction selon des standards environnementaux élevés. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

SOURCE MONTONI

Demandes médias : Jean- Baptiste Portrait, Conseiller principal, Affaires publiques et Communications, MONTONI, 514 863-9568, [email protected]