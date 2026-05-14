Le seul développeur immobilier québécois à détenir cette reconnaissance depuis 25 ans

LAVAL, QC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Pour une 25e année consécutive, MONTONI se voit décerner le titre de Société les mieux gérées au Canada, une reconnaissance attribuée aux entreprises privées canadiennes qui se distinguent par l'excellence et la constance de leurs pratiques de gestion.

Cette distinction confirme MONTONI comme le seul développeur immobilier québécois à détenir ce titre depuis 25 ans, et comme la deuxième entreprise québécoise, tous secteurs confondus, à atteindre ce jalon. À l'échelle canadienne, l'entreprise figure également parmi les trois entreprises en développement immobilier à avoir maintenu cette reconnaissance sur une période aussi longue.

« Cette reconnaissance est d'abord celle de nos équipes, dont le talent et l'engagement sont au cœur de notre succès. Elle est aussi le reflet de la confiance de nos clients et partenaires, avec qui nous avons le privilège de faire évoluer MONTONI, année après année. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

La constance d'une organisation qui a su se transformer

Les entreprises reconnues parmi les Sociétés les mieux gérées se distinguent notamment par la clarté de leur stratégie, la solidité de leur gouvernance, la mobilisation de leurs talents, leur capacité d'innovation et leur performance financière.

D'abord reconnue comme entrepreneur général, MONTONI est aujourd'hui un développeur immobilier intégré, actif dans la conception, le financement, le développement et la réalisation de projets d'envergure.

Cette évolution s'est traduite par une diversification marquée des activités de MONTONI, allant de l'immobilier industriel, son créneau historique, aux projets commerciaux, mixtes et, plus récemment, résidentiels, avec le lancement de sa nouvelle gamme CHAPITRE.

Au-delà des bâtiments, l'entreprise s'investit désormais dans la création de milieux de vie complets, intégrant logements, commerces, espaces publics et mobilité durable. Cette approche se concrétise notamment à travers des projets structurants comme Espace Montmorency, à Laval, le Quartier Molson, à Montréal ainsi que le mandat confié par la Ville de Trois-Rivières pour élaborer la vision de redéveloppement du parc de l'Exposition.

Une croissance structurée, ici et ailleurs au Canada

Parallèlement, MONTONI poursuit une croissance soutenue à l'échelle canadienne.

L'entreprise renforce sa présence au-delà du Québec par des acquisitions et des ententes de développement en Ontario, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, combinant croissance et acquisitions stratégiques afin d'élargir son empreinte immobilière.

Cette croissance repose sur une organisation structurée, une gouvernance rigoureuse et une vision à long terme, permettant à MONTONI de demeurer agile dans un contexte de transformation rapide du marché immobilier.

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 25 ans, MONTONI s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 7 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED, plus de 2,3 millions de pi ca certifiés bâtiment à carbone zéro (BCZ) ainsi que près de 7 millions de pi ca actuellement en construction selon des standards environnementaux élevés. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

SOURCE MONTONI

Demandes médias : Hajar Ouchrif, Conseillère, Affaires publiques et Communications, MONTONI, 438 994-1587, [email protected]