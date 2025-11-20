Bureau du surintendant des institutions financières

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a diffusé aujourd'hui les publications suivantes lors de la Journée de la Publication trimestrielle :

Cette Publication trimestrielle met en lumière la façon dont le BSIF fait progresser l'encadrement intelligent et l'efficacité de la réglementation. Cette approche permet de cibler les risques importants, de rationaliser les exigences et d'anticiper les risques émergents. En réduisant le fardeau inutile, le BSIF contribue à préserver la sûreté et la solidité du système financier tout en permettant aux institutions de se concentrer sur les prêts, les placements et la croissance économique.

« Au cours des 15 dernières années, le BSIF a joué un rôle clé dans le renforcement de la résilience du système financier canadien. Nous pouvons mettre à profit ce rôle pour aider les institutions financières à soutenir la population canadienne et l'économie. En modernisant les exigences de fonds propres, en simplifiant les consignes et en affinant les pratiques de surveillance, le BSIF veille à ce que le système financier canadien demeure résilient, adaptable et prêt à relever les défis de demain. »

- Peter Routledge, Surintendant des institutions financières

Depuis août 2024, le BSIF a simplifié la manière dont il publie ses consignes au moyen de ses Publications trimestrielles qui sont suivies, 2 semaines plus tard, d'une Journée d'information. Cette approche a permis de maintenir la transparence et la prévisibilité. Consultez le calendrier de publication des politiques et des annonces du BSIF pour obtenir plus de renseignements.

Le 4 décembre 2025, le BSIF tiendra une Journée d'information virtuelle pour présenter les sujets énumérés ci-dessus et pour répondre aux questions des participants. Nous invitons les parties prenantes à s'y inscrire.

Cette publication trimestrielle s'appuie sur les priorités qu'énonce le BSIF dans son Regard annuel sur le risque et dans sa mise à jour semestrielle du Regard annuel sur le risque, qui mettent en lumière les risques qui pèseront le plus lourdement sur le système financier canadien.

