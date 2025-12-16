À l'attention des responsables des affectations, des rédacteurs et des journalistes

OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le 18 décembre 2025, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, annoncera le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI).

Quoi : Point de presse, suivi d'une période de questions

Quand : Le 18 décembre 2025, à 9 h 00 (HE)

Où : Sur Zoom

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à ce point de presse en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] d'ici le 17 décembre 2025 à 17 h (HE). Le BSIF leur communiquera les informations de connexion (lien pour la réunion sur Zoom) dès leur inscription.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Pour en savoir plus : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373