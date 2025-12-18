OTTAWA, ON, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd'hui que le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) demeurera inchangé à 3,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque. Le BSIF a annoncé ce taux pour la première fois en juin 2023.

Exigences de fonds propres CET1 s'appliquant aux grandes banques (Groupe CNW/Bureau du surintendant des institutions financières)

Les 6 grandes banques canadiennes continuent d'afficher de solides niveaux de fonds propres. Leur ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (ratio CET1) est largement supérieur au taux de 11,5 % attendu par le BSIF, le taux moyen à l'échelle du secteur s'établissant à 13,6 %. Ce coussin non négligeable de fonds propres équivaut à environ 60 milliards de dollars.

Du point de vue du BSIF, les vulnérabilités majeures du système bancaire demeurent élevées, mais stables. L'endettement des ménages canadiens, par rapport à leur revenu, reste élevé, mais relativement stable et en deçà des sommets historiques en raison de conditions plus favorables sur le marché de l'habitation. L'endettement des entreprises canadiennes a ralenti, mais la qualité du crédit pourrait s'effriter advenant des difficultés commerciales. Au Canada comme ailleurs, les marchés financiers continuent de connaître de faibles écarts de taux et des multiples élevés de capitalisation des bénéfices. Parallèlement, l'incertitude mondiale persistante, y compris les risques géopolitiques, continue d'influencer l'environnement de risque dans son ensemble.

Le BSIF a maintenu le taux de la RSI, car il est proportionnel aux vulnérabilités énoncées ci-dessus. Les vulnérabilités systémiques étant stables et, dans certains cas, inférieures aux sommets historiques, le BSIF ne s'attend pas à augmenter le taux de la RSI. Par ailleurs, il est d'avis que la fourchette de 0 à 4 % convient à des scénarios très graves, mais peu probables.

Si les vulnérabilités venaient à engendrer des coûts importants pour le système financier, le BSIF abaisserait le taux de la RSI et verrait cet ajustement comme une mesure normale prise en réaction à l'évolution de l'environnement de risque.

De plus amples renseignements sur la décision du BSIF figurent dans le résumé de la décision.

Citation

« Pour le BSIF, la RSI est un outil qui lui permet de veiller à ce que les 6 grandes banques canadiennes détiennent un niveau de fonds propres qui est en adéquation avec le niveau de risque pesant sur le système financier. La RSI sous-tend la résilience du secteur financier canadien. Aujourd'hui, les 6 grandes banques canadiennes détiennent des niveaux de fonds propres qui sont bien au-delà des attentes du BSIF. Cet avantage permet aux banques d'offrir les services bancaires de base à la population canadienne à toutes les phases du cycle économique. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

La RSI ne s'applique qu'aux 6 grandes banques canadiennes, appelées « banques d'importance systémique intérieure », ou BISi.

Le BSIF s'attend à ce que ces institutions maintiennent un ratio CET1 d'au moins 11,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque. À l'heure actuelle, elles excèdent toutes les 13 %, la moyenne s'établissant à 13,6 %.

Le BSIF revoit et établit le taux de la RSI deux fois par année, en juin et en décembre, mais peut le modifier à tout moment si la situation l'exige.

Les décisions reposent sur un large éventail d'indicateurs, sur les résultats des simulations de crise et sur le jugement du personnel de surveillance.

Liens connexes

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 343-550-9373